'અશ્લીલ' વીડિયો કૌભાંડને લઈને ક્રિકેટમાં હોબાળો, બે ક્રિકેટરોની ધરપકડ!
શ્રીલંકા ક્રિકેટ હાલમાં ખૂબ જ મુશ્કેલ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. હવે, ટીમના બે યુવા ખેલાડીઓ એક હોટલમાં ગેરવર્તણૂક કરતા પકડાયા છે.
Published : May 1, 2026 at 3:04 PM IST
SRI LANKA CRICKETER ARRESTED: શ્રીલંકા ક્રિકેટમાં એક નવો વિવાદ ફાટી નીકળ્યો છે. અંડર-19 ટીમના બે ખેલાડીઓના શરમજનક વર્તનને કારણે સમગ્ર શ્રીલંકન ક્રિકેટ જગતમાં રોષ ફેલાયો છે. શ્રીલંકાની એક હોટલમાં બનેલી અશ્લીલ ઘટના બાદ પોલીસે બંને ખેલાડીઓની ધરપકડ કરી હતી. પરિણામે, આ મામલો હવે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વ્યાપકપણે ચર્ચા ચાલી રહી છે.
શ્રીલંકાના યુવા ખેલાડીઓનું શરમજનક કૃત્ય
કોલંબોના નરહેનપિટા સ્થિત એક હોટલમાં, મહિલાઓએ ફરિયાદ કરી હતી કે કોઈ તેમના ન્હાતી વખતે ફોનથી ગુપ્ત રીતે વિડીયો બનાવી રહ્યું છે. આ ફરિયાદની તપાસ બાદ, શ્રીલંકા અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમના બે ખેલાડીઓ દોષિત હોવાનું જાણવા મળ્યું.
Two Sri Lanka Under-19 men's cricketers have been arrested over allegations of filming people bathing in the hotel the players were staying at in Narahenpita, Colombo https://t.co/iVt8coxy2H— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 30, 2026
ખેલાડીઓને જામીન મળ્યા
પોલીસે બંને ખેલાડીઓની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ, બંનેને 500,000 શ્રીલંકન રૂપિયાના વ્યક્તિગત બોન્ડ પર જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. જોકે, પોલીસ હજુ પણ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
વિડિઓ શેર નથી કર્યો
કોલંબો પોલીસે ESPNcricinfo ને જણાવ્યું હતું કે આ વીડિયો ક્યાંય શેર કરવામાં આવ્યો નથી. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી 25 મે ના રોજ થવાની છે. હાલમાં, બધા પુરાવા આ બે ખેલાડીઓ વિરુદ્ધ નિર્દેશ કરે છે.
શ્રીલંકા ક્રિકેટમાં ખલબલી
આ પહેલા, શ્રીલંકાના મહિલા ક્રિકેટમાં પણ જાતીય લાભની માંગણીના આરોપો સામે આવ્યા હતા, જે એક કૌભાંડ હતું જેનાથી બોર્ડની બદનામી થઈ હતી. વધુમાં, ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક સ્ટાર શ્રીલંકન ખેલાડીની બળાત્કારના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
રમતગમત મંત્રાલય મોટી કાર્યવાહી કરી શકે
હાલમાં, શ્રીલંકા ક્રિકેટના તમામ અધિકારીઓએ રાજીનામું આપી દીધું છે. પરિણામે, રમતગમત મંત્રાલય હાલમાં શ્રીલંકા ક્રિકેટનું સંચાલન કરી રહ્યું છે. આ સંજોગોમાં, આ મંત્રાલય જ આ મામલે મહત્વપૂર્ણ પગલાં લઈ શકે છે.
