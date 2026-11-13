21 વર્ષીય બોલરનું ડ્રીમ ડેબ્યું, એકલા હાથે ઈંગ્લેન્ડને ઘૂંટણિયે પાડી દીધું
AUS vs ENG: 21 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર મીશા બીયર્ડમેને પર્થમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની પોતાની ODI ડેબ્યૂ મેચમાં માત્ર 28 બોલમાં 5 વિકેટ લઈને ઇતિહાસ રચ્યો.
Published : November 13, 2026 at 1:44 PM IST
AUS vs ENG: ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે પર્થમાં પહેલી વનડે રમાઈ રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ મેચમાં 21 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર માહલી બીયર્ડમેનને ડેબ્યૂ કરવાની તક આપી હતી. બીયર્ડમેનએ આ મેચમાં શાનદાર બોલિંગ કરી હતી અને 5 વિકેટ લીધી હતી. ઈંગ્લેન્ડના બેટ્સમેનોએ તેની ઘાતક બોલિંગ સામે શરણાગતિ સ્વીકારી હતી. તે ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી વનડે ડેબ્યૂમાં 5 વિકેટ લેનાર બીજો બોલર બન્યો હતો. તે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે વનડે ક્રિકેટમાં 5 વિકેટ લેનાર સૌથી યુવા બોલર પણ બન્યો હતો.
બીયર્ડમેન માત્ર 28 બોલમાં 5 વિકેટ ઝડપી
માત્ર 21 વર્ષની ઉંમરે, યુવા ફાસ્ટ બોલર માહલી બીયર્ડમેન ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ સામેની પોતાની ડેબ્યૂ વનડેમાં ઝડપી અને સચોટ બોલિંગથી ધૂમ મચાવી હતી. તેણે માત્ર 28 બોલમાં ઇંગ્લેન્ડના પાંચ મુખ્ય બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. તેના શાનદાર સ્પેલથી જો રૂટ, હેરી બ્રુક, જોર્ડન કોક્સ, સેમ કુરન અને લિયામ ડોસન જેવા અગ્રણી ખેલાડીઓ આઉટ થયા. બીયર્ડમેન પહેલા, ODI ઇતિહાસમાં ફક્ત 17 બોલરોએ તેમના ડેબ્યૂમાં પાંચ વિકેટ લેવાની આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
Mahli Beardman, the second Australian with a five-for on men's ODI debut 👏 https://t.co/WeyW8Co3qT— Cricinfo (@cricinfo) November 13, 2026
આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા માટે માહલી બીયર્ડમેન છ વિકેટ લીધી. સ્પેન્સર જોહ્ન્સને પણ શાનદાર બોલિંગ કરીને ત્રણ વિકેટ લીધી. ઝેવિયર બાર્ટલેટને પણ સફળતા મળી. આ મેચમાં બાકીના બોલરો કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.
માઈકલ હસીએ બીયર્ડમેનને તેની ડેબ્યૂ કેપ આપી
માહલી બીયર્ડમેન ઓસ્ટ્રેલિયા માટે વનડે ડેબ્યૂ કરી રહ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ બેટિંગ દિગ્ગજ માઈકલ હસીએ બીયર્ડમેનને તેની પહેલી વનડે કેપ આપી. ટોસ સમયે માર્શે કહ્યું, "આ તેના માટે ખૂબ જ રોમાંચક બનવાનું છે. પશ્ચિમી ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી માટે ડેબ્યૂ કરવા માટે કદાચ દુનિયામાં આનાથી સારી કોઈ જગ્યા નથી. આ એક શાનદાર સ્ટેડિયમ છે, અને મને આજે અહીં મોટી સંખ્યામાં દર્શકોની અપેક્ષા છે."
Mahli Beardman's fourth ODI over was absolutely electric ⚡️ #AUSvENG https://t.co/1pxvNM6IeM— cricket.com.au (@cricketcomau) November 13, 2026
બીયર્ડમેન અનેક રેકોર્ડ તોડયા
આ સનસનાટીભર્યા પ્રદર્શન સાથે, માહલી બીયર્ડમેન ઓસ્ટ્રેલિયન ઇતિહાસમાં ODI ડેબ્યૂમાં પાંચ વિકેટ લેનાર માત્ર બીજો બોલર બન્યો. અગાઉની સિદ્ધિ ટોની ડોડેમાઇડે હાંસલ કરી હતી, જેમણે 1988માં પર્થના WACA ગ્રાઉન્ડ પર શ્રીલંકા સામે 16 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી હતી. બીયર્ડમેન પોતાના ODI ડેબ્યૂમાં પાંચ વિકેટ લેનાર વિશ્વનો 18મો ખેલાડી અને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ODI ક્રિકેટમાં પાંચ વિકેટ લેનાર સૌથી નાની ઉંમરનો બોલર પણ છે.
A NEW AUSSIE PACE STAR ANNOUNCES HIMSELF 🔥 Mahli Beardman records the best bowling figures by any Australian on ODI debut 👏 Catch all the action from England's Tour of Australia LIVE on FanCode 📲 #AUSvENG https://t.co/heReJCz1ic— FanCode (@FanCode) November 13, 2026
બીયર્ડમેન ત્યાં જ અટક્યો નહીં અને ઈંગ્લેન્ડની ઇનિંગની છેલ્લી વિકેટ લઈને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. તેણે જોફ્રા આર્ચરને જેક એડવર્ડ્સના હાથે કેચ આઉટ કરાવ્યો, જેનાથી ઇંગ્લેન્ડની ઇનિંગ માત્ર 131 રનમાં સમેટી ગઈ. માત્ર 7.4 ઓવરમાં 24 રન આપીને 6 વિકેટ લઈને, 21 વર્ષીય બીયર્ડમેનએ 38 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો અને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ODI ડેબ્યૂમાં શ્રેષ્ઠ બોલિંગ ફિગર ધરાવતો બોલર બન્યો. અગાઉ આ રેકોર્ડ ટોની ડોડેમાઇડ (શ્રીલંકા વિરુદ્ધ 1988) ના નામે હતો.
2013-14 એશિઝ શ્રેણી દરમિયાન મિશેલ જોહ્ન્સનની ઘાતક બોલિંગથી પ્રેરિત થઈને ફાસ્ટ બોલર બનવાનું સ્વપ્ન જોનારા બીયર્ડમેનને મહાન ફાસ્ટ બોલર ડેનિસ લિલી દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. 10 વર્ષની ઉંમરે કોવારામુપમાં ક્રિકેટ રમીને પ્રતિભાના ઝળહળાટ બતાવનાર આ યુવા ખેલાડીએ 15 વર્ષની ઉંમરે લિલી હેઠળ તાલીમ શરૂ કરી હતી. 2022માં, તેને સિનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ માટે નેટમાં બોલિંગ કરવાની પહેલી તક મળી, અને તે જ વર્ષે, તેણે અંડર-19 ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું.
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