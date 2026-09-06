રિયાલિટી શોમાં ભાગ લેનારા ભારતીય ક્રિકેટરો, જાણો કેટલા ખેલાડીઓએ હોસ્ટની ભૂમિકા નિભાવી
આજે, અમે તમને એવા 10 ક્રિકેટરો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેમણે રિયાલિટી શોમાં ભાગ લીધો છે અને હોસ્ટ કર્યો છે.
Published : September 6, 2026 at 7:54 PM IST
Indian Cricketer in Reality Show: આજકાલ ક્રિકેટની ધુમ- ધડાકા વાળી રમત બની ગઈ છે, જેમાં હવે મનોરંજનનો પણ સમાવેશ થાય છે. ક્રિકેટ અને બોલીવુડ જગત વચ્ચે મિત્રતા વારંવાર જોવા મળે છે. આ કોઈ નવી વાત નથી; ભારતીય ક્રિકેટરો અને બોલીવુડ સ્ટાર્સના નામ લાંબા સમયથી જોડાયેલા છે. પરિણામે, ક્રિકેટ અને મનોરંજનની દુનિયા ઘણીવાર એકબીજાને જોડતા દેખાઈ છે.
આજના સમયમાં, ભારતીય ક્રિકેટરો ચાહકોનું પણ નોંધપાત્ર મનોરંજન કરે છે; તેઓ સોશિયલ મીડિયા રીલ્સ બનાવે છે અને તેમની અભિનય ક્ષમતા દર્શાવે છે. શિખર ધવન અને યુઝવેન્દ્ર ચહલ આ ટ્રેન્ડમાં મોખરે છે. જોકે, તેમની હાજરી ફક્ત સોશિયલ મીડિયા પૂરતી મર્યાદિત નથી; તેમણે ટેલિવિઝન અને OTT પ્લેટફોર્મ પર પણ પોતાની છાપ છોડી છે.
આ લેખમાં, આપણે રિયાલિટી શોમાં ભાગ લેનારા 10 ભારતીય ક્રિકેટરોની વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. આપણે એવા લોકોનો પણ ઉલ્લેખ કરીશું જેઓ સ્પર્ધકોને બદલે હોસ્ટ તરીકે દેખાયા છે. આ ખાસ કરીને હવે સંબંધિત છે, કારણ કે રોહિત શર્મા - એક સ્ટાર ક્રિકેટર, વર્લ્ડ ચેમ્પિયન અને ભારતીય ટીમનો કેપ્ટન - સ્ક્રીન પર એક્શનમાં દેખાવા માટે તૈયાર છે.
રોહિત શર્મા એક રિયાલિટી શો હોસ્ટ કરવા જઈ રહ્યો છે
ભારતીય ક્રિકેટર રોહિત શર્મા તાજેતરમાં રિયાલિટી શોમાં ભાગ લેનારા રમતગમતના હસ્તીઓની યાદીમાં જોડાયો છે. જોકે, 'હિટમેન' સ્પર્ધક તરીકે નહીં, પરંતુ હોસ્ટ તરીકે દેખાશે. આ શો સોની પર પ્રસારિત થશે, અને તેના ઘણા પ્રોમો પહેલાથી જ રિલીઝ થઈ ચૂક્યા છે. 'ફેમિલી ફુલ હાઉસ વિથ રોહિત શર્મા' નામનો આ શો 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રસારિત થશે અને પરિવાર દ્વારા જોવા માટે યોગ્ય છે.
The Rohit Sharma show. pic.twitter.com/uFvcKzcAnU— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 1, 2026
રિયાલિટી શોમાં ભાગ લેવા વાળા ભારતીય ક્રિકેટર
ભારતીય ક્રિકેટર રોહિત શર્મા પહેલા, ઘણા પ્રખ્યાત ભારતીય ક્રિકેટરોએ વિવિધ રિયાલિટી શોનું આયોજન કર્યું છે. આમાં સૌરવ ગાંગુલી, અજય જાડેજા, હરભજન સિંહ, વીરેન્દ્ર સેહવાગ અને નવજોત સિંહ સિદ્ધુ જેવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, ઘણા ક્રિકેટરોએ પણ સ્પર્ધકો તરીકે ભાગ લીધો છે.
1 - નવજોત સિંહ સિદ્ધુ
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર નવજોત સિંહ સિદ્ધુએ પણ રિયાલિટી શોમાં ભાગ લીધો છે. સાથે તેમણે ભારતીય ચાહકોનું પણ મનોરંજન કર્યું છે. તેમણે 2008માં ડાન્સ રિયાલિટી શો 'એક ખિલાડી એક હસીના'માં ભાગ લીધો હતો. તેઓ અન્ય વિવિધ ટીવી શોમાં જજ અથવા મહેમાન તરીકે પણ દેખાયા છે.
2 - હરભજન સિંહ
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર હરભજન સિંહે પણ રિયાલિટી શોમાં ભાગ લીધો છે. તેમણે પોતાની સ્પિન બોલિંગથી વિરોધી બેટ્સમેનોને તોડી પાડ્યા છે, ત્યારે 'ભજ્જી' એ પણ ભારતીય ચાહકોનું મનોરંજન કર્યું છે. તેમણે 2008માં ડાન્સ રિયાલિટી શો 'એક ખિલાડી એક હસીના'માં ભાગ લીધો હતો. તેઓ અન્ય વિવિધ ટીવી શોમાં જજ અથવા મહેમાન તરીકે પણ દેખાયા છે.
