જૂનાગઢમાં રાજ્યકક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન, 300 પહેલવાનો એ લીધો ભાગ
જુનાગઢ સરદાર પટેલ રમતગમત સંકુલ ખાતે ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત, રાજ્ય કક્ષાની મહિલા અને પુરુષો માટેની વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું છે
Published : February 18, 2026 at 5:13 PM IST
જૂનાગઢ: ખેલ મહાકુંભ 2026 અંતર્ગત જુનાગઢ ખાતે રાજ્યકક્ષાની મહિલા અને પુરુષો માટેની વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું, જેમાં સમગ્ર ગુજરાત માંથી 300 જેટલા વેઈટ લિફ્ટરે ભાગ લીધો હતો. આ સ્પર્ધામાં વિજેતા જાહેર થયેલા તમામ સ્પર્ધકોને રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત વેઇટ લિફ્ટિંગની સ્પર્ધામાં ભાગ લેવાની તક પ્રાપ્ત થશે તો રમતગમત વિભાગ દ્વારા પ્રત્યેક એક થી ત્રણ ક્રમે આવેલા ખેલાડીઓને 10,000, 7000 અને 5000 રોકડ ઇનામની સાથે પ્રમાણપત્ર અને મેડલ આપીને નવાજવામાં પણ આવશે. આવતીકાલે મહિલા પહેલવાનોની ઓપન સ્પર્ધાનું આયોજન પણ થયું છે.
ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત રાજ્ય સ્તરીય વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધા
ચાર દિવસ ચાલનારી આ સ્પર્ધામાં વિજેતા બનેલા પ્રત્યેક વેઇટ લિફ્ટરો ને આગામી દિવસોમાં આયોજિત થતી રાષ્ટ્રીય કક્ષાની વેઈટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક પ્રાપ્ત થશે. જુનાગઢ ખાતે વિજેતા બનેલા એક થી ત્રણ નંબરના તમામ સ્પર્ધકોને અનુક્રમે 10 7 અને 5 હજાર ના રોકડ ઇનામની સાથે પ્રમાણપત્ર અને મેડલ આપીને તેમના પ્રયાસોને બિરદાવવામાં પણ આવશે.
વિવિધ કેટેગરીમાં રહેલા વિજેતાઓના નામ
વિવિધ વજન કેટેગરીમાં એક થી ત્રણ ક્રમે પુરૂષ વેઇટ લિફ્ટરોને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 55 કિલોગ્રામ વજનની કેટેગરીમાં હર્ષ ધંધુકિયા, યાસીન શેખ અને ગૌરવ દીક્ષિત અનુક્રમે પહેલા બીજા અને ત્રીજા ક્રમે રહ્યા છે. 61 કિલોગ્રામ વજનની કેટેગરીમાં સ્વયમ પટેલ, ઘનશ્યામ ડોડીયા અને પ્રિતેશ ચૌધરી. 67 કિલોગ્રામ વજન કેટેગીરીમાં અનિરુદ્ધ ચૌહાણ, તરુણ રાઠોડ અને સુફિયાન મન્સૂરી.
73 કિલોગ્રામ વજન કેટેગરીમાં યશ પટેલ, આલોક પાસવાન અને રિતેશ ગામીત. 81 કિલોગ્રામ વજન કેટેગરીમાં વિપિન રાજ, યશ ભટ્ટ અને આકાશ પુરોહિત 89 કિલોગ્રામ વજન કેટેગરીમાં ધ્રુવ લાંબા, અંશ અકબરી અને આયુષ વસાવા. 96 કિલોગ્રામ વજન કેટેગીરીમાં સાહિલ પરમાર અને નવનીતસિંહ. 102 કિલોગ્રામ વજન કેટેગરીમાં સુમિત બિસોઈ, હિરેન લિયા અને પ્રાંશુ ખૂટ. 109 કિલોગ્રામ વજન કેટેગરીમાં ઓમકાર પ્રજાપતિ અને 109 કિલોગ્રામ કરતાં વધારે વજન કેટેગીરીમાં સોમ્યા પાંડા, રુદ્ર તિવારી અને અનુપ પટેલ અનુક્રમે પહેલા બીજા અને ત્રીજા ક્રમે વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
વિજેતાઓએ Etv Bharat સાથે કરી વાત
ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત વિજેતા રહેલા વેઇટ લિફ્ટરો પૈકી વિદ્યા શર્મા અને મહેશ લીંબાણી એ Etv Bharat સાથે કરેલી વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે. માર્ચ મહિનામાં અમદાવાદ માં આયોજિત એશિયાઈડ વેઇટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધા અને ત્યારબાદ ભારતમાં આયોજિત થનાર રાષ્ટ્રમંડળ ખેલોમાં ભારતની ટીમમાં સ્થાન પામવા માટે તેઓ સખત મહેનત કરી રહ્યા છે. અગાઉ ગુજરાતના વેઇટ લિફ્ટરોએ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ખૂબ સારું યોગદાન આપ્યું છે, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધામાં ભાગ લેવું એક પહેલવાન માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત હોય છે, જેને ધ્યાને રાખીને પણ તેઓ આકરી મહેનત કરી રહ્યા છે.
