T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે 19 ટીમોએ પોતાની ટિકિટ કન્ફર્મ કરી, 1 સ્થાન માટે 3 ટીમો સ્પર્ધામાં
T20 વર્લ્ડ કપમાં કુલ 20 ટીમો ભાગ લેશે, જેમાંથી 19 ટીમોએ પોતાનું સ્થાન કન્ફર્મ કરી લીધું છે.
Published : October 16, 2025 at 2:38 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને શ્રીલંકા સંયુક્ત રીતે T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું આયોજન કરશે. આ મેગા ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 20 ટીમો ભાગ લેશે. ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે 20 ટીમો ICC ઇવેન્ટમાં ભાગ લેશે. આ મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થવા માટે ઘણા માપદંડ હતા. કેટલીક ટીમોએ 2024 T20 વર્લ્ડ કપમાં સારું પ્રદર્શન કરીને ટુર્નામેન્ટ માટે ક્વોલિફાય કર્યું હતું, અન્ય ટીમોએ રેન્કિંગના આધારે ક્વોલિફાય કર્યું હતું, અને અન્ય ટીમોએ પ્રાદેશિક ક્વોલિફાયર જીતીને પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું હતું. અત્યાર સુધીમાં, 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે કુલ 19 ટીમોની પુષ્ટિ થઈ છે, જેમાં એક ટીમની પસંદગી બાકી છે. ત્રણ ટીમો, UAE, જાપાન અને કતાર, મેદાનમાં છે.
નેપાળ અને ઓમાન ક્વોલિફાય
એશિયા-પેસિફિક ક્વોલિફાયરમાં, નેપાળ અને ઓમાન બંનેએ ગ્રુપ સ્ટેજ પછી સુપર સિક્સ રાઉન્ડમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું. નેપાળે સુપર સિક્સ રાઉન્ડમાં ત્રણ મેચ રમી, ત્રણેય જીતીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું અને 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થયું. નેપાળે 2024 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું, જે ટુર્નામેન્ટમાં તેમનો ત્રીજો દેખાવ હતો. નેપાળ ઉપરાંત, ઓમાન પણ સુપર સિક્સ રાઉન્ડમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું, તેણે ત્રણેય મેચ જીતીને ટેબલમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું અને T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું.
Oman punch their ticket to next year’s ICC Men’s #T20WorldCup 🎟️— ICC (@ICC) October 15, 2025
More ➡️ https://t.co/6k9k6Roo9t pic.twitter.com/bZ0kjf25iS
આ ટુર્નામેન્ટમાં કેનેડા અને ઇટાલી પણ ભાગ લઈ રહ્યા છે
રસપ્રદ વાત એ છે કે ફૂટબોલપ્રેમી ઇટાલી પણ 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે. દરમિયાન, નામિબિયા અને કેનેડાએ પણ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન સાથે વર્લ્ડ કપ માટે સફળતાપૂર્વક ક્વોલિફાય કર્યું છે. હાલમાં, 20 માંથી કુલ 19 ટીમો ટુર્નામેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે, અને એક સ્થાન માટે લડાઈ હજુ પણ ચાલુ છે.
Nepal are on their way to the ICC Men’s #T20WorldCup 2026 ✈️— ICC (@ICC) October 15, 2025
More ➡️ https://t.co/6k9k6Roo9t pic.twitter.com/txxuXBQFAk
1 સ્થાન માટે 3 ટીમો સ્પર્ધામાં
આગામી T20 વર્લ્ડ કપ માટે ઓગણીસ ટીમોની પસંદગી કરવામાં આવી છે, પરંતુ ફક્ત એક સ્થાન ખાલી છે, જેના માટે ત્રણ ટીમો સ્પર્ધામાં છે. એશિયા-પૂર્વ પેસિફિક ક્વોલિફાયર્સને જોતા, UAE, જાપાન અને કતાર પાસે સુપર સિક્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં પહોંચવાની તક છે, જેના કારણે તેમની છેલ્લી બાકીની મેચો બધી ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે. જો UAE જાપાન સામેની મેચ જીતી જાય છે, તો તેઓ આ મેગા ટુર્નામેન્ટમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લેશે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે 19 ટીમો
1- ભારત, 2- શ્રીલંકા, 3- અફઘાનિસ્તાન, 4- ઓસ્ટ્રેલિયા, 5- બાંગ્લાદેશ, 6- ઇંગ્લેન્ડ, 7- દક્ષિણ આફ્રિકા, 8- યુએસએ, 9- વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, 10- આયર્લેન્ડ, 11- ન્યુઝીલેન્ડ, 12- પાકિસ્તાન, 13- કેનેડા, 14- નેધરલેન્ડ, 15- ઇટાલી, 16- ઝિમ્બાબ્વે, 17- નામિબિયા, 18- નેપાળ, 19- ઓમાન
આ પણ વાંચો: