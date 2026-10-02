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વર્લ્ડકપ 2027નો કાર્યક્રમ જાહેર, આ તારીખે ટકરાશે ભારત અને પાકિસ્તાન

વન ડે વર્લ્ડકપ 2027 દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામીબિયામાં રમાશે.

વર્લ્ડકપ 2027નો કાર્યક્રમ જાહેર
વર્લ્ડકપ 2027નો કાર્યક્રમ જાહેર (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 8:21 AM IST

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2027 World Cup schedule: ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)એ આવતા વર્ષે રમાનારા વન ડે વર્લ્ડકપનો કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે. દર ચાર વર્ષે રમાતી ICCની આ ટૂર્નામેન્ટ 2 ઓક્ટોબરથી 21 નવેમ્બર 2027 સુધી દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામીબિયામાં રમાશે.

14 ટીમની આ મોટી ટૂર્નામેન્ટ માટે ગ્રુપની વહેંચણી ઓફિશિયલ રીતે કેપટાઉનના ઝિટ્જ મ્યૂઝિયમ ઓફ કંટેમ્પરરી આર્ટ આફ્રિકા (Zeitz MOCAA)માં એક શાનદાર શેડ્યૂલ લોન્ચ ઇવેન્ટ દરમિયાન કરવામાં આવી હતી.

14 ટીમની આ ટૂર્નામેન્ટમાં 12 સ્થળો પર કૂલ 57 મેચ રમાશે. આફ્રિકાએ અંતિમ વખતે 2003માં આ ટૂર્નામેન્ટની યજમાની કરી હતી જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને કેન્યાએ આ ઇવેન્ટની આઠમી સીઝન માટે સંયુક્ત યજમાની કરી હતી.

બે ગ્રુપ

ગ્રુપ A: ભારત, પાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, અફઘાનિસ્તાન, ઝિમ્બાબ્વે અને ક્વોલિફાયર A

ગ્રુપ B: દક્ષિણ આફ્રિકા, ઇંગ્લેન્ડ, ન્યૂઝીલેન્ડ, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ અને ક્વોલિફાયર B.

ભારત અને પાકિસ્તાનને એક જ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવતા બન્ને પાડોશી દેશ વચ્ચે ગ્રુપ સ્ટેજમાં રોમાંચક અને મહત્ત્વનો મુકાબલો નક્કી થઇ ગયો છે. જે 10 ઓક્ટોબરે જ્હોનિસબર્ગમાં રમાશે.

10 ટીમોએ સીધુ ક્વોલિફાઇ કર્યું

10 ટીમોએ પોતાની ICC રેન્કિંગ અને સ્ટેટ્સના આધાર પર પહેલાથી જ સીધા ક્વોલિફિકેશન મેળવી લીધુ છે. દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વેની સાથે સાથે ભારત, વર્તમાન ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ, ન્યૂઝીલેન્ડ, શ્રીલંકા, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાન સામેલ છે.

વર્લ્ડકપ 2027નો કાર્યક્રમ જાહેર
વર્લ્ડકપ 2027નો કાર્યક્રમ જાહેર (IANS)

નવા ફોર્મેટમાં રમાશે આ વર્લ્ડકપ

વર્લ્ડકપ 2027 નવા ફોર્મેટમાં રમાશે. જે ચાર તબક્કામાં હશે. ટૂર્નામેન્ટનો પ્રથમ તબક્કો એક પ્રી-ટૂર્નામેન્ટ ક્વોલિફાયર 'સુપર સીરીઝ' સાથે શરૂ થશે જેમાં 12માં,13માં અને 14માં નંબરની ટીમ મુખ્ય ટૂર્નામેન્ટ માટે અંતિમ ક્વોલિફાઇંગમાં જગ્યા પાક્કી કરવા માટે રમશે.

ક્વોલિફાય કરનારી ટીમ ગ્રુપ સ્ટેજ માટે ટોપ 12 ટીમ સાથે મળીને 6-6 ટીમના બે ગ્રુપમાં સામેલ થશે. દરેક ગ્રુપની ટોપ ત્રણ ટીમ અને કૂલ મળીને આગામી સૌથી સારી રેન્કિંગ ધરાવતી ટીમ, સાત ટીમના 'સુપર 7' રાઉન્ડ રોબિન ફેઝમાં આગળ વધશે.

સુપર 7 સ્ટેજની ટોપ ચાર ટીમ સેમિ ફાઇનલમાં પહોંચશે અને સેમિ ફાઇનલની વિજેતા ટીમ ફાઇનલમાં ટકરાશે.

વર્લ્ડકપમાં ભારતની મેચ

  • 7 ઓક્ટોબર: ભારત વિરૂદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા
  • 10 ઓક્ટોબર: ભારત વિરૂદ્ધ પાકિસ્તાન
  • 14 ઓક્ટોબર: ભારત વિરૂદ્ધ અફઘાનિસ્તાન
  • 17 ઓક્ટોબર: ભારત વિરૂદ્ધ ક્વોલિફાયર A
  • 24 ઓક્ટોબર: ભારત વિરૂદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે

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WORLDCUP 2027 SCHEDULE
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