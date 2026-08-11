11 વર્ષની બોધનાએ ઇતિહાસ રચ્યો, સૌથી નાની વયની મહિલા ચેસ ચેમ્પિયન બની
ભારતીય મૂળની 11 વર્ષની ચેસ ખેલાડી બોધના શિવાનંદને બ્રિટિશ ચેસમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે.
Published : August 11, 2026 at 7:33 PM IST
Bodhana Sivanandan: ભારતીય મૂળની 11 વર્ષની ચેસ ખેલાડી બોધન શિવાનંદને બ્રિટિશ ચેસમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. તે 2026 બ્રિટિશ ચેસ ચેમ્પિયનશિપમાં મહિલા ખિતાબ જીતીને બ્રિટનની સૌથી નાની વયની મહિલા ચેસ ચેમ્પિયન બની છે. રવિવારે કોવેન્ટ્રીમાં પૂર્ણ થયેલી આ ટુર્નામેન્ટમાં, બોધનાએ આયર્લેન્ડની 14 વર્ષની ત્રિશા કન્યામારલાને રોમાંચક રેપિડ-ચેસ પ્લેઓફમાં હરાવીને ટાઇટલ મેળવ્યું.
બોધનાની જીત બાદ, ઇંગ્લિશ ચેસ ફેડરેશનના કોમેન્ટેટર, ગ્રાન્ડમાસ્ટર ડેની ગોર્મલી, તેની પ્રતિભાથી પ્રભાવિત થયા. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "અવિશ્વસનીય! બોધનાએ જીતી છે. તે અદ્ભુત છે - એક પેઢીમાં એક વાર આવતી પ્રતિભા."
લોકડાઉન દરમિયાન ચેસની સફર શરૂ થઈ: બોધનાએ સૌપ્રથમ કોવિડ-19 રોગચાળાને કારણે લાદવામાં આવેલા લોકડાઉન દરમિયાન ચેસ રમવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેના પિતાના એક મિત્ર ભારત પાછા ફરી રહ્યા હતા અને બોધનાને કેટલીક બેગ આપી, જેમાં ચેસબોર્ડનો સમાવેશ થતો હતો. પોતાના શરૂઆતના અનુભવ વિશે બોલતા, બોધનાએ કહ્યું, "મને ચેસના ટુકડાઓમાં રસ પડ્યો, તેથી મેં રમવાનું શરૂ કર્યું." ત્યારથી, ઉત્તરપશ્ચિમ લંડનની આ સ્કૂલ ગર્લએ અસંખ્ય રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. રેપિડ ફોર્મેટમાં, તે પહેલાથી જ યુકે ઓપન વિમેન્સ બ્લિટ્ઝ ચેમ્પિયન અને સંયુક્ત બ્રિટિશ વિમેન્સ રેપિડ ચેમ્પિયન બની ચૂકી છે. હવે, બ્રિટિશ ક્લાસિકલ ચેસ ટાઇટલ જીતીને, તેણીએ પ્રભાવશાળી હેટ્રિક પૂર્ણ કરી છે. ટુર્નામેન્ટમાં બોધનાની એકમાત્ર હાર છઠ્ઠા રાઉન્ડમાં 17 વર્ષીય શ્રેયસ રોયલ સામે હતી.
🌟 History made in British chess!— International Chess Federation (@FIDE_chess) August 10, 2026
👑 11-year-old Bodhana Sivanandan became the youngest-ever British Women’s Champion, adding another milestone to her remarkable rise.
🏆 17-year-old GM Shreyas Royal won his first British Championship title, finishing ahead of Luke McShane… pic.twitter.com/rK10fHO5F7
શ્રેયસ રોયલ બ્રિટિશ ટાઇટલ જીત્યો: ભારતીય મૂળના 17 વર્ષીય શ્રેયસ રોયલે આ ટુર્નામેન્ટમાં ઇતિહાસ રચ્યો. તેણે નવ રાઉન્ડ પછી લીડરબોર્ડ પર ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું, અનુભવી અંગ્રેજી ગ્રાન્ડમાસ્ટર્સથી અડધા પોઇન્ટ આગળ રહીને બ્રિટિશ ચેમ્પિયનશિપ ટાઇટલ જીત્યું. આ શ્રેયસનું પ્રથમ બ્રિટિશ ટાઇટલ છે અને તેને વિશ્વના ટોચના ઉભરતા યુવા ચેસ ખેલાડીઓમાં સ્થાન આપે છે. અગાઉ, તેણે માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે ઇંગ્લેન્ડના સૌથી નાના ગ્રાન્ડમાસ્ટર બનવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. તે સમયે, તેણે યુવા ખેલાડીઓને આ સંદેશ સાથે પ્રેરણા આપી હતી: "પરિસ્થિતિઓ ગમે તેટલી પ્રતિકૂળ હોય, પ્રયાસ કરતા રહો."
🏆 The 2026 British Chess Championships are complete!— English Chess Federation (ECF) (@ecfchess) August 9, 2026
♔ British Champion: Shreyas Royal
♕ British Women's Champion: Bodhana Sivanandan, who claimed the title after a dramatic rapid play-off against Trisha Kanyamarala.
Congratulations to all of this year's champions ! ❤️♟️ pic.twitter.com/LVVb7NT2jG
122 વર્ષમાં સૌથી મોટી ઇવેન્ટ: 2026 બ્રિટિશ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ ટુર્નામેન્ટના 122 વર્ષના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી આવૃત્તિ તરીકે ઉભરી આવી. તેમાં 1,750 થી વધુ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો, ઓપન ચેમ્પિયનશિપ માટે 34,000 પાઉન્ડનો રેકોર્ડ ઇનામ ભંડોળ હતો. આ ટુર્નામેન્ટે ભારતીય મૂળના બે આગામી પેઢીના ચેસ ખેલાડીઓ - બોધના શિવાનંદન અને શ્રેયસ રોયલને પ્રકાશમાં લાવ્યા. માત્ર 11 વર્ષની ઉંમરે બ્રિટિશ મહિલા ચેમ્પિયન બનેલી બોધના અને 17 વર્ષની ઉંમરે બ્રિટિશ ટાઇટલ જીતનાર શ્રેયસે દર્શાવ્યું છે કે ચેસની દુનિયામાં તેમનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે.
આ પણ વાંચો: