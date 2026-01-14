ETV Bharat / spiritual

મકરસંક્રાંતિના પર્વે સ્નાનનું શું છે ધાર્મિક મહત્વ ? કેવી પરંપરા સાથે જોડાયો છે ઉત્તરાયણનો તહેવાર ? જાણો વિસ્તારથી...

મકરસંક્રાંતિના તહેવાર દરમિયાન દાન,ધર્મ, પુણ્યની સાથે પવિત્ર સરોવર, નદી કે ઘાટમાં સ્નાન કરવાને પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.

મકરસંક્રાંતિના સ્નાનનું ધાર્મિક મહત્વ
મકરસંક્રાંતિના સ્નાનનું ધાર્મિક મહત્વ (Etv Bharat Gujarat)
જુનાગઢ: આજના દિવસને દક્ષિણાયન માંથી ઉતરાયણમાં સૂર્યના મકર રાશિમાં પરિભ્રમણને કારણે મકરસંક્રાંતિ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. મકરસંક્રાંતિનો તહેવાર દાન,ધર્મ, પુણ્યની સાથે પવિત્ર સરોવર, નદી કે ઘાટમાં સ્નાન કરવાને પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવ્યું છે.

આજના દિવસે પવિત્ર જળમાં સ્નાન કરવાથી અનેક ગણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. છ મહિના સુધી ચાલેલા દક્ષિણાયન બાદ આજથી શરૂ થતા 6 મહિનાના ઉતરાયણનું આ પ્રથમ પવિત્ર સ્નાન છે, જેને ધાર્મિક પરંપરા અનુસાર ખૂબ જ મહત્વનું અને પવિત્ર માનવામાં આવે છે.

મકરસંક્રાંતિના પર્વે સ્નાનનું શું છે ધાર્મિક મહત્વ ? (Etv Bharat Gujarat)

આજે ઉતરાયણનું પવિત્ર સ્નાન

આજે સૂર્યનું મકર રાશિમાં પરિભ્રમણ શરૂ થાય છે, છ મહિના સુધી દક્ષિણાયનમાં રહેલા ગ્રહ મંડળના સૌથી તેજસ્વી ગ્રહ સૂર્યનું છ મહિના સુધી ઉતરાયણમાં પરિભ્રમણ રહેશે. જેને કારણે આજના દિવસે કરવામાં આવેલા સ્નાનને એકદમ મહત્વનું અને પુણ્યશાળી માનવામાં આવે છે.

દામોદર કૂંડ, જુનાગઢ
દામોદર કૂંડ, જુનાગઢ (Etv Bharat Gujarat)

6 મહિનાના ઉત્તરાયણના સમયના પહેલા દિવસે પવિત્ર નદી, સરોવર, ઘાટ અને તળાવોમાં સ્નાનને ખૂબ જ પવિત્ર માનવામાં આવ્યું છે. જેથી આજે દેશના તમામ ધાર્મિક સ્થાનો અને પવિત્ર નદીઓમાં ઉતરાયણના પ્રથમ સ્નાન સાથે સંક્રાંતિનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે.

મકર સંક્રાંતિએ સ્નાનનો વિશેષ મહિમા
મકર સંક્રાંતિએ સ્નાનનો વિશેષ મહિમા (Etv Bharat Gujarat)

ઉતરાયણ સાથે જોડાયેલી છે અનેક પરંપરા

ઉતરાયણની સાથે અનેક ધાર્મિક પરંપરા પણ આટલી જ ગાઢ રીતે જોડાયેલી જોવા મળે છે. મહાભારતનું યુદ્ધ દક્ષિણાયનમાં ચાલી રહ્યું હતું. આ યુદ્ધમાં અર્જુનના બાણથી ઘાયલ થયેલા ભીષ્મપિતા બાણની સૈયા પર દક્ષિણાયન પૂરું થાય ત્યાં સુધી સૂતેલા જોવા મળ્યા હતા.

મકરસંક્રાંતિના પર્વે દાન, ધર્મનો વિશેષ મહિમા
મકરસંક્રાંતિના પર્વે દાન, ધર્મનો વિશેષ મહિમા (Etv Bharat Gujarat)

ઉત્તરાયણના દિવસે જ ભીષ્મપિતા એ દેહ છોડ્યો હતો. તેની પાછળની એક ધાર્મિક પરંપરા પણ એવી છે કે, દક્ષિણમાં કોઈ પણ જીવ પોતાના પ્રાણનો ત્યાગ કરે તો તે ઈશ્વર સુધી પહોંચતો નથી જેથી ભીષ્મપિતા એ પોતાના દેહને બાણ પર ટકાવી રાખીને ઉતરાયણ શરૂ થાય ત્યાં સુધી રાહ જોઈ હતી.

મકર સંક્રાંતિએ પવિત્ર સરોવર, નદી કે ઘાટમાં સ્નાન કરવાનું મહત્વ
મકર સંક્રાંતિએ પવિત્ર સરોવર, નદી કે ઘાટમાં સ્નાન કરવાનું મહત્વ (Etv Bharat Gujarat)

સગરના પુત્રોને પણ શ્રાપ માંથી મળી હતી મુક્તિ

મકરસંક્રાંતિના દિવસે ભગીરથી નદી કપિલમુનીને ત્યાં અવતારી રીત થયા હતા. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર રાજા સગરના 60 હજાર પુત્રોને શ્રાપમાંથી મુક્તિ મળે તે માટે સ્વયં ભગીરથી સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વીલોક પર અવતર્યા હતા. અને શ્રાપિત થયેલા સગરના 60 હજાર પુત્રોને પવિત્ર સ્નાન કરીને શ્રાપમાંથી મુક્તિ મળી હતી. તે દિવસ પણ મકરસંક્રાંતિનો હતો, જેથી મકરસંક્રાંતિના પાવન પર્વે પવિત્ર નદી સરોવર અને ઘાટ તેમજ તીર્થ સ્થાનોમાં સ્નાન કરવાને ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે.

