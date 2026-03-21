15 વર્ષના બેટ્સમેને રચ્યો ઈતિહાસ, ટી20 ડેબ્યૂમાં ફટકારી તોફાની સદી
ફેની ઉતાગુશીમાનંદેએ પોતાની ડેબ્યૂ મેચમાં સદી ફટકારીને પોતાની ટીમને શાનદાર જીત અપાવી અને અનેક રેકોર્ડ્ઝ પણ બનાવ્યા
Published : March 21, 2026 at 8:40 PM IST
હૈદરાબાદ: ક્રિકેટમાં લગભગ દરરોજ નવા રેકોર્ડ બને છે અને તૂટે છે. શુક્રવારે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં આવો જ એક રેકોર્ડ સ્થાપિત થઈ ગયો. રવાન્ડાની 15 વર્ષીય બેટ્સમેન ફેની ઉતાગુશીમાનંદેએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. તેણે લાગોસના તાફાવા બાલેવા સ્ક્વેર ક્રિકેટ ઓવલ ખાતે નાઇજીરીયા ઇન્ટરનેશનલ વિમેન્સ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ઘાના સામે આ સિદ્ધિ મેળવી
માત્ર 15 વર્ષ અને 223 દિવસની ઉંમરે, ફેનીએ યુગાન્ડાની પ્રોસ્કોવિયા અલાકોનો અગાઉનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. અલાકોએ 2019માં કિગાલીમાં માલી સામે 16 વર્ષ અને 233 દિવસની ઉંમરે 116 રન બનાવ્યા હતા. ફેની ઉતાગુશીમાનંદેએ માત્ર 65 બોલમાં 17 ચોગ્ગાની મદદથી 111 રન બનાવ્યા.
15-year-old Fanny Utagushimaninde debuts with a massive 111 (65) vs Ghana.
✅ 1st woman to score a T20I debut century
✅ Youngest T20I centurion (15 years and 223 days)
જોકે, મેન્સ ક્રિકેટમાં, સૌથી નાની ઉંમરે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ ફ્રાન્સના ગુસ્તાવ મેકકોનના નામે છે. તેણે 2022 માં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ સામે 18 વર્ષ અને 280 દિવસની ઉંમરે સદી ફટકારી હતી. ફેની ઉટાગુશિમાનિંદે મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં પોતાની ડેબ્યૂ મેચમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી પણ બની છે. તેણે મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ડેબ્યૂ મેચમાં સૌથી વધુ સ્કોર માટે કરેન રોલ્ટનના અણનમ 96 રનના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો છે.
નોંધનીય છે કે, પુરુષોની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં, કેનેડાના મેથ્યુ સ્પોર્સ, સર્બિયાના લેસ્લી ડનબાર, નામિબિયાના જેપી કોટ્ઝે અને કેનેડાના રવિંદરપાલ સિંહે તેમની પહેલી જ મેચમાં સદી ફટકારી છે. જોકે, આમાંથી કોઈપણ ખેલાડી ફુલ મેમ્બર કન્ટ્રીનો નહોતો.
What a sensational knock from Rwanda's star as Fanny delivers a stunning 111 runs off just 65 balls on her senior national team debut.
Rwanda Women post a massive 210/3 in 20 overs against Ghana
આટલું જ નહીં, ફેની ઉટાગુશીમાનિંદેની સદીની મદદથી, રવાન્ડા મહિલા ટીમે ઘાના મહિલા ટીમને 122 રનથી કારમી હાર આપી. આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, રવાન્ડાએ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 210 રન બનાવ્યા. ફેની ઉટાગુશીમાનિંદેએ 170.76 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી, માત્ર 65 બોલમાં 111 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, ગિસેલ ઇશિમવે (14) અને ક્લેરીસે ઉમુતોનીવાસે (15) એ ટૂંકી છતાં મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ્સ રમી, જ્યારે મેર્વેઇલ ઉવાસે 32 રનનું યોગદાન આપ્યું. વધુમાં, 25 વધારાના રનથી ટીમને મજબૂતી મળી.
Rwanda opener Fanny Utagushimaninde announced herself with a record-breaking display on debut 👏
જવાબમાં, સમગ્ર ઘાના ટીમ તેમના નિર્ધારિત ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 88 રન જ બનાવી શકી. રવાન્ડા માટે, બેલિસ મુરેકાટેટે શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં માત્ર 20 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. મેરી બિમેનીમાના, હેનરિયેટ ઇશિમવે અને મર્વેઇલ ઉવાસે પણ અસરકારક બોલિંગ કરી હતી. ફેની ઉતાગુશીમાનિંદેને તેની સદી માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવી હતી.
