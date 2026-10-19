હવન અષ્ટમી અને નવમીના દિવસે થતા યજ્ઞનું શું છે ધાર્મિક મહત્વ? નવરાત્રીના દિવસોમાં થતા યજ્ઞનો કેવો છે ઇતિહાસ?
અષ્ટમીને શક્તિની ઉપાસનાનો સર્વ શ્રેષ્ઠ દિવસ પણ માનવામાં આવ્યો છે, જેને કારણે અષ્ટમીના દિવસે થયેલા યજ્ઞનું ખૂબ મહત્વ સનાતન ધર્મ સંસ્કૃતિના શાસ્ત્રોમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
Published : October 19, 2026 at 10:51 AM IST
જુનાગઢ: નવરાત્રીના દિવસોમાં ગરબાનું ખૂબ મહત્વ હોય છે. પરંતુ સાથે સાથે નવરાત્રીમાં ધાર્મિક અનુષ્ઠાન અને અષ્ટમી તેમજ નવમીના યજ્ઞનું પણ સનાતન ધર્મમાં ખૂબ મોટું ધાર્મિક મહત્વ દર્શાવ્યું છે. અષ્ટમીને શક્તિની ઉપાસનાનો સર્વ શ્રેષ્ઠ દિવસ પણ માનવામાં આવ્યો છે, જેને કારણે અષ્ટમીના દિવસે થયેલા યજ્ઞનું પણ ખૂબ મહત્વ સનાતન ધર્મ સંસ્કૃતિના શાસ્ત્રોમાં પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
નવરાત્રીમાં ગરબા અને ઉપાસનાનું મહત્વ એટલે અષ્ટમીનો યજ્ઞ
નવરાત્રીમાં યુવાનોમાં જેમ ગરબાનું મહત્વ છે તેમ ધર્મશાસ્ત્ર સાથે જોડાયેલી આસ્થામાં યજ્ઞનું પણ આટલું જ મહત્વ માનવામાં આવે છે. શક્તિ સ્વરૂપા મા મહાગૌરીની આરાધના માટે નવરાત્રીનો આઠમો દિવસ એટલે કે આઠમાં નોરતે મા મહાગૌરીની પૂજા થાય છે તેમજ આઠમના દિવસે યજ્ઞ દ્વારા મહાગૌરીની શક્તિને પામવા માટે યજ્ઞમાં આહુતિ પણ આપવામાં આવતી હોય છે. સનાતન સંસ્કૃતિના શાસ્ત્રો અનુસાર યજ્ઞની જ્યોત અને મંત્રોના ઉચ્ચારણથી વાતાવરણ તો શુદ્ધ થાય છે પરંતુ ઘર અને શરીરની સાથે મનમાં વ્યાપેલી નકારાત્મક ઉર્જા ઓ પણ યજ્ઞમાં આહુતિ આપવાથી નાશ થતો હોય છે. જેમ નવ દિવસ ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમતા હોય છે તેમજ માં જગદંબાના ઉપાસકો નવરાત્રીના આ 9 દિવસો દરમિયાન જપ તપ અને અનુષ્ઠાન દ્વારા પણ નવરાત્રીની ઉજવણી કરતા હોય છે અને આઠમના યજ્ઞની સાથે જ અનુષ્ઠાન નવરાત્રીને આખરી મુકામ સુધી પહોંચાડતા હોય છે
આઠમના યજ્ઞનો ધાર્મિક અને પૌરાણિક મહત્વ
આઠમા નોરતે આયોજિત થતાં આઠમના યજ્ઞને મહિષાસુર વધ અને દેવી ના પ્રાગટ્ય સાથે પણ પૌરાણિક કથાઓ અનુસાર જોડવામાં આવે છે. મા જગદંબા અને અસુર મહિષાસુર વચ્ચે યુદ્ધ દરમ્યાન આઠમ ના દિવસે માં જગદંબા એ પોતાની મહા શક્તિનો પરચો સૌ કોઈને અપાવ્યો હતો દેવી ભાગવત અને માર્કડેય પુરાણ મુજબ નવરાત્રીના આઠમા નોરતે શક્તિ સ્વરૂપમાં જગદંબાને પ્રસન્ન કરવા માટે દેવતાઓ દ્વારા પણ યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો હતો અને શક્તિ સ્વરૂપની સ્તુતિ કરીને તેમની કૃપા મેળવી હતી.
આઠમનો યજ્ઞ અને રામાયણ સાથે સંબંધ
આઠમના યજ્ઞ ને રામાયણ કાળ સાથે પણ જોડવામાં આવે છે સનાતન ધર્મની પરંપરા અને લોક વાયકા અનુસાર ભગવાન શ્રી રામે જ્યારે લંકા પર વિજય મેળવતા પૂર્વે સમુદ્રના તટ પર નવરાત્રીની પૂજા કરી હતી અને અષ્ટમી તેમજ નવમીના દિવસે વિશેષ યજ્ઞ કરી અને તેમાં આહુતિ આપીને શક્તિ સ્વરૂપમાં જગદંબાના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા હતા અને તેના પ્રતાપે જ રામાયણ યુદ્ધમાં ભગવાન શ્રી રામે રાવણ પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો.
યજ્ઞ વિના નવરાત્રિના અનુષ્ઠાન અપૂર્ણ
સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર નવ દિવસ સુધી શક્તિ સ્વરૂપ મા જગદંબાના અનુષ્ઠાન, તપ અને જપ તેમજ નવચંડી પાઠ સપ્તશતીના મંત્રો અને દેવી સ્તુતિની પૂર્ણાહુતિ ધર્મની પરંપરા અને શાસ્ત્રો મુજબ આઠમના દિવસે હવન દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે. જેને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ધર્મની માન્યતા અને શાસ્ત્રોના પુરાવા મુજબ આઠમના દિવસે કોઈ પણ માઈ ભક્ત દ્વારા હવન કરવામાં ન આવે તો તેની પૂજા અને અનુષ્ઠાન અધૂરા માનવામાં આવે છે. જેથી પણ આઠમ અને નવમીના દિવસે વિશેષ યજ્ઞનું આયોજન કરીને માઈ ભક્તો દ્વારા તેમાં આહુતિઓ આપવામાં આવતી હોય છે.
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