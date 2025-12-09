ETV Bharat / sports

IPL 2026 ની મીની હરાજીમાં ખેલાડીઓની યાદીને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું, ફક્ત આટલા જ ખેલાડીઓ પર લાગશે બોલી

આગામી વર્ષની IPL માટે મીની-હરાજીમાં ફક્ત 77 સ્લોટ ઉપલબ્ધ હતા. 1,390 સ્થાનિક અને વિદેશી ખેલાડીઓએ હરાજી માટે નોંધણી કરાવી હતી.

IPL 2026 મીની હરાજી
IPL 2026 મીની હરાજી (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 9, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 સીઝન માટે હરાજી થનારા ખેલાડીઓની યાદીને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. તેમાં 350 ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે જે 16 ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીમાં યોજાનારી મીની-હરાજીમાં હરાજી માટે હાજર રહેશે, જે ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 2:30 વાગ્યે શરૂ થશે.

1040 ખેલાડીઓને બહાર કરવામાં આવ્યા

આગામી વર્ષની IPL માટે મીની-હરાજીમાં ફક્ત 77 સ્લોટ ઉપલબ્ધ હતા. 1,390 સ્થાનિક અને વિદેશી ખેલાડીઓએ હરાજી માટે નોંધણી કરાવી હતી. જોકે, આમાંથી ફક્ત 350 ખેલાડીઓને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે IPLની આગામી સીઝનમાંથી 1040 ખેલાડીઓ બહાર રહી ગયા છે.

શોર્ટલિસ્ટ કરાયેલા ખેલાડીઓમાંથી 240 ભારતીય અને 110 વિદેશી ખેલાડીઓ છે. મંગળવાર, 9 ડિસેમ્બરના રોજ IPL મીડિયા એડવાઇઝરીમાં આ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી હતી. જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "આ પૂલમાં 224 અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ અને 14 અનકેપ્ડ વિદેશી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જે આ વર્ષના હરાજીના રોસ્ટરમાં નોંધપાત્ર ઊંડાણ અને નવી પ્રતિભા ઉમેરે છે."

એ નોંધવું જોઈએ કે ફ્રેન્ચાઇઝી હરાજીમાં કુલ 77 સ્લોટ માટે ખેલાડીઓ ખરીદશે, જેમાં 31 સ્થાનો વિદેશી ખેલાડીઓ માટે અનામત રહેશે. 40 ખેલાડીઓએ ₹2 કરોડની મહત્તમ બેઝ પ્રાઈસ પર પોતાને લિસ્ટ કર્યા છે, જેમાં વેંકટેશ ઐયર અને રવિ બિશ્નોઈ ફક્ત બે ભારતીય છે.

KKR પાસે સૌથી વધુ પૈસા છે

હરાજીમાં, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ પાસે ₹64.3 કરોડનું પર્સ હશે, જે જૂથમાં સૌથી મોટું છે, જેમાં મહત્તમ 13 સ્લોટ ભરવાના છે, જેમાં છ વિદેશી સ્થાનો શામેલ છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પાસે ₹43.4 કરોડનું બીજા ક્રમનું સૌથી મોટું પર્સ હશે, જેમાં મહત્તમ 9 ઉપલબ્ધ સ્લોટ ભરવાના છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાના કેમેરોન ગ્રીનને આગામી IPL હરાજીમાં સૌથી મોંઘા ખેલાડી માનવામાં આવે છે, કારણ કે આન્દ્રે રસેલે IPLમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે, જ્યારે ગ્લેન મેક્સવેલ આ વર્ષે IPLમાંથી ખસી ગયો છે. એ નોંધવું જોઈએ કે KKR અને CSK બંને, જેમની પાસે સૌથી વધુ પૈસા છે, તેઓ કેમેરોન ગ્રીન માટે મજબૂત બોલી લગાવી શકે છે.

ઘણા સ્ટાર ખેલાડીઓનો સમાવેશ

દક્ષિણ આફ્રિકાના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ક્વિન્ટન ડી કોક, જેમણે તાજેતરમાં જ ODI માંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી, તેમનો અંતિમ યાદીમાં સમાવેશ થાય છે. ડી કોકને પાછળથી ₹1 કરોડની બેઝ પ્રાઈસ સાથે યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન સ્ટીવ સ્મિથનો પણ ₹2 કરોડની બેઝ પ્રાઈસ સાથે આ યાદીમાં સમાવેશ થાય છે. સ્મિથ છેલ્લે 2021 માં IPL રમ્યો હતો. હરાજીમાં ખેલાડીઓના પ્રથમ સેટમાં ભારત અને મુંબઈના બેટ્સમેન પૃથ્વી શો અને સરફરાઝ ખાનનો સમાવેશ થાય છે, જેમણે બંનેએ તેમની બેઝ પ્રાઈસ ₹75 લાખ રાખી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. મેક્સવેલે IPL 2026 માંથી ખસી ગયા બાદ મોટું પગલું ભર્યું, પંજાબ કિંગ્સે રિલીઝ કર્યો હતો
  2. 'અદ્ભુત યાદો માટે આભાર' આન્દ્રે રસેલની IPLમાંથી નિવૃત્તિ પર કિંગ ખાનની પોસ્ટ

TAGGED:

IPL 2026 MINI AUCTION
IPL 2026
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ
IPL 2026 MINI AUCTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.