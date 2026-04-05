જામનગરના ક્રિકેટ જગતમાં સુવર્ણ અક્ષરે લખાતી સિદ્ધિ, NCA કેમ્પ માટે ત્રણ યુવા પ્રતિભાઓની પસંદગી
જામનગરના 3 યુવા ક્રિકેટરોની નેશનલ ક્રિકેટ એકેડેમી (NCA) ના કેમ્પ માટે પસંદગી થઈ છે.
Published : April 5, 2026 at 8:34 PM IST
જામનગર: ગુજરાતનું જામનગર શહેર વર્ષોથી ભારતીય ક્રિકેટ જગતને દિગ્ગજ ખેલાડીઓ આપતું આવ્યું છે. જામ રણજીતસિંહજીથી શરૂ થયેલી આ પરંપરા આજે પણ અકબંધ છે. તાજેતરમાં જામનગરના ક્રિકેટમાં વધુ એક સુવર્ણ પૃષ્ઠ ઉમેરાયું છે. શહેરના ત્રણ તેજસ્વી યુવા ક્રિકેટરોની નેશનલ ક્રિકેટ એકેડેમી (NCA) ના કેમ્પ માટે પસંદગી થતા રમતજગતમાં ખુશીની લહેર છવાઈ ગઈ છે.
ગૌરવશાળી સિદ્ધિના ત્રણ સિતારા
અંડર-19 શ્રેણીમાં રમી રહેલા જામનગરના ત્રણ પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓ—જય રાવલિયા, પુષ્પરાજ જાડેજા અને પુષ્કર કુમારની ઇન્ડિયા U-19 ટીમના સંભવિત કેમ્પ માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ પસંદગી માત્ર જામનગર માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન માટે ગૌરવની બાબત છે.
આ ત્રણેય ખેલાડીઓએ છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. તેમની આ સફર પાછળની મુખ્ય કડીઓ નીચે મુજબ છે:
જયહિંદ ટ્રોફીમાં દબદબો
પ્રતિષ્ઠિત જયહિંદ ટ્રોફીમાં આ યુવાનોએ પોતાની બેટિંગ અને બોલિંગની કલાનો પરચો આપ્યો હતો. ઓલરાઉન્ડ ક્ષમતા: જય, પુષ્પરાજ અને પુષ્કરની ખાસિયત એ છે કે તેઓ માત્ર એક ક્ષેત્રમાં જ નહીં, પરંતુ મેદાન પર ઓલરાઉન્ડ દેખાવ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
કોચની મહેનત અને માર્ગદર્શન
કોઈપણ ખેલાડીની સફળતા પાછળ તેના કોચનું અમૂલ્ય યોગદાન હોય છે. આ ત્રણેય ખેલાડીઓના ઘડતરમાં કોચ મહેન્દ્રસિંહ ચૌહાણનો વિશેષ ફાળો રહ્યો છે. તેમની કઠિન તાલીમ અને આધુનિક ક્રિકેટની ટેકનિકલ સમજને કારણે જ આજે આ ખેલાડીઓ રાષ્ટ્રીય સ્તરના કેમ્પ સુધી પહોંચી શક્યા છે. આ ખેલાડીઓમાં અદભૂત ક્ષમતા છે. NCA કેમ્પ તેમને ભારતીય ટીમની જર્સી સુધી પહોંચવા માટે મોટું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે." — ક્રિકેટ વિશ્લેષકો
ભવિષ્યની આશા
NCA કેમ્પમાં પસંદગી થવી એ ભારતીય રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પ્રવેશ મેળવવાનું પ્રથમ ડગલું માનવામાં આવે છે. આ કેમ્પમાં તેમને દેશના ટોચના કોચ અને સુવિધાઓનો લાભ મળશે, જે તેમની રમતને વધુ નિખારશે. જામનગરના રમતપ્રેમીઓ આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે આગામી સમયમાં રવિન્દ્ર જાડેજા અને ચેતેશ્વર પૂજારાની જેમ આ ખેલાડીઓ પણ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. આ સફળતા બદલ જામનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશન અને સ્થાનિક રમતગમત મંડળો દ્વારા ખેલાડીઓને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા છે.
