તુલસી વિવાહ ક્યારે છે 2 કે 3 નવેમ્બરે? જાણો શુભ મુહૂર્ત અને પૂજા વિધિ

તુલસી વિવાહના દિવસે ભગવાન શાલિગ્રામ અને તુલસી માતાની પૂજા કરવામાં આવે છે.

તુલવી વિવાહ 2025
તુલવી વિવાહ 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 25, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: હિન્દુ ધર્મમાં તુલસી વિવાહનું ખૂબ મહત્વ છે. દર વર્ષે, કારતક મહિનાના સુદ પક્ષની અગિયારસની તિથિએ તુલસી વિવાહ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે ભગવાન તુલસીના લગ્ન ધનની દેવી શાલિગ્રામ સાથે થાય છે. હિન્દુ ધર્મમાં શાલિગ્રામને ભગવાન વિષ્ણુનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે 2025 માં તુલસી વિવાહ ક્યારે અને કયા દિવસે છે.

તુલસી વિવાહ તારીખ
હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, કારતક મહિનાના સુદ પક્ષની અગિયારની તિથિએ 2 નવેમ્બરના રોજ સવારે 7:33 વાગ્યે શરૂ થાય છે. 3 નવેમ્બરના રોજ સવારે 2:07 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. 3 નવેમ્બરના રોજ ઉદયતિથિમાં કોઈ એકાદશી ન હોવાથી, તુલસી વિવાહ 2 નવેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવશે.

તુલસી વિવાહનો શુભ સમય

  • બ્રહ્મ મુહૂર્ત - સવારે 4:59 થી 5:49
  • અમૃત કાલ - સવારે 9:29 થી 11:00
  • અભિજીત મુહૂર્ત - સવારે 11:59 થી બપોરે 12:45
  • ગોધુલી મુહૂર્ત - સાંજે 6:04 થી સાંજે 6:30
  • આ શુભ સમય દરમિયાન તુલસી વિવાહ કરી શકાય છે.

તુલસી વિવાહ માટે પૂજા પદ્ધતિ
તુલસી વિવાહમાં, મંડપને ફૂલો અથવા સાડીઓથી શણગારવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, તુલસીના છોડ અને ભગવાન વિષ્ણુની મૂર્તિને સ્નાન કરાવવામાં આવે છે અને માળાથી શણગારવામાં આવે છે. તુલસીને સોળ શણગારથી શણગારવામાં આવે છે, અને ભગવાન વિષ્ણુના શાલીગ્રામને ધોતીથી શણગારવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તુલસી અને ભગવાન વિષ્ણુને દોરાથી બાંધવામાં આવે છે.

તુલસી વિવાહનું મહત્વ
તુલસી વિવાહના દિવસે, ભગવાન શાલીગ્રામને વરરાજાની જેમ શણગારવામાં આવે છે અને માતા તુલસી સાથે લગ્ન કરવામાં આવે છે. જ્યારે શાલીગ્રામ દૈવી શક્તિનું પ્રતીક છે, ત્યારે માતા તુલસીને પ્રકૃતિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આમ, તુલસી અને શાલિગ્રામના લગ્ન પ્રકૃતિ અને ભગવાન વચ્ચેની એકતા અને માનવ જીવનમાં બંને (દૈવી શક્તિ અને પ્રકૃતિ) નું મહત્વ દર્શાવે છે. ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, તુલસી વિવાહ કરવાથી પરંપરાગત રીતે લગ્ન જીવનમાં ખુશીઓ આવે છે.

