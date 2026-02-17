ETV Bharat / sports

ઇમરાન ખાનના સમર્થનમાં આવ્યા ગાવસ્કર અને કપિલ દેવ સહિત 14 ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન, પાકિસ્તાન સરકારને લખ્યો પત્ર

પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટ કેપ્ટન ઇમરાન ખાનના બગડતા સ્વાસ્થ્ય પર 14 અનુભવી કેપ્ટનોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને યોગ્ય સારવાર માટે પાકિસ્તાન સરકારને અપીલ કરી છે.

ઇમરાન ખાન
ઇમરાન ખાન (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 3:28 PM IST

IMRAN KHAN NEWS: ક્રિકેટ જગતમાંથી એક મોટા સમાચાર આવ્યા છે, જેમાં પાકિસ્તાન સરકારને ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે. હકીકતમાં, ક્રિકેટ જગતના દિગ્ગજોએ પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ઇમરાન ખાનના ખરાબ સ્વાસ્થ્ય પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને પાકિસ્તાન સરકારને ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની કેપ્ટનને વધુ સારી સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની અપીલ કરી છે. ભારતના સુનીલ ગાવસ્કર અને કપિલ દેવ સહિત વિશ્વભરના 14 ભૂતપૂર્વ કેપ્ટનોએ પાકિસ્તાન સરકારને પત્ર લખીને ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન અને વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન ઇમરાન ખાનને જેલમાં ન્યાયી સારવાર આપવાની માંગ કરી છે.

અનુભવી ક્રિકેટરોએ પાકિસ્તાન સરકારને અપીલ કરી

તાજેતરમાં, ઇમરાન ખાનના સ્વાસ્થ્ય અંગે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા હતા. મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે જેલમાં બંધ ઇમરાન ખાનની દૃષ્ટિ ધીમે ધીમે બગડી રહી છે. 17 ફેબ્રુઆરીના રોજ જારી કરાયેલા સંયુક્ત નિવેદનમાં, ઘણા દેશોના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટ કેપ્ટનોએ તેમના સ્વાસ્થ્ય અને જેલની સ્થિતિ અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.

પત્ર પર સહી કરનારાઓમાં દિગ્ગજ ક્રિકેટરો સુનીલ ગાવસ્કર, કપિલ દેવ, માઈકલ આથર્ટન, એલન બોર્ડર, ગ્રેગ ચેપલ, ઇયાન ચેપલ, બેલિન્ડા ક્લાર્ક, ડેવિડ ગોવર, નાસેર હુસૈન, ક્લાઇવ લોયડ, સ્ટીફન વો અને જોન રાઈટનો સમાવેશ થાય છે. તેમના પત્રમાં, તેઓએ ઇમરાન ખાનના ક્રિકેટ યોગદાનને યાદ કર્યા અને પાકિસ્તાન સરકારને અપીલ કરી.

પત્રમાં શું લખ્યું છે?

"અમે, આપણી રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમોના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટનો, નીચે સહી કરીને, પાકિસ્તાનના પ્રખ્યાત ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને વિશ્વ ક્રિકેટના દંતકથા ઇમરાન ખાન સાથે કથિત વર્તન અને જેલની સ્થિતિ અંગે ઊંડી ચિંતા સાથે લખી રહ્યા છીએ.

"રમતમાં ઇમરાન ખાનનું યોગદાન સર્વવ્યાપી રીતે વખણાય છે. કેપ્ટન તરીકે, તેમણે 1992 ના વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાનને ઐતિહાસિક વિજય અપાવ્યો, જે કૌશલ્ય, હિંમત, નેતૃત્વ અને રમતગમત પર આધારિત વિજય હતો જેણે સરહદો પારની પેઢીઓને પ્રેરણા આપી."

"આપણામાંના ઘણાએ તેમની સામે સ્પર્ધા કરી, તેમની સાથે મેદાન શેર કર્યું, અથવા તેમની સર્વાંગી ક્ષમતા, કરિશ્મા અને સ્પર્ધાત્મક ભાવનાને આદર્શ માનીને મોટા થયા. તે રમતમાં અત્યાર સુધી જોયેલા મહાન ઓલરાઉન્ડર અને કેપ્ટનોમાંના એક છે, ખેલાડીઓ, ચાહકો અને વહીવટકર્તાઓ બંને તરફથી તેમનું સન્માન થાય છે."

"ક્રિકેટ ઉપરાંત, ઇમરાન ખાને પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન તરીકે પણ સેવા આપી, તેમના દેશનું મુશ્કેલ સમયમાંથી નેતૃત્વ કર્યું. રાજકીય રીતે, તેમને લોકશાહી રીતે તેમના દેશના સર્વોચ્ચ પદ પર ચૂંટાયાનું સન્માન મળ્યું છે."

ઓગસ્ટ 2023થી જેલમાં છે

ઇમરાન ખાને પાકિસ્તાનને 1992નો વર્લ્ડ કપ અપાવ્યો અને બાદમાં તેઓ દેશના વડા પ્રધાન બન્યા. 2022માં સત્તા પરથી દૂર થયા બાદ તેઓ ઓગસ્ટ 2023થી જેલમાં છે. ડિસેમ્બર 2025માં આવેલા તાજેતરના ચુકાદા બાદ, તેઓ 31 વર્ષની સજા ભોગવી રહ્યા છે અને ભ્રષ્ટાચારના આરોપોનો સામનો કરી રહ્યા છે.

