મેચ ફિક્સિંગ કેસ: હાઈકોર્ટે ધોનીને 10 લાખ રૂપિયા ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
મદ્રાસ હાઈકોર્ટે 2013ના આઈપીએલ સ્પોટ-ફિક્સિંગ કેસમાં એમએસ ધોનીને તેની સામેના આરોપોની લેખિત નકલ આપવા માટે 10 લાખ રૂપિયા ફી ચૂકવવા કહ્યું છે.
ચેન્નાઈ: મદ્રાસ હાઈકોર્ટે ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન એમએસ ધોની દ્વારા નિવૃત્ત આઈપીએસ અધિકારી સંપત કુમાર સામે દાખલ કરાયેલા માનહાનિના કેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ આદેશ જારી કર્યો છે. કોર્ટે મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીને સીડી દસ્તાવેજોને લેખિત સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે ₹10 લાખ ફી ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
ન્યાયાધીશ મંજુલાએ અરજદાર મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીને 12 માર્ચ સુધીમાં મુખ્ય ન્યાયાધીશ રાહત ભંડોળમાં અનુવાદ ફી તરીકે ₹10 લાખ જમા કરાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. ન્યાયાધીશે અનુવાદક અને ટાઇપિસ્ટને માર્ચના ત્રીજા અઠવાડિયા સુધીમાં અનુવાદ કાર્ય પૂર્ણ કરવાનો આદેશ પણ આપ્યો હતો અને સુનાવણી 12 માર્ચ સુધી મુલતવી રાખી હતી.
છેલ્લા 12 વર્ષથી ચાલી રહેલા આ કેસમાં આજના આદેશને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે એકવાર અનુવાદ કાર્ય પૂર્ણ થઈ જાય, પછી ડેટા બંને પક્ષો સાથે શેર કરવામાં આવશે, અને તપાસનો અંતિમ તબક્કો શરૂ થવાની અપેક્ષા છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
2013ની આઈપીએલ સીઝન દરમિયાન, જુગાર અને મેચ ફિક્સિંગના અનેક આરોપો લાગ્યા હતા. તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી, અને તપાસ અધિકારીઓમાંના એક, નિવૃત્ત આઈપીએસ અધિકારી સંપત કુમારે, એક ખાનગી ટેલિવિઝન ડિબેટ શોમાં કેટલીક વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીઓ કરી હતી. શોમાં, તેમણે આરોપ લગાવીને ખળભળાટ મચાવ્યો હતો કે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના તત્કાલીન કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોની આઈપીએલ સટ્ટાબાજીમાં સામેલ હતા.
આ પછી, મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ મદ્રાસ હાઈકોર્ટમાં નિવૃત્ત આઈપીએસ અધિકારી સંપત કુમાર અને એક ખાનગી ટેલિવિઝન કંપની વિરુદ્ધ 100 કરોડ રૂપિયાનો માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો હતો, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેઓએ તેમની છબી ખરાબ કરી છે.
હાઈકોર્ટે અગાઉ શું કહ્યું હતું?
ત્યારબાદ હાઈકોર્ટે 2014 માં દાખલ કરાયેલા કેસ સાથે સંબંધિત સીડી દસ્તાવેજોને લેખિત સ્વરૂપમાં ટ્રાન્સક્રિપ્ટ કરવાનો આદેશ આપ્યો. તેમાં એવી પણ શરત મૂકવામાં આવી હતી કે આ માટે ફીની જરૂર પડશે. આજે મદ્રાસ હાઈકોર્ટમાં જસ્ટિસ આર.એન. મંજુલા સમક્ષ આ કેસની સુનાવણી થઈ. તે સમયે, અનુવાદક અને ટાઇપિસ્ટે કેસ સાથે સંબંધિત સીડી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ કરવામાં લાગતો સમય અને ખર્ચ સમજાવ્યો. ત્યારબાદ, કોર્ટે ધોનીને 12 માર્ચ સુધીમાં અનુવાદ ફી તરીકે ₹10 લાખ મુખ્ય ન્યાયાધીશ રાહત ભંડોળમાં જમા કરાવવાનો આદેશ આપ્યો.
