15 વર્ષની ઉમા કાશ્વી કોણ છે? WPLમાં સૌથી નાની ઉંમરની ખેલાડી બની
15 વર્ષીય ઉમા કાશ્વી WPL 2027 ની હરાજીમાં વેચાયેલી સૌથી નાની ઉંમરની ખેલાડી બની. દિલ્હી કેપિટલ્સે તેને 10 લાખ રૂપિયાની બેઝ પ્રાઈઝ પર ખરીદી.
Published : October 29, 2026 at 5:06 PM IST
WPL 2027: માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે વિશ્વની સૌથી મોટી મહિલા T20 લીગમાં સ્થાન મેળવવું એ એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે. 28 ઓક્ટોબરના રોજ, કર્ણાટકની યુવા ઓલરાઉન્ડર ઉમા કાશ્વીએ મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2027 ની હરાજીમાં ઇતિહાસ રચ્યો. દિલ્હી કેપિટલ્સ દ્વારા તેણીને ₹10 લાખ (આશરે $1 મિલિયન) ની બેઝ પ્રાઈસ પર સાઇન કરવામાં આવી હતી, જેનાથી તે WPL ઇતિહાસમાં હરાજીમાં વેચાયેલી સૌથી નાની ઉંમરની ખેલાડી બની હતી.
ઉમાએ ગયા વર્ષના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો છે. અગાઉ, આ સિદ્ધિ દિયા યાદવના નામે હતી, જેને દિલ્હી કેપિટલ્સે 16 વર્ષની ઉંમરે ₹10 લાખમાં ખરીદી હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે, દિયા પણ આ જ કિંમતે દિલ્હી ટીમમાં જોડાઈ હતી. ગયા સિઝનમાં, તે જેમીમાહ રોડ્રિગ્સની આગેવાની હેઠળની ટીમ માટે રમીને લીગમાં ડેબ્યૂ કરનારી સૌથી નાની ઉંમરની ખેલાડીઓમાંની એક બની હતી. અગાઉ, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે 2025ની મીની ઓક્શનમાં 16 વર્ષની વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જી. કમાલિનીને ખરીદી હતી. હવે, ઉમાએ આ ખેલાડીઓને પાછળ છોડી દીધા છે અને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
Only 15 and ready to ROAR in the WPL 💙❤️ Welcome home, Uma Kashvi 🔥— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 28, 2026
ઉમા કાશ્વી કોણ છે?
કર્ણાટકની વતની ઉમા કાશ્વી એક ઓલરાઉન્ડર છે. માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે, તેણીને ભારતીય અંડર-19 મહિલા ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવી હતી. તે જમણા હાથે બેટિંગ કરે છે અને ઓફ સ્પિન બોલિંગ પણ કરે છે. તેણીની પ્રતિભાને જોતાં, તેણીને 2027 માં ICC અંડર-19 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમમાં પસંદગી માટે દાવેદાર માનવામાં આવે છે. આ ટુર્નામેન્ટ બાંગ્લાદેશ અને નેપાળમાં યોજાવાની છે. ઉમાએ શ્રીલંકા સામે ભારતીય અંડર-19 ટીમ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. અત્યાર સુધીમાં, તેણી ભારત માટે બે યુવા મહિલા ODI અને ત્રણ યુવા મહિલા T20I રમી છે. આ મેચોમાં તેણીની બોલિંગ અસાધારણ રહી છે. તેણીએ ત્રણ T20I માં ચાર વિકેટ અને બે ODI માં બે વિકેટ લીધી છે.
The pack is ready, now let the roars begin 🐅🔥 https://t.co/iBiqftKBGI— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 28, 2026
ઘરેલુ ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન
ઉમાએ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પણ પોતાના પ્રદર્શનથી પ્રભાવિત કર્યા છે. કર્ણાટક અંડર-19 ટીમે મેચ 6 રનથી જીતી લીધી, અને ઉમાને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવી. તેણીએ ચાર ઓવરમાં માત્ર 18 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી. તેના પ્રદર્શનથી ફરી એકવાર સાબિત થયું કે, નાની ઉંમરે પણ, તે બોલથી મેચનો માર્ગ બદલી શકે છે.
𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥 𝗦𝗢𝗟𝗗 IN #TATAWPLAuction HISTORY 🙌 1️⃣5️⃣-year-old Uma Kashvi goes to @DelhiCapitals for INR 10 lakh! 💙 #TATAWPL https://t.co/rwIHfVA9e7— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
The squads are READY! 🔥 All five teams are locked and loaded for #TATAWPL 2027. 🏆 Which team are you backing this season? 👇 #TATAWPL Auction 2027 | LIVE NOW 👉 https://t.co/BdYCUqBKAA https://t.co/7fO66ynISe— Star Sports (@StarSportsIndia) October 28, 2026
ઉમા વૈભવ કરતા માત્ર 12 દિવસ મોટી છે
ઉમા કાશ્વીનો જન્મ 9 એપ્રિલ, 2011 ના રોજ થયો હતો. તે IPL હરાજીમાં વેચાયેલા સૌથી નાના ખેલાડી વૈભવ સૂર્યવંશી કરતા માત્ર 12 દિવસ મોટી છે. વૈભવનો જન્મ 27 માર્ચ, 2011 ના રોજ થયો હતો અને તે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની હરાજીમાં વેચાયેલા સૌથી નાના ખેલાડી છે. હવે, ઉમાએ WPL માં વેચાયેલા સૌથી નાના ખેલાડી બનીને મહિલા ક્રિકેટમાં પોતાનું નામ બનાવ્યું છે.
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