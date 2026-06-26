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Explained: વૈભવ સૂર્યવંશીને ઈંગ્લેન્ડ-આયર્લેન્ડ T20માં શા માટે અલગ ડ્રેસિંગ રૂમ આપવામાં આવશે? જાણો આ બ્રિટિશ નિયમ વિશે

ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડની 'સેફગાર્ડિંગ પૉલિસી' અનુસાર 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના ખેલાડીઓ સીનિયર ખેલાડીઓ સાથે ડ્રેસિંગ રૂમ અને શાવરની સુવિધા શેર કરી શકતા નથી.

ફાઈલ ફોટો - વૈભવ સૂર્યવંશી
ફાઈલ ફોટો - વૈભવ સૂર્યવંશી (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 1:56 PM IST

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હૈદરાબાદ : ભારતીય ક્રિકેટના ઉભરતા તારા વૈભવ સૂર્યવંશી હજુ તેમનો આંતરરાષ્ટ્રીય ડેબ્યૂ કર્યો નથી, પરંતુ ઈંગ્લેન્ડ અને આયર્લેન્ડના T20 પ્રવાસ પહેલાં તેઓ ચર્ચામાં આવી ગયા છે. આનું કારણ તેમની ક્રિકેટ ક્ષમતા નહીં, પણ યુનાઇટેડ કિંગડમનો એક વિશિષ્ટ કાયદો છે. આ કાયદા હેઠળ તેમણે ટીમ ઈન્ડિયાના અન્ય ખેલાડીઓથી અલગ ડ્રેસિંગ રૂમનો ઉપયોગ કરવો પડશે.

શા માટે વૈભવને અલગ ડ્રેસિંગ રૂમની જરૂર પડશે?

માત્ર 15 વર્ષના વૈભવની પસંદગી આગામી આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં કરવામાં આવી છે. જો તેમને ડેબ્યૂનો મોકો મળે છે, તો તેઓ ભારત તરફથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમનારા સૌથી યુવા ખેલાડી બની જશે, અને સચિન તેન્ડુલકરનો 16 વર્ષ અને 205 દિવસનો ડેબ્યૂ રેકોર્ડ તોડી નાખશે. પરંતુ મેદાન પર પગ મૂકતા પહેલાં તેમણે એક ખાસ પ્રક્રિયા હેઠળ જવું પડશે.

ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB)ની 'સેફગાર્ડિંગ પૉલિસી' અનુસાર, 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના ખેલાડીઓને સીનિયર ખેલાડીઓ સાથે ડ્રેસિંગ રૂમ અને શાવરની સુવિધા શેર કરવાની મંજૂરી નથી. વૈભવ હજુ 15 વર્ષના છે, તેથી તેમને સીનિયર ખેલાડીઓ સાથે ચેન્જિંગ રૂમ વાપરવા દેવામાં આવશે નહીં.

વ્યવહારમાં શું થશે?

વૈભવ સૂર્યવંશી ટીમની મીટિંગ, પ્રેક્ટિસ સત્રો અને મેચની તૈયારીમાં શ્રેયસ ઐયર, સંજુ સેમસન અને અન્ય સીનિયર ખેલાડીઓ સાથે સામેલ થશે, પરંતુ કપડાં બદલવા અને સ્નાન કરવા જેવી સુવિધાઓ માટે તેમને અલગ રૂમ આપવામાં આવશે. રિપોર્ટ અનુસાર, જો જરૂર પડે તો તેઓ મુખ્ય ડ્રેસિંગ રૂમનો ઉપયોગ કરી શકે છે, પરંતુ ત્યારે જ જ્યારે અન્ય કોઈ ખેલાડી ત્યાં ન હોય.

બ્રિટનમાં આ નિયમ ફક્ત ક્રિકેટ સુધી મર્યાદિત નથી, તે ઘણી રમતોમાં સખતપણે લાગુ પડે છે. અગાઉ, ઈંગ્લિશ ફૂટબોલ ક્લબ આર્સેનલને તેના યુવા ખેલાડીઓ ઇથેન નેરી અને મેક્સ ડાઉમેન માટે અલગ ચેન્જિંગ રૂમની વ્યવસ્થા કરવી પડી હતી, કારણ કે તે સમયે તેઓ 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના હોવા છતાં સીનિયર ટીમનો ભાગ હતા.

ક્રિકેટ આયર્લેન્ડે આપી પુષ્ટિ

સમાચાર એજન્સી IANSના અહેવાલ મુજબ, ક્રિકેટ આયર્લેન્ડે પુષ્ટિ કરી છે કે, ભારતીય ટીમને પેવેલિયનમાં ત્રણ અલગ-અલગ ડ્રેસિંગ રૂમ આપવામાં આવ્યા છે. ક્રિકેટ આયર્લેન્ડના પ્રવક્તાએ IANSને જણાવ્યું કે, "ભારતીય ટીમને પેવેલિયનમાં ત્રણ અલગ રૂમ આપવામાં આવ્યા છે અને સેફગાર્ડિંગ કાયદા અંગે સલાહ આપવામાં આવી છે. અમે તમામ જવાબદારીઓ પૂરી થઈ છે કે, કેમ તે ચકાસીશું, પરંતુ BCCI યુકેના કાયદા અનુસાર બાબતોનું સંચાલન કરશે. અમારી કાર્યપદ્ધતિઓ યુકેની શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ સાથે સુસંગત છે."

આમ, વૈભવ સૂર્યવંશી ઈતિહાસ રચવાની આરે છે, પરંતુ તે પહેલાં તેમણે બ્રિટિશ નિયમોના કડક પાલન સાથે મેદાન પર ઉતરવાનું છે.

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