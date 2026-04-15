20 વર્ષીય ખેલાડીએ કેન્ડીડેટ્સ ટુર્નામેન્ટ જીતી, હવે ડી ગુકેશ સામે વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ ટાઇટલ મેચ માટે તૈયાર
ઉઝબેકિસ્તાનના 20 વર્ષીય ખેલાડીએ ઉમેદવારો ટુર્નામેન્ટ જીતીને 2026 વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે.
Published : April 15, 2026 at 7:27 PM IST
હૈદરાબાદ: ઉઝબેકિસ્તાનના જાવોખિર સિંદારોવે 2026 FIDE કેન્ડીડેટ્સ ટુર્નામેન્ટમાં એક રાઉન્ડ બાકી રહેતા પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે. આ સિદ્ધિ સાથે, તે આ વર્ષના અંતમાં યોજાનારી વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલ મેચમાં ભારતના ડી. ગુકેશને પડકારવા માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયો છે.
સાયપ્રસના પેગેઆમાં રમાયેલા 13મા અને અંતિમ રાઉન્ડ પહેલા, સિંદારોવે ડચ ગ્રાન્ડમાસ્ટર અનિશ ગિરી સામે પોતાનો સ્કોર ડ્રો કર્યો હતો. આનાથી તેનો કુલ સ્કોર 9.5 પોઈન્ટ થયો, જેનાથી નિર્ણાયક લીડ સ્થાપિત થઈ જે બીજા સ્થાને રહેલા ખેલાડી કરતા ઘણી આગળ હતી. ગિરી હાલમાં 7.5 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે, જ્યારે યુએસએના ફેબિયાનો કારુઆના અને ચીનના વેઈ યી 6.5 પોઈન્ટ સાથે તેનાથી પાછળ છે.
ઓપન વિભાગમાં ભારતના એકમાત્ર પ્રતિનિધિ, આર. પ્રજ્ઞાનંધાની કેન્ડીડેટ્સ ટુર્નામેન્ટમાં નિરાશાજનક શરૂઆત રહી હતી અને અંતિમ રાઉન્ડમાં તે સાતમા સ્થાને છે.
મહિલા વિભાગમાં જોરદાર ટક્કર
મહિલા વર્ગમાં, સ્પર્ધા તીવ્ર અને રોમાંચક રહે છે. ભારતની આર. વૈશાલી અને કઝાકિસ્તાનની એ. બિબીસારા 7.5 પોઈન્ટ સાથે ટોચના સ્થાન માટે સંયુક્ત છે, જ્યારે ચીનની ઝુ જીનર (7 પોઈન્ટ) તેમનાથી ખૂબ પાછળ છે. ત્રણેય ખેલાડીઓ પાસે 'ઉમેદવારો' ટાઇટલ જીતવાની તક છે. વિજેતા અંતિમ રાઉન્ડના પરિણામો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે. વૈશાલીનો મુકાબલો કેટેરીના લાગનો સામે થશે, જેમણે અત્યાર સુધીમાં 6.5 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે, જ્યારે બિબીસારાનો મુકાબલો દિવ્યા દેશમુખ સામે થશે, જેણે ફક્ત પાંચ પોઈન્ટ મેળવ્યા છે.
કૅન્ડીડેટ્સ ટાઇટલ જીતવાની વૈશાલીની તકો કેટલી છે?
24 વર્ષીય ખેલાડી પાસે કેન્ડીડેટ્સ ટુર્નામેન્ટ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા બનવાની તક છે. એવી પરિસ્થિતિમાં જ્યાં તેણીને સંપૂર્ણ વિજય મેળવવાની જરૂર હોય, વૈશાલીએ તેની અંતિમ મેચમાં લગનોને હરાવવો પડશે, જ્યારે દિવ્યા દેશમુખે બિબીસારાને હરાવવો પડશે જેથી તેની દેશબંધુ વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપમાં આરામથી સ્થાન મેળવી શકે.
જો વૈશાલી ડ્રો રમે છે, તો તેણીએ એવી પણ આશા રાખવી જોઈએ કે તેની હરીફ દિવ્યા સામેની મેચ હારી જશે. જોકે, જો વૈશાલી હારી જાય છે, તો તે બિબીસારાને પણ હારનો સામનો કરવો પડે તો જ ટાઇટલ રેસમાં રહેશે. તેથી, કોઈપણ કિંમતે, વૈશાલીએ તેની મેચ હારવાનું ટાળવું જોઈએ.
જો બંને ખેલાડીઓ સમાન પોઈન્ટ સાથે સમાપ્ત થાય છે, તો વિજેતા નક્કી કરવા માટે બે-ગેમ ટાઇ-બ્રેક પ્લેઓફ (15+10) રમાશે. જો તે પછી પણ સ્પર્ધા બરાબર રહે છે, તો તે બ્લિટ્ઝ રાઉન્ડમાં આગળ વધશે, ત્યારબાદ આર્માગેડન-શૈલીના તબક્કાઓ શરૂ થશે.
