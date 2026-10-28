રમતગમત જગતમાં શોકની લહેર! ત્રણ વખતના ગોલ્ડ મેડલ વિજેતાએ આત્મહત્યા કરી
ભારતીય રમત જગતમાંથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે: એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ત્રણ ગોલ્ડ મેડલ જીતનારા અનુભવી ભારતીય ખેલાડી નીરજ યાદવનું અવસાન થયું છે.
Published : October 28, 2026 at 3:45 PM IST
ભારતીય પેરા-એથ્લેટિક્સ જગતમાંથી દુઃખદ સમાચાર આવ્યા છે. એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ત્રણ ગોલ્ડ મેડલ જીતનારા અનુભવી ભારતીય ખેલાડી નીરજ યાદવે આત્મહત્યા કરીને મૃત્યુ પામ્યા હોવાના અહેવાલ છે. 42 વર્ષીય નીરજના મૃત્યુના સમાચારથી રમતગમત જગતમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે ડોપિંગ પ્રતિબંધને કારણે તે આ મહિનાની એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભાગ લઈ શક્યો ન હતો. જોકે, તેમના મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ અને સંજોગો હજુ સુધી પુષ્ટિ મળી નથી.
દિલ્હીની હોસ્પિટલમાં પોસ્ટમોર્ટમ ચાલી રહ્યું છે
ભારતીય પેરા એથ્લેટિક્સ ટીમના મુખ્ય કોચ એસ. સત્યનારાયણે નીરજ યાદવના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, નીરજ કથિત રીતે તેના ઘરે ઝેર પીધું હતું. 28 ઓક્ટોબરના રોજ દિલ્હીની એક હોસ્પિટલમાં તેનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. સત્યનારાયણે આ ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે નીરજએ આત્મહત્યા કરી છે. આ ઘટના ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ હતી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેઓ આ પગલા પાછળના ચોક્કસ કારણ પર ટિપ્પણી કરી શકતા નથી. જો કે, તેમનું માનવું છે કે રમતવીરોએ ધીરજથી તેમના કારકિર્દીમાં ઉતાર-ચઢાવનો સામનો કરવો જોઈએ.
STORY | Top para athlete Neeraj Yadav dies by suicide Asian Para Games gold medallist Neeraj Yadav has allegedly died by suicide after consuming poison at his residence, with a postmortem examination underway at a Delhi hospital on Wednesday. S Satyanarayana, head coach of the Indian para-athletics team, confirmed the incident, saying he had learnt of the tragedy but that Yadav's body was still at the hospital. READ: https://t.co/Ye3jUCu4rh— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ, નીરજના મૃત્યુની આસપાસના સંજોગો તપાસ અને અન્ય માહિતી માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે. હાલમાં, ડોપિંગ પ્રતિબંધ અને એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભાગ લેવા માટે તેની અસમર્થતાને તેની માનસિક સ્થિતિ સાથે જોડી દેવામાં આવી રહી છે, પરંતુ આ પરિસ્થિતિઓ અને તેના મૃત્યુ વચ્ચે કોઈ સીધી કડી સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
HEARTBREAKING NEWS: THREE-TIME ASIAN PARA GAMES GOLD MEDALLIST NEERAJ YADAV DIES AT 42 🇮🇳💔 The Indian Para-athlete reportedly died by suicide on Tuesday night, according to a report by The Times of India. The circumstances surrounding his death remain unclear. Neeraj won Gold in Men’s Javelin F55 at the 2018 Asian Para Games and two more Gold medals at the 2022 Asian Para Games. Our heartfelt condolences to his family, friends, and the sporting community during this difficult time. May his soul rest in peace. 🙏— The Khel India (@TheKhelIndia) October 28, 2026
એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ત્રણ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા
નીરજ યાદવને ભારતના સૌથી સફળ પેરા-એથ્લીટ્સમાંના એક ગણવામાં આવતા હતા. તેમણે એશિયન પેરા ગેમ્સમાં પોતાના પ્રદર્શનથી દેશનું ગૌરવ વધાર્યું. તેમણે જકાર્તામાં 2018 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભાલા ફેંકમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. ત્યારબાદ, ચીનના હાંગઝોઉમાં 2023 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં, નીરજે ભાલા ફેંક અને ડિસ્કસ ફેંક બંને ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા. આનાથી તેમના ત્રણ એશિયન પેરા ગેમ્સ ગોલ્ડ મેડલ નોંધાયા. નીરજે F55 કેટેગરીમાં ભાગ લીધો, જેમાં શોટ પુટ, ડિસ્કસ ફેંક અને ભાલા ફેંક સહિત સીટેડ ફિલ્ડ ઇવેન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.
(PTI INPUTS)
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