જીતવા માટે 40 રન, 37માં ઓલઆઉટ 37: પાકિસ્તાનના ઘરઆંગણે 232 વર્ષ જૂનો વિશ્વ રેકોર્ડ તુટ્યો

આ મેચ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં કાયમ માટે અંકિત થઈ ગઈ છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (AFP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 18, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Lowest Target Defended: પાકિસ્તાનમાં એક એવી ઘટના બની જેણે સમગ્ર ક્રિકેટ જગતને ચોંકાવી દીધું. કરાચીના નેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી એક મેચમાં એક એવો નજારો જોવા મળ્યો જેના પર ભાગ્યે જ કોઈ વિશ્વાસ કરી શકે. પાકિસ્તાન ટેલિવિઝન (PTV) એ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં માત્ર 40 રનના લક્ષ્યનો બચાવ કરતી વખતે સુઈ નોર્ધન ગેસ પાઇપલાઇન્સ લિમિટેડ (SNGPL) ને 2 રનથી હરાવ્યું, જેનાથી ઇતિહાસ રચાયો.

આ પ્રેસિડેન્ટ્સ ટ્રોફી મેચમાં, PTV એ બંને ઇનિંગ્સમાં અનુક્રમે 166 અને 111 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, SNGPL એ પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 238 રન બનાવીને મેચ પર લગભગ સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવી લીધું. આ પછી, PTV પાસે બીજી ઇનિંગ્સમાં માત્ર 39 રનની લીડ હતી, જેના કારણે SNGPL ને જીતવા માટે માત્ર 40 રનનો લક્ષ્યાંક બાકી હતો. પરંતુ આગળ જે બન્યું તે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી ગયું. હાથમાં 10 વિકેટ હોવા છતાં, SNGPL 40 રનનો લક્ષ્યાંક પણ પ્રાપ્ત કરી શક્યું નહીં. આખી ટીમ દબાણ હેઠળ તૂટી પડી, અને બીજી ઇનિંગમાં, SNGPLનો સ્કોર ફક્ત 40 રનનો થઈ ગયો.

આ મેચ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં કાયમ માટે અંકિત થઈ ગઈ છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે કોઈ ટીમે 40 રન બનાવીને મેચ જીતી છે. સૌથી ઓછા સ્કોર ડિફેન્ડ કરવાનો અગાઉનો રેકોર્ડ 200 વર્ષ કરતાં વધુ સમય પહેલા સ્થાપિત થયો હતો.

પાકિસ્તાન ટેલિવિઝનએ 40 રનના લક્ષ્યનો બચાવ કરીને 232 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. 1794 માં, મેરીલેબોન ક્રિકેટ ક્લબ (MCC) એ ઓલ્ડ લોર્ડ્સમાં 41 રનના લક્ષ્યનો બચાવ કરતી વખતે ઓલ્ડફિલ્ડ્સને 34 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું હતું. કરાચીમાં આ ઐતિહાસિક જીતે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું કે ક્રિકેટ અનિશ્ચિતતાઓનો ખેલ છે, અને છેલ્લા બોલ સુધી કંઈપણ થઈ શકે છે.

આ મેચની બીજી ઇનિંગમાં સૈફુલ્લાહ બંગશના 14 રન SNGPL માટેનો સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર હતો. આશ્ચર્યજનક રીતે, ટીમના પહેલા પાંચ બેટ્સમેન ફક્ત 13 રન જ ઉમેરી શક્યા, જેના કારણે ટીમનો પતન થયો. પીટીવીની ઐતિહાસિક જીતનો હીરો ડાબોડી સ્પિનર ​​અલી ઉસ્માન હતો, જેણે બીજી ઇનિંગમાં માત્ર 9 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી હતી. તેણે મેચમાં 10 વિકેટ પૂર્ણ કરી, જેમાં તેણે પ્રથમ ઇનિંગમાં 4 વિકેટ લીધી. આ ચમત્કારિક જીતમાં ફાસ્ટ બોલર અમાદ બટ્ટે પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણે બીજી ઇનિંગમાં 4 વિકેટ લીધી અને 2.80 ની ઇકોનોમીથી 10 ઓવરમાં 28 રન આપીને 10 ઓવર ફેંકી.

