18 ખેલાડીઓની બેડમિન્ટનમાં રાજ્યકક્ષાએ થઈ પસંદગી, આગામી દિવસોમાં રાજ્યસ્તરે જૂનાગઢનું કરશે પ્રતિનિધિત્વ
આ પ્રકારની પસંદગી પણ જૂનાગઢના રમત ગમત ઇતિહાસમાં અને તેમાં પણ ખાસ કરીને બેડમિન્ટનની રમતમાં પહેલી વખત જોવા મળી છે.
Published : November 6, 2026 at 4:44 PM IST
જૂનાગઢ: જિલ્લાના સીટી સ્પોર્ટ્સ સેન્ટરના 18 જેટલા બેડમિન્ટનના ખેલાડીઓ કે, જેમાં 11 વર્ષથી લઈને 40 વર્ષ કરતાં વધુ મોટી ઉંમરના ખેલાડીઓ તેમની કેટેગરીમાં રાજ્યકક્ષાએ બેડમિન્ટનમાં જૂનાગઢનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા જોવા મળશે. સીટી સ્પોટ સેન્ટરમાં તાલીમ લઈ રહેલા એક સાથે 18 ખેલાડીઓ રાજ્ય સ્તરે પસંદ થયા છે. આ પ્રકારની પસંદગી પણ જૂનાગઢના રમત ગમત ઇતિહાસમાં અને તેમાં પણ ખાસ કરીને બેડમિન્ટનની રમતમાં પહેલી વખત જોવા મળી છે. આગામી દિવસોમાં રાજ્યસ્તરે ખૂબ સારું પ્રતિનિધિત્વ કરીને રાષ્ટ્રીય સ્તરે બેડમિન્ટનમાં જૂનાગઢનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા ખેલાડીઓ ઉત્સાહ સાથે તાલીમ મેળવી રહ્યા છે.
પસંદગી પામેલા ખેલાડીઓએ આપ્યો પ્રતિભાવ
સીટી સ્પોટ સેન્ટરના બેડમિન્ટનના 18 ખેલાડીઓ પસંદ થયા છે, જેમાંની આશ્કા, દક્ષાબેન ચાવડા, આન્યા, જીયા અને તથ્ય એ Etv ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભારતની સાયના નેહવાલની રમતથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા છે રાજ્યસ્તરે તેમજ રાષ્ટ્રીય સ્તરે ખૂબ સારું બેડમિન્ટન રમીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓલમ્પિક જેવી રમતમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને ગોલ્ડ મેડલ મળે તે દિશામાં ઉત્તમ બેડમિન્ટન રમવાનો મહાવરો સીટી સ્પોટ સેન્ટરમાં મેળવી રહ્યા છે. દરરોજની ચારથી પાંચ કલાકની મહેનત આજે જિલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ ક્રમે રહેવામાં ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. આગામી દિવસોમાં રાજ્ય સ્તરે બેડમિન્ટન સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે પણ તેઓ ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે અને ત્યાંથી પણ આગળ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ જવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરી રહ્યા છે.
વિજેતા બનેલા 18 ખેલાડીઓ
સીટી સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર ખાતે વિજેતા બનેલા 18 ખેલાડીઓમાં અંડર-11 કેટેગરીમાં તથ્ય પંડ્યા, પ્રજ્ઞા ચાવડા અને યામી સોલંકી તેમજ અંડર-14 કેટેગરીમાં દિશા મકવાણા, આન્યા દવે, ટ્વિશા પેસીવાડીયા, પવિત્રા લાઠીગરા, રક્ષિત ગઢીયા, હુદા મુનશી અને વિહા સેજલ તેમજ અંડર-17 કેટેગરીમાં વિદ્યા લેગીન અને આશ્કા વડાલીયા તેવી જ રીતે મહિલાઓની ઓપન ડબલ કેટેગરીમાં ક્રિષ્ના પોપટ અને ક્રિષ્નાલી પોપટ તેમજ ઓપન કેટેગરી મિક્સ ડબલ્સમાં ભાવિન અને હેમાંગી ભુવા તેમજ 40 વર્ષ કરતાં વધુના ખેલાડીઓમાં દક્ષાબેન ચાવડા અને અદિતિ બેન જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી પામ્યા છે, જે આગામી દિવસોમાં રાજ્ય કક્ષાએ જૂનાગઢનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા જઈ રહ્યા છે.
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