3 - એસ. શ્રીસંત
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર એસ. શ્રીસંતે પણ રિયાલિટી શોમાં ભાગ લીધો છે. ક્રિકેટ ફિક્સિંગ કૌભાંડને કારણે પ્રતિબંધ બાદ, તેઓ 'ઝલક દિખલા જા' અને 'બિગ બોસ 12' જેવા શોમાં દેખાયા હતા. તેમણે 'ફિયર ફેક્ટર: ખતરોં કે ખિલાડી' જેવા મોટા, લોકપ્રિય રિયાલિટી શોમાં પણ ભાગ લીધો છે.
4 - વિનોદ કાંબલી
ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ ડાબોડી બેટ્સમેન વિનોદ કાંબલી 'એક ખિલાડી એક હસીના' શોમાં ભાગ લીધો હતો. તે 2009માં બિગ બોસ સીઝન ૩ માં વાઇલ્ડ-કાર્ડ સ્પર્ધક તરીકે પણ દેખાયો હતો. તેણે બીજા ઘણા શોમાં પણ ભાગ લીધો છે.
5 - ઇરફાન પઠાણ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના તેજસ્વી ઓલરાઉન્ડર ઇરફાન પઠાણે રિયાલિટી શોમાં પણ પોતાની છાપ છોડી છે. તેણે ડાન્સ રિયાલિટી શો 'ઝલક દિખલા જા' (સીઝન ૫) માં ભાગ લીધો હતો અને પોતાના ડાન્સ મૂવ્સથી બધાને ચકિત કરી દીધા હતા.
6- દિનેશ કાર્તિક
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન દિનેશ કાર્તિક પણ 'એક ખિલાડી એક હસીના' શોના સ્પર્ધકોમાં હતા. તેમણે શોમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને સ્પર્ધામાં ઘણું આગળ વધ્યા.
7 - અજય જાડેજા
ભૂતપૂર્વ ભારતીય બેટ્સમેન અજય જાડેજાએ પણ રિયાલિટી શોમાં ભાગ લીધો છે. તેમણે ડાન્સ રિયાલિટી શો 'ઝલક દિખલા જા' (સીઝન 1) માં ભાગ લીધો હતો. શોમાં પોતાની નૃત્ય કુશળતા દર્શાવીને, જાડેજાએ માત્ર ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોને જ નહીં પરંતુ મનોરંજન ઉદ્યોગના લોકોને પણ આકર્ષિત કર્યા.
8 - કૃષ્ણમાચારી શ્રીકાંત
1983ના વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમ ઈન્ડિયા ટીમના સભ્યએ પણ રિયાલિટી શોમાં ભાગ લીધો છે. ભૂતપૂર્વ આક્રમક ઓપનર અને પસંદગીકાર કૃષ્ણમાચારી શ્રીકાંતએ ડાન્સ રિયાલિટી શો 'ઝલક દિખલા જા' (સીઝન 5) માં ભાગ લીધો હતો. તેમણે પોતાના નૃત્યથી બધાના દિલ જીતી લીધા હતા.
9- સલિલ અંકોલા
ભારતીય ટીમના ભૂતપૂર્વ બોલર સલિલ અંકોલાએ પણ એક રિયાલિટી શોમાં ભાગ લીધો હતો. તેમણે બિગ બોસ ની પહેલી સીઝનમાં સ્પર્ધક તરીકે ભાગ લીધો હતો. જોકે તેમને પહેલા જ અઠવાડિયામાં ઘરમાંથી બેઘર થઈ ગયા હતા, પરંતુ તેમણે બીજી ઘણી ટીવી સિરિયલો અને શોમાં કામ કર્યું.
10- મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન
ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન પણ વિવિધ રિયાલિટી શોમાં મહેમાન તરીકે હાજર રહ્યા છે. તેમના જીવન પર એક ફિલ્મ પણ બનાવવામાં આવી છે. તેઓ 'ધ કપિલ શર્મા શો', 'ધ ટેલેન્ટ હન્ટ' અને અનેક કોમેડી શોમાં હાજર રહ્યા છે.
કયા ખેલાડીઓએ કયા શો હોસ્ટ કર્યા છે?
તાજેતરમાં ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલી બિગ બોસના બંગાળી ભાષામાં શો હોસ્ટ કરી રહ્યા છે. વીરેન્દ્ર સેહવાગે 2017 માં ટીવી પર 'ઉમીદ ઇન્ડિયા' શો હોસ્ટ કર્યો હતો. હરભજન સિંહે ટીવી શો 'રોડીઝ' માં ગેંગ લીડર અને જજ તરીકે સેવા આપી છે. અજય જાડેજાએ 'પાવર ગેમ' શો હોસ્ટ કર્યો હતો. નવજોત સિંહ સિદ્ધુએ 'ઇન્ડિયાઝ ગોટ ટેલેન્ટ', 'ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન લાફ્ટર ચેલેન્જ', 'કોમેડી નાઇટ્સ વિથ કપિલ', 'ધ કપિલ શર્મા શો' અને 'ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો' જેવા શો હોસ્ટ કર્યા છે. હવે, રોહિત શર્માનું નામ પણ આ યાદીમાં ઉમેરવામાં આવશે.
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