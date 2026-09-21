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માત્ર 13 વર્ષની ઉંમરે જીત્યો ગોલ્ડ, દુનિયા સ્તબ્ધ

એશિયન ગેમ્સ 2026માં, 13 વર્ષીય ચીની સ્વિમર યુ ઝિદીએ 200 મીટર બટરફ્લાય સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ જીતીને એશિયન ગેમ્સનો રેકોર્ડ સ્થાપિત કર્યો.

13 વર્ષીય ચીની સ્વિમર યુ ઝિદી
13 વર્ષીય ચીની સ્વિમર યુ ઝિદી (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 4:40 PM IST

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ASIAN GAMES 2026: એશિયન ગેમ્સ 2026 ના પહેલા જ દિવસે, 13 વર્ષીય ચીની સ્વિમર યુ ઝીદીએ તેના શાનદાર પ્રદર્શનથી દુનિયાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધી. આવતા મહિને 14 વર્ષની થનારી આ યુવા ખેલાડીએ 2 મિનિટ 05.08 સેકન્ડના એશિયન ગેમ્સના રેકોર્ડ સમય સાથે મહિલા 200 મીટર બટરફ્લાય ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. લોસ એન્જલસ 2028 ઓલિમ્પિકના બે વર્ષ પહેલા, આ તેની કારકિર્દીનું પહેલું મોટું આંતરરાષ્ટ્રીય ટાઇટલ છે. મેડલ જીત્યા પછી હસતાં, યુ ઝીદીએ નમ્રતાથી કહ્યું કે તેનું પ્રદર્શન "બસ ઠીક" હતું.

ચીનનું એકતરફી વર્ચસ્વ

યુ ઝિદી ગયા વર્ષે વર્લ્ડ સ્વિમિંગ ચેમ્પિયનશિપના ઇતિહાસમાં સૌથી નાની ઉંમરે મેડલ જીતનાર ખેલાડી બની હતી, જ્યારે તેણે ફક્ત 12 વર્ષની ઉંમરે રિલેમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો. સ્વિમિંગમાં ચીનના વર્ચસ્વનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે સ્પર્ધાના પહેલા દિવસે ચીની તરવૈયાઓએ સાતમાંથી છ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા.

સુવર્ણ પદક કેવી રીતે જીત્યો

યુ ઝિડીએ પોતાની દેશબંધુ ચાંગ મોહાન કરતાં 3.36 સેકન્ડ જેટલા નોંધપાત્ર અંતરથી આગળ રહીને સુવર્ણ પદક જીતી લીધો; ચાંગ મોહાનને રજત પદકથી સંતોષ માનવો પડ્યો. યુ ઝિડી આ એશિયન ગેમ્સમાં ત્રણ વ્યક્તિગત સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવાની છે અને તેણે પોતાની કારકિર્દીનો પ્રથમ મુખ્ય વ્યક્તિગત સુવર્ણ પદક પોતાની સર્વપ્રથમ સ્પર્ધામાં જ હાંસલ કરી લીધો છે.

સૌથી નાની ઉંમરની વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ મેડલ વિજેતા

તેના ટૂંકા પિક્સી હેરકટ માટે જાણીતી, યુ જીદીએ ગયા વર્ષે જ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર પોતાની છાપ છોડી દીધી હતી. માત્ર 12 વર્ષની ઉંમરે, તેણીએ વર્લ્ડ સ્વિમિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં ચીનની 4x200 મીટર ફ્રી સ્ટાઇલ રિલે ટીમ સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો, અને તે ઇવેન્ટના ઇતિહાસમાં સૌથી નાની ઉંમરની મેડલ વિજેતા બની હતી. વધુમાં, તેણી ત્રણ વ્યક્તિગત ઇવેન્ટમાં ચોથા સ્થાને રહી હતી. તેણીએ આ માર્ચમાં અમેરિકન ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન રેગન સ્મિથને હરાવીને દુનિયાને ચોંકાવી દીધી હતી. તેણીને 2028 લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિકમાં મેડલ માટે ટોચના દાવેદારોમાંની એક માનવામાં આવે છે.

નાની ઉંમરે દબાણ અને નિયમોનો પડકાર

આટલી નાની ઉંમરે વૈશ્વિક સ્તરે સફળતા મેળવવી એ કોઈ સરળ બાબત નથી. યુ ઝિડીએ પોતે પણ આટલા ઉચ્ચ સ્તરે સ્પર્ધા કરવાને કારણે અનુભવાતા માનસિક દબાણ વિશે ઘણી વખત વાત કરી છે. ગયા વર્ષે ચીનની નેશનલ ગેમ્સ પહેલાં, 400 મીટર વ્યક્તિગત મેડલી (individual medley) સ્પર્ધાને લગતું દબાણ એટલું વધી ગયું હતું કે તે ભારે ચિંતામાં સરી પડી હતી; જોકે, તેના કોચે તેને પોતાનામાં વિશ્વાસ રાખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી. પરિણામ એ આવ્યું કે તેણે નેશનલ ગેમ્સમાં ચાર મેડલ જીત્યા.

તેમની સફળતા તરફની ઝડપી પ્રગતિએ સ્વિમિંગની દુનિયામાં યુવા રમતવીરો પર આવતા માનસિક અને શારીરિક દબાણ અંગે એક નવી ચર્ચા પણ જગાવી છે. જોકે 'વર્લ્ડ એક્વેટિક્સ'ના નિયમો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓ માટે ૧૪ વર્ષની લઘુત્તમ વય મર્યાદા નક્કી કરે છે, તેમ છતાં લાયકાતના ધોરણો પૂરા કરતા ઓછી ઉંમરના તરવૈયાઓને છૂટછાટ આપવામાં આવે છે; આ જ રીતે યુ ઝિડી (Yu Zidi) એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લઈ શક્યા હતા.

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TAGGED:

YU ZIDI WINS GOLD
એશિયન ગેમ્સ 2026માં સ્વિમીંગ
ચીની સ્વિમર યુ ઝિદી
ASIAN GAMES 2026

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