ETV Bharat / sports

આયર્ન મેન સ્પર્ધા જૂનાગઢના 2 તબીબો એ પૂર્ણ કરી, વિશ્વના 83 દેશો અને 1027 ખેલાડીઓએ લીધો હતો ભાગ

જૂનાગઢના બંને તબીબો ડૉ. કુંજન દેત્રોજા અને ડૉ. સુનિલ લુણાગરિયા મેડિસિન અને ઓર્થોપેડિક સર્જન તરીકે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે.

આયર્ન મેન સ્પર્ધા જૂનાગઢના 2 તબીબો એ પૂર્ણ કરી
આયર્ન મેન સ્પર્ધા જૂનાગઢના 2 તબીબો એ પૂર્ણ કરી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: ગોવામાં દર વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય આયર્ન મેન સ્પર્ધાનું આયોજન થતું હોય છે, જેમાં વિશ્વના અનેક દેશોના ખેલાડીઓ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેતા હોય છે. નવેમ્બર મહિનાનામાં આયોજિત સ્પર્ધામાં 83 દેશના 1027 જેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો, જેમાંથી જૂનાગઢના ડૉ. કુંજન દેત્રોજા અને ડૉ. સુનિલ લુણાગરિયા એ ખૂબ જ મુશ્કેલ કહી શકાય તેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા સફળતાપૂર્વક ભાગ લઈને પૂર્ણ કરનાર બંને તબીબો પ્રથમ સ્પર્ધક બન્યા હતા.

ખુબ મુશ્કેલ ગણાતી આંતરરાષ્ટ્રીય આયરનમેન સ્પર્ધા

ગોવામાં નવેમ્બર મહિનામાં આયોજિત અને ખૂબ જ મુશ્કેલ ગણાતી આંતરરાષ્ટ્રીય આયર્ન મેન સ્પર્ધા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરીને જુનાગઢના ડોક્ટર કુંજન દેત્રોજા અને ડોક્ટર સુનિલ લુણાગરીયા એ જુનાગઢને ગૌરવ અપાવ્યું છે. ગોવામાં આયોજિત 70.3 આયર્ન મેન સ્પર્ધામાં દરિયામાં 19 કિલોમીટરનું સ્વીમીંગ ડુંગરાળ અને ખડક વિસ્તારમાં 20 કિલોમીટરનું સાયકલિંગ અને 21 કિલોમીટરના રનીંગ સાથે અલગ અલગ ત્રણ સ્પર્ધાઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરનાર પ્રત્યેક ખેલાડીને આ સ્પર્ધાને પૂર્ણ કરનાર સ્પર્ધક તરીકે શીલ્ડ અને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે.

આયર્ન મેન સ્પર્ધા જૂનાગઢના 2 તબીબો એ પૂર્ણ કરી
આયર્ન મેન સ્પર્ધા જૂનાગઢના 2 તબીબો એ પૂર્ણ કરી (Etv Bharat Gujarat)
મિત્રો સાથે ચાય પે ચર્ચા
મિત્રો સાથે ચાય પે ચર્ચા (Etv Bharat Gujarat)

સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર તમામ સ્પર્ધકોએ સ્વિમિંગ, સાયકલિંગ અને રનીંગ એમ ત્રણેય અલગ અલગ વિભાગમાં પોતાનો દમખમ દેખાડવો પડતો હોય છે, ત્યારબાદ તેને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવે છે. જૂનાગઢના બંને તબીબો આ સ્પર્ધા કે જેને આજે પણ ખૂબ મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે તેને સાત કલાક અને કેટલીક મિનિટોમાં પૂર્ણ કરી છે. જૂનાગઢના આ બંને તબીબોએ આયર્ન મેન સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે પાછલા કેટલાક સમયથી તૈયારી કરી રહ્યા હતા અને પ્રથમ પ્રયાસે જ આ બંને તબીબો સ્પર્ધા સફળતા પૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં સફળ રહ્યા હતા.

મિત્રો સાથે ચાય પે ચર્ચા
મિત્રો સાથે ચાય પે ચર્ચા (Etv Bharat Gujarat)

સ્પર્ધાને લગતી તમામ તૈયારીઓ જૂનાગઢમાં

જૂનાગઢના બંને તબીબો ડૉ કુંજન દેત્રોજા અને ડૉ સુનિલ લુણાગરિયા મેડિસિન અને ઓર્થોપેડિક સર્જન તરીકે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. આ બંને તબીબો એ અગાઉ ત્રણ વર્ષ પૂર્વે ઉટીમાં આયોજિત ટુર્સ ઓફ નીલગીરીની સ્પર્ધા પણ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યા બાદ આ બંને તબીબ મિત્રો આયર્ન મેન સ્પર્ધા માં ભાગ લેવા અને તેને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવા માટે જૂનાગઢમાં એક વર્ષથી સતત પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા હતા.

ડૉ કુંજન દેત્રોજા અને ડૉ સુનિલ લુણાગરિયા
ડૉ કુંજન દેત્રોજા અને ડૉ સુનિલ લુણાગરિયા (Etv Bharat Gujarat)

ગિરનારમાં ખડકો પર સાઇકલિંગની સાથે ઢાલ રોડ પર દિવસ દરમિયાન આઠથી દસ વખત સાયકલ ચલાવીને ચડવા અને ઉતરવાની આકરી પ્રેક્ટિસ પણ કરી હતી. દિવસમાં એક કલાકમાં બાર વખત આ પ્રકારે સાયકલિંગ કરીને આયર્ન મેન સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે તૈયારીઓ કરી હતી, જેને નવેમ્બર મહિનામાં ગોવામાં આયોજિત સ્પર્ધામાં આ બંને ડોક્ટરોને સફળતા મળી અને તેઓ સ્પર્ધા જીતનાર જૂનાગઢના પ્રથમ ખેલાડી બની ચૂક્યા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અનોખી પ્રતિભા નો માલિક જૂનાગઢનો રાજેશ મકવાણા, બે પગના પંજા અને એક હાથના પંજાની સાથે ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે
  2. જુનાગઢની અનોખી માતા અને પુત્રીની જોડી, આર્ચરીમાં મેળવી રહી છે સઘન તાલીમ

TAGGED:

JUNAGADH IRON MEN SPORTS EVENT GOA
JUNAGADH IRON MEN
IRON MEN SPORTS EVENT GOA
JUNAGADH IRON MEN SPORTS EVENT GOA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.