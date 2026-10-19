20 વર્ષીય નિક્કી પ્રસાદે ઇતિહાસના પાનામાં પોતાનું નામ અંકિત કરી દીધું, એક અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી
20 વર્ષીય મહિલા ક્રિકેટર નિકી પ્રસાદે ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે ઝિમ્બાબ્વે સામેની T20I મેચમાં બે બોલમાં બે વિકેટ લઈને એક અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
Published : October 19, 2026 at 2:07 PM IST
IND W VS ZIM W: ભારતે બીજી T20I મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેને હરાવીને શ્રેણીમાં 2-0થી લીડ મેળવી. રાયપુરમાં રમાયેલી બીજી મેચમાં, 20 વર્ષીય ભારતીય ક્રિકેટર નિકી પ્રસાદે એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તેણીએ તેના આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીના પહેલા બે બોલમાં બે વિકેટ લીધી. આ સાથે, તેણીએ ઇતિહાસના પાનામાં પોતાનું નામ અંકિત કરી દીધું. નિકીએ ભારતીય પુરુષ અને મહિલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પહેલાં ક્યારેય ન જોયેલી સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
નિક્કી પ્રસાદે ઇતિહાસ રચ્યો
નિકી પ્રસાદે ઝિમ્બાબ્વે સામેની T20I શ્રેણીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કરીને ઇતિહાસ રચ્યો. તેને બીજી T20I માં બોલિંગ કરવાની પહેલી તક મળી. તે ઇનિંગ્સની 15મી ઓવરમાં બોલિંગ કરવા આવી અને ઝિમ્બાબ્વેના સ્થાપિત બેટ્સમેન ચિપો મુંગેરી-તિરિપાનોને તેના પહેલા બોલે આઉટ કર્યા. બીજા જ બોલે, નિક્કીએ ન્યાશા ગ્વાનજુરાને LBW આઉટ કરી. તેણીએ તેના આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીના પહેલા બે બોલે બે વિકેટ લીધી. તે ભારતીય પુરુષ અને મહિલા ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં તેની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીના પહેલા બે બોલે વિકેટ લેનારી પ્રથમ ખેલાડી બની. ઘણા ભારતીય ક્રિકેટરોએ પહેલા બોલે વિકેટ લીધી છે, પરંતુ નિક્કી એકમાત્ર ભારતીય છે જેણે સતત બે વિકેટ લીધી છે.
✌️ in ✌️ That's how Niki Prasad opened her International wicket tally ✅ Updates ▶️ https://t.co/kECmCQJzty #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/wVgHTYJDXa— BCCI Women (@BCCIWomen) October 18, 2026
નિક્કીએ બેટથી પણ પ્રભાવિત કર્યા છે
નિક્કી પ્રસાદ મુખ્યત્વે બેટ્સમેન છે અને મિડલ ઓર્ડરમાં રમે છે. તેણીએ ઝિમ્બાબ્વે સામેની પ્રથમ T20I માં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આ મેચમાં નિક્કીએ શાનદાર બેટિંગ કરી હતી. તેણીએ 35 બોલમાં અણનમ 39 રન બનાવ્યા હતા. આ ઇનિંગમાં નિક્કીએ છ ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તેણીએ ટીમને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી બચાવી હતી અને ભારતની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
The Niki Prasad show has only just begun 💙❤️ https://t.co/Y0JaCroLDp— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 18, 2026
ભારતે બીજી T20I સરળતાથી જીતી લીધી
ભારતીય મહિલા ટીમે પ્રથમ T20I માં ઝિમ્બાબ્વેને 4 વિકેટથી હરાવ્યું. ત્રણ મેચની T20I શ્રેણીની બીજી મેચ રાયપુરમાં રમાઈ હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઝિમ્બાબ્વેએ 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 102 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી નિકી પ્રસાદે 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે શ્રી ચારણી, દીપ્તિ શર્મા, નંદની શર્મા અને ક્રાંતિ ગૌરે એક-એક વિકેટ લીધી. ભારતને જીતવા માટે 103 રનની જરૂર હતી અને તેણે 8.5 ઓવરમાં લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો. શેફાલી વર્માએ 55 રન બનાવ્યા, જ્યારે સ્મૃતિ મંધાનાએ અણનમ 47 રન બનાવ્યા. ભારતે 9 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી.
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