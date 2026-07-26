2nd T20I : ઈશાન અને તિલકની ધુંઆધાર ઇનિંગ્સથી ભારતે ઝિમ્બાબ્વે સામે શ્રેણી જીતી
ઈશાન અને તિલકની અડધી સદીની મદદથી ભારતે પાંચ વિકેટે 219 રન બનાવ્યા, જ્યારે ઝિમ્બાબ્વેને 129 રન પર અટકાવી દીધું.
Published : July 26, 2026 at 11:40 AM IST
હરારે: ઈશાન કિશન (81) અને તિલક વર્મા (અણનમ 60)ની આક્રમક અડધી સદી અને ત્યારબાદ શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શનના કારણે ભારતે શનિવારે બીજી ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેને 90 રનથી હરાવીને ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 2-0ની અજેય લીડ મેળવી લીધી. વિજય માટે 220 રનનો પીછો કરતા, ઝિમ્બાબ્વેએ આક્રમક શરૂઆત કરી, પરંતુ નવ ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને લગભગ પોતાની હારનો સામનો કરી લીધો. આખી ટીમ 17.5 ઓવરમાં 129 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે પાંચ વિકેટે 219 રન બનાવ્યા. આ વિજય સાથે, ભારતીય T20 કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે આયર્લેન્ડ (0-2) અને ઇંગ્લેન્ડ (0-4)માં સતત બે શ્રેણી પરાજય બાદ કેપ્ટન તરીકે પોતાની પ્રથમ શ્રેણી જીત હાંસલ કરી. ઝિમ્બાબ્વે માટે, બ્રાયન બેનેટે ઝડપી શરૂઆત બતાવી, 19 બોલમાં 32 રન બનાવ્યા. તેણે ડેબ્યુટન્ટ ફાસ્ટ બોલર યશ ઠાકુરની બોલ પર એક છગ્ગો અને એક ચોગ્ગો ફટકાર્યો, પરંતુ બીજા જ પ્રયાસમાં વિકેટકીપર કિશન દ્વારા કેચ આઉટ થયો. આ પછી, ભારતીય બોલરોએ યજમાન ટીમને સ્વસ્થ થવાની કોઈ તક આપી નહીં.
Game set and match ✅— BCCI (@BCCI) July 25, 2026
A comprehensive and dominant 9⃣0⃣-run victory for #TeamIndia 🥳👏
With that they clinch the #ZIMvIND T20I series by 2⃣-0⃣ with one game to play 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/Z8UUziVx8d pic.twitter.com/0hfpuJ6aCx
રાયન બર્લ (20) અને તાદિવાનાશે મારુમણી (24)એ થોડો સંઘર્ષ કર્યો, પરંતુ ભારતીય આક્રમણ સામે નોંધપાત્ર ભાગીદારી બનાવી શક્યા નહીં. અભિષેક શર્માએ 17 રનમાં ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે ડેબ્યુટન્ટ યશ ઠાકુર (30 રનમાં 2) અને પ્રિન્સ યાદવ (10 રનમાં 2) એ બે-બે વિકેટ લીધી. તિલક અને શિવમ દુબે દરેકે સફળ ઇનિંગ રમી.
ભારતની આ શાનદાર જીત વચ્ચે, પ્રિન્સ યાદવની ઈજા ચિંતાનો વિષય રહ્યો. માંસપેશીમાં તાણના કારણે બોલિંગ દરમિયાન મેદાન છોડીને બહાર નીકળી ગયો, જેનાથી ટીમની ઈજા વ્યવસ્થાપને લઈને પ્રશ્નો ઉભા થઈ શકે છે. આ જીતના મૂળમાં ભારતીય ટીમની દમદાર બેટિંગ હતી. પહેલા બેટિંગનું આમંત્રણ મળવા પર ભારતીય ટીમની શરૂઆત સારી રહી નહીં અને તેણે 29 રન સ્કોર સુધી પોતાના બંને ઓપનિંગ બેટ્સમેનની વિકેટ ગુમાવી દીધી.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) July 25, 2026
Solid fifties from Ishan Kishan and Tilak Varma propel #TeamIndia to a strong total 🎯
Over to our bowlers to defend this 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/Z8UUziVx8d#ZIMvIND pic.twitter.com/1LM7Yv4qyF
પ્લેયર ઓફ ધ મેચ કિશનએ ત્યારબાદ કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર (25) સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે 66 રન અને પછી તિલક સાથે ચોથી વિકેટ માટે 94 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરીને ટીમને મુશ્કેલીમાંથી બચાવી હતી. ધીરજ અને આક્રમકતાનું સંપૂર્ણ સંતુલન દર્શાવતા, કિશને 31 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી અને પછી માત્ર 13 બોલમાં આગામી 31 રન બનાવીને રન રેટમાં વધારો કર્યો.
તેની ઇનિંગની ખાસ વાત એ હતી કે, તેણે લેગ સાઈડ પર શક્તિશાળી શોટ ફટકાર્યા. તેણે ઓફ સ્પિનર બેનેટને મિડવિકેટ પર સતત બે ચોગ્ગા ફટકાર્યા, પછી બે ચોગ્ગા અને ઝડપી બોલર બ્રેડ ઇવાન્સને એક શાનદાર છગ્ગા મારીને દબાણ વધાર્યું.
For his swashbuckling and effective knock, Ishan Kishan bags the Player of the Match award 🏅— BCCI (@BCCI) July 25, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/Z8UUziVx8d#TeamIndia | #ZIMvIND | @ishankishan51 pic.twitter.com/mFeoVem0yi
તિલક બીજા છેડેથી પોતાના સ્ટ્રાઇક રેટ અંગેના પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપતા હતા. તેમણે આક્રમક બેટિંગ કરી, માત્ર 23 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. તિલક ઝિમ્બાબ્વેના મુખ્ય ફાસ્ટ બોલર બ્લેસિંગ મુઝારાબાનીના ઓવરમાં સતત ત્રણ ચોગ્ગા ફટકાર્યા. તેમણે ઈવાન્સની બોલિંગમાં મિડવિકેટ પર શાનદાર છગ્ગા પણ ફટકાર્યા.
ભારતીય બેટ્સમેનોએ અંતિમ પાંચ ઓવરમાં 61 રન ઉમેરીને ટીમને 219 રનના મજબૂત સ્કોર સુધી પહોંચાડી. અગાઉ, અભિષેક શર્મા (8) અને વૈભવ સૂર્યવંશી (20) ના રૂપમાં ભારતને શરૂઆતના પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો.
અભિષેક મુઝારાબાનીના હાથે કેચ આઉટ થયો. વૈભવ સૂર્યવંશીએ આક્રમક શરૂઆત કરી, રિચાર્ડ નગારાવાની ઓવરમાં એક છગ્ગા અને ત્રણ ચોગ્ગા ફટકાર્યા, પરંતુ નવ બોલમાં 20 રન બનાવ્યા બાદ નગારાવાના બાઉન્સર દ્વારા તે આઉટ થયો. આ શરૂઆતની સફળતાઓ પછી, ઝિમ્બાબ્વેના બોલરો ભારતીય બેટ્સમેન પર દબાણ લાવી શક્યા નહીં, અને કિશન અને તિલકની શાનદાર બેટિંગે ભારતને પડકારજનક સ્કોર સુધી પહોંચાડ્યું.