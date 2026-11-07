8થી 14 નવેમ્બર 2026નું સાપ્તાહિક રાશિફળઃ દીવાળીએ આ રાશિના જાતકો સાચવજો
તહેવારના કારણે તમામ રાશિઓને ખોટા ખર્ચથી બચવું પડશે, નહીંતર પરેશાની થઈ શકે છે. વિસ્તારથી વાંચો.
Published : November 7, 2026 at 6:30 AM IST
મેષ – આ રાશિના જાતકો માટે આ સપ્તાહમાં સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે. તમે ગુસ્સામાં વાહન ન ચલાવતા, નહીંતર દુર્ઘટનાની શક્યતા છે. આ સપ્તાહે તમારી આર્થિક સ્થિતિ પણ સારી રહેશે. તમે ઘરેણા ખરીદી શકો છો કે તમારા જીવનસાથીને ઉપહાર આપી શકો છો. વેપારીઓ માટે સપ્તાહ સારો રહેશે. નોકરી કરતા લોકોએ પરેશાનીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં સાવધાની રાખવી. વિવાદ થવા પર પ્રેમીથી દૂરી બનાવી લેવી, તમારા માટે યોગ્ય રહેશે. વૈવાહિક સંબંધોમાં સાવધાન રહો. વિદ્યાર્થીઓ મનને એકાગ્ર કરવાનો પ્રયાસ કરો.
વૃષભ – વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ સપ્તાહમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ તમને પેટને લગતી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે; તેથી, સંતુલિત આહાર લો અને ખાવા-પીવાની બાબતમાં સંયમ રાખો. આર્થિક