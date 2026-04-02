'15 વર્ષ પછી પણ', સચિન તેંડુલકરે 2011 ના ODI વર્લ્ડ કપ જીતને આ રીતે યાદ કરી
સચિન તેંડુલકરે 2011ના વર્લ્ડ કપ વિજયની 15મી વર્ષગાંઠ પર તે ઐતિહાસિક રાતની યાદ અપાવતો ભાવનાત્મક સંદેશ શેર કર્યો.
Published : April 2, 2026 at 5:14 PM IST
SACHIN TENDULKAR INSTA POST: જ્યારે દરેક ક્રિકેટર પોતાની ક્રિકેટ યાત્રા શરૂ કરે છે, ત્યારે તેનું સ્વપ્ન પોતાના દેશ માટે વર્લ્ડ કપ જીતવાનું હોય છે. સચિન તેંડુલકરે પણ પોતાની ક્રિકેટ કારકિર્દીની શરૂઆત ભારત માટે વર્લ્ડ કપ જીતવાના સ્વપ્ન સાથે કરી હતી. સચિન તેંડુલકરે નવેમ્બર 1989 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કર્યું હતું. તેંડુલકરે વર્લ્ડ કપ જીતવાનું સ્વપ્ન આખરે 2 એપ્રિલ, 2011 ના રોજ સાકાર થયું - તેના ડેબ્યૂના 22 વર્ષ પછી - જ્યારે એમએસ ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયાએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે શ્રીલંકાને હરાવીને વર્લ્ડ કપ જીત્યો. આ ભારતીય ટીમનો બીજો ODI વર્લ્ડ કપ ખિતાબ હતો.
2011ના ODI વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમને વિજય અપાવવામાં સચિન તેંડુલકરે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આ ઐતિહાસિક વિજયની 15મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે, તેંડુલકરે X પર એક ભાવનાત્મક વિડિઓ પોસ્ટ કર્યો, જેમાં તે બેટિંગ કરતો જોવા મળે છે.
The first ball always makes your heart race… and that night, it never stopped.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 2, 2026
15 years later, it still stays with us. We all grew up as a bunch of young cricketers, united by one dream. To win the World Cup for India.
To everyone who was a part of the journey, and to all the… pic.twitter.com/rW141yJraF
કેપ્શનમાં, તેંડુલકરે લખ્યું: "પહેલો બોલ હંમેશા તમારા હૃદયને ધબકતો કરે છે અને તે રાત્રે, તે ક્યારેય બંધ થતો નથી. 15 વર્ષ પછી પણ, તે આપણી સાથે રહે છે. આપણે બધા યુવાન ક્રિકેટરોના જૂથ તરીકે મોટા થયા છીએ, એક જ સ્વપ્નથી બંધાયેલા છીએ " ભારત માટે વર્લ્ડ કપ જીતવાનું."
તેમણે લખ્યું, "આ સફરનો ભાગ રહેલા દરેકનો અને અમારી સાથે શેર કરવા અને તેને ખાસ બનાવવા બદલ બધા ચાહકોનો આભાર. જય હિંદ."
સચિન તેંડુલકરે ભારતને 2011 ODI વર્લ્ડ કપના ચેમ્પિયન બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેંડુલકરે ટુર્નામેન્ટના બીજા સૌથી વધુ સ્કોરર તરીકે સમાપ્ત કર્યું. 9 મેચોમાં 9 ઇનિંગ્સમાં, તેણે 2 સદી અને 2 અડધી સદી સહિત 482 રન બનાવ્યા. યાદીમાં ટોચ પર શ્રીલંકાના તિલકરત્ને દિલશાન હતા, જેમણે 9 મેચમાં 500 રન બનાવ્યા હતા.
જ્યારે સ્વપ્ન સાકાર થયું
સચિન માટે આ વિજય અતિ ખાસ હતો, કારણ કે તેણે તેના છેલ્લા વર્લ્ડ કપમાં ટ્રોફી ઉપાડવાનું પોતાનું જીવનભરનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કર્યું. તેણે ભારતના સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે પણ ટુર્નામેન્ટનો અંત કર્યો. અંતિમ મેચમાં, શ્રીલંકાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. તેમની શરૂઆત થોડી ધીમી હોવા છતાં, અનુભવી બેટ્સમેન મહેલા જયવર્ધનેએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 88 બોલમાં અણનમ 103 રન બનાવ્યા. તેના સિવાય, કેપ્ટન કુમાર સંગાકારાએ 48 રનનું યોગદાન આપ્યું, જેના કારણે શ્રીલંકાએ નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં છ વિકેટ ગુમાવીને 274 રનનો સ્કોર બનાવ્યો.
ભારતે લક્ષ્યનો પીછો કેવી રીતે કર્યો
લક્ષ્યનો પીછો કરવા માટે નીકળતી વખતે, ભારતીય ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી, ઝડપથી તેના બંને ઓપનર ગુમાવી દીધા. આ મહત્વપૂર્ણ સમય દરમિયાન, વિરાટ કોહલી અને ગૌતમ ગંભીરે ઇનિંગ્સને સ્થિર કરવા માટે આગળ આવ્યા. કોહલીએ 35 રન બનાવીને ટીમને સ્થિરતા પ્રદાન કરી, જ્યારે ગંભીરે 97 રનની શાનદાર ઇનિંગ સાથે વિજયનો મજબૂત પાયો નાખ્યો. ત્યારબાદ, કેપ્ટન ધોનીએ બેટિંગ ક્રમમાં પોતાને ઉપર લાવીને જવાબદારી સંભાળી અને મેચને અંત સુધી આગળ ધપાવી. તેણે 79 બોલમાં અણનમ 91 રન ફટકાર્યા, અને અંતે વિજયી છગ્ગો ફટકારીને ભારત માટે ઐતિહાસિક વિજય મેળવ્યો. તેનો તે છગ્ગો, આજ સુધી, ભારતીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી પ્રતિષ્ઠિત અને યાદગાર ક્ષણોમાંનો એક છે.
