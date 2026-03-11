PAK VS BAN: પ્રથમ વન-ડે માં પાકિસ્તાનની શર્મનાક હાર, બાંગ્લાદેશે 8 વિકેટથી હરાવ્યું
બાંગ્લાદેશ સામે શાહીન શાહ આફ્રિદીની ટીમને પ્રથમ વન ડે મેચમાં કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. હવે ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 0-1 થી પાછળ છે.
Published : March 11, 2026 at 6:11 PM IST
PAK VS BAN: શાહીન આફ્રિદીના નેતૃત્વમાં પાકિસ્તાનની ટીમ બાંગ્લાદેશના પ્રવાસે છે, જ્યાં તેઓ યજમાન ટીમ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમી રહી છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ મીરપુરના શેર-એ-બાંગ્લા નેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં બાંગ્લાદેશે પાકિસ્તાનને શાનદાર રીતે હરાવ્યું હતું, જેમાં તેમને 8 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. આમ, બાંગ્લાદેશે ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે.
પાકિસ્તાન 114 રનમાં ઓલઆઉટ
પાકિસ્તાને સારી શરૂઆત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેમની પહેલી વિકેટ 41 રન પર સાહિબજાદા ફરહાન (27) ના રૂપમાં પડી ગઈ. ટીમ સ્વસ્થ થાય તે પહેલાં જ શામિલ હુસૈન પણ 4 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો. ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશના બોલરોએ વિનાશક ફટકો માર્યો, નિયમિત અંતરાલે વિકેટો પડતી રહી. મુઆઝ સદકતે 18, મોહમ્મદ રિઝવાન 10, સલમાન અલી આઘા 5, હુસૈન તલત 4, અબ્દુલ સમદ 0, ફહીમ અશરફ 37, શાહીન આફ્રિદી 4, મોહમ્મદ વસીમ 0 અને અબરાર અહેમદ 0 રન બનાવ્યા. આમ, ટીમ 30.4 ઓવરમાં ફક્ત 114 રન જ બનાવી શકી.
A stunning bowling performance from Bangladesh powers them to victory against Pakistan in their ODI series opener 💪— ICC (@ICC) March 11, 2026
📝: https://t.co/FIOBALBGRh pic.twitter.com/ssUq8TyiW5
નાહિદ રાણાની શાનદાર બોલિંગ
બાંગ્લાદેશના નાહિદ રાણાએ પાકિસ્તાનને આઘાતમાં મૂકી દીધું. તેણે 7 ઓવરમાં 3.42 ના ઇકોનોમી રેટથી 24 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી. મહેદી હસન મિર્ઝાએ બાકીનું કાર્ય પૂર્ણ કર્યું, શાહીન શાહ આફ્રિદીની ટીમના ત્રણ બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. તસ્કિન અહેમદ અને મુસ્તફિઝુર રહેમાને એક-એક વિકેટ લીધી.
Nahid Rana's relentless pace brought him a maiden five-wicket haul in Bangladesh's first ODI against Pakistan 👊— ICC (@ICC) March 11, 2026
📝: https://t.co/FIOBALBGRh pic.twitter.com/pRvedVepmK
27 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટ્યો
શાહ આફ્રિદીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, પાકિસ્તાને 114 રન બનાવ્યા, જે બાંગ્લાદેશ સામે ટીમનો સૌથી ઓછો સ્કોર હતો. અગાઉ, પાકિસ્તાને 1999માં બાંગ્લાદેશ સામે 161 રન બનાવ્યા હતા. પરંતુ હવે સૌથી ઓછા સ્કોરનો રેકોર્ડ તૂટી ગયો છે. પાકિસ્તાને શ્રેણીની શરૂઆત ખૂબ જ શરમજનક રીતે કરી હોવાથી, બાકીની મેચોમાં શું થાય છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
બાંગ્લાદેશ: તન્ઝીદ હસન તમીમ, સૈફ હસન, નઝમુલ હુસૈન શાંતો, લિટન દાસ (વિકેટકીપર), મેહિદી હસન મિરાઝ (કેપ્ટન), તૌહીદ હૃદોય, અફીફ હુસૈન, તસ્કીન અહેમદ, રિશાદ હુસેન, મુસ્તફિઝુર રહેમાન, નાહીદ રાણા.
પાકિસ્તાન: સાહિબજાદા ફરહાન, માઝ સદાકત, શામિલ હુસેન, મોહમ્મદ રિઝવાન (વિકેટકીપર), સલમાન આગા, હુસૈન તલત, અબ્દુલ સમદ, ફહીમ અશરફ, શાહીન આફ્રિદી (કેપ્ટન), મોહમ્મદ વસીમ જુનિયર, અબરાર અહેમદ.
