2 જૂને ગુરુનો કર્ક રાશિમાં પ્રવેશઃ ગુરુ લાવશે મહાભારત જેવું યુદ્ધ? જાણો 12 રાશિનું સંપૂર્ણ ફળ
શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોષીએ આપી ચેતવણી, 31 ઓક્ટોબર સુધી કર્કમાં રહેશે ગુરુ, વિદેશ સંબંધોમાં ઉતાર-ચઢાવ અને સોનાના ભાવ આસમાને પહોંચશે.
Published : May 25, 2026 at 10:29 PM IST
ભાવનગર : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગુરુને જ્ઞાનના દેવતા કહેવામાં આવે છે. ગુરુ 13 મહિને પોતાની રાશિ બદલે છે. આ વખતે 2 જૂન 2026ના રોજ ગુરુ મિથુન રાશિમાંથી નીકળીને પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કરશે. ભાવનગરના શ્રીધર પંચાંગવાળા જાણીતા જ્યોતિષ કિશનભાઈ જોષીએ ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું કે 2026માં ગુરુ અતિચારી બનશે, એટલે કે એક જ વર્ષમાં મિથુન, કર્ક અને સિંહ એમ ત્રણ રાશિમાં ભ્રમણ કરશે.
કિશનભાઈએ ઈતિહાસનો સંદર્ભ આપતાં કહ્યું કે, “ગુરુના આવા અતિચારી ભ્રમણને પગલે જ મહાભારત જેવું યુદ્ધ સર્જાયું હતું. વિશ્વયુદ્ધ અને અનેક જંગ પણ આ જ પ્રકારના ગોચર દરમિયાન થયા છે. હાલ પાકિસ્તાન, ઇઝરાયેલ, રશિયા, યુક્રેન, ચાઇના, ઈરાન, ઈરાક જેવા દેશોમાં યુદ્ધનાં વાદળો દેખાઈ રહ્યાં છે. આ સમયમાં ઈશ્વરને પ્રાર્થના અને ગુરુનું પૂજન કરવું વધુ શ્રેષ્ઠ છે.”
તેમણે આગળ જણાવ્યું કે ગુરુ 31 ઓક્ટોબર 2026 સુધી કર્ક રાશિમાં રહેશે. આ દરમિયાન વિદેશો સાથેના સંબંધોમાં ક્યાંક સુધારો થશે તો ક્યાંક પીછેહઠ કરવી પડશે. સોનાના ભાવ આસમાને પહોંચશે અને શેરબજારમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળશે.
કઈ રાશિ માટે રહેશે લાભદાયી?
કિશનભાઈના જણાવ્યા મુજબ, ગુરુનું આ ગોચર મેષ, મિથુન, સિંહ, તુલા અને ધન રાશિના લોકો માટે વિશેષ લાભદાયી સાબિત થશે. બાકીની રાશિઓ માટે મિશ્ર ફળ આપનારો સમય રહેશે.
12 રાશિઓ માટે ગુરુ ગોચરનું ફળ
મેષઃ ગુરુ ચોથા ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. ઘર, જમીન, વાહન અને માતાના સ્થાનમાં શુભ પરિણામ આપશે. મુશ્કેલી દૂર થશે, સાંસારિક સુખ અને પરિવાર સાથેના સંબંધો સુધરશે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે.
વૃષભઃ ગુરુ ત્રીજા ભાવમાં ગોચર કરશે. હિંમત, ખ્યાતિ અને ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધોમાં સુધારો થશે. પરિવારમાં પ્રગતિ થશે અને વ્યવસાયમાં મહેનતનું ફળ મળશે.
મિથુનઃ ગુરુ બીજા ભાવમાં વિચરણ કરશે. સંપત્તિ, કારકિર્દીનો નફો અને સન્માનમાં વધારો કરશે. સુખ-સમૃદ્ધિમાં વૃદ્ધિ થશે અને સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કર્કઃ ગુરુ પહેલા ભાવમાં રહેશે. શરીર અને લગ્નજીવન સાથે સંકળાયેલા આ સ્થાનમાં ગુરુ વ્યવસાયમાં નફો અને કુટુંબને મજબૂત બનાવશે. આર્થિક રીતે સામાન્ય સ્થિતિ રહેશે.
સિંહઃ ગુરુ 12મા ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. વ્યયના સ્થાનમાં ગુરુ સુખ, સમૃદ્ધિ અને સંપત્તિમાં વધારો કરશે. વ્યવસાય અને નાણાકીય લાભ મળશે. સ્વાસ્થ્યની તકલીફોમાંથી રાહત મળશે.
કન્યાઃ ગુરુ 11મા ભાવમાં સંચાર કરશે. લાભના સ્થાનમાં પુષ્કળ ધનલાભ, કારકિર્દીમાં પ્રગતિ થશે અને સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. વિદ્યાર્થીઓને મહેનતનું ફળ મળશે.
તુલાઃ ગુરુ 10મા ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. કારકિર્દી અને પિતાના સ્થાનમાં ગુરુ મિશ્ર ફળ આપશે. કાર્ય પૂર્ણ કરવા મહેનત કરવી પડશે. કલા ક્ષેત્રમાં સમસ્યાઓ આવી શકે, પરંતુ કૌટુંબિક જવાબદારીમાં રાહત મળશે.
વૃશ્ચિકઃ ગુરુ નવમા ભાવમાં ગોચર કરશે. ભાગ્ય સ્થાનમાં ગુરુ ભાઈ-પરિવારનો ટેકો અપાવશે. ઘર નિર્માણ બાબતે થોડી સમસ્યાઓ રહેશે. ધર્મ પ્રત્યે રુચિ વધશે.
ધનઃ ગુરુ આઠમા ભાવમાં વિચરશે. કાર્ય અને ઘરની સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઉપરી અધિકારી સાથે સંબંધ સારા થશે, પરંતુ કમાણીના સ્ત્રોતમાં અસર થશે. મહેનત વધારે કરવી પડશે.
મકરઃ ગુરુ સાતમા ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. કાર્યમાં જીવનસાથીનો સાથ મળશે. ભાઈ-બહેનો અને કુટુંબ સાથે સુમેળતા વધશે. સ્વભાવ આક્રમક રહેવાથી ખર્ચમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.
કુંભઃ ગુરુ છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. શત્રુઓ દૂર રહેશે અને મિત્રવર્તુળ મજબૂત બનશે. ચિંતામાંથી મુક્તિ મળશે અને માતાનો સહયોગ મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મીનઃ ગુરુ પાંચમા ભાવમાં ભ્રમણ કરશે. સંતાન અને ભાગ્યના સ્થાનમાં ગુરુ કાર્યમાં સફળતા અને નવી સંપત્તિના સ્ત્રોત ઊભા કરશે. નોકરી મેળવવા ઇચ્છનારાઓને તક મળશે. નોકરિયાત લોકોને પ્રમોશનની શક્યતા છે.
ડિસક્લેમર: ઉપરોક્ત માહિતી શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોશીએ આપી છે.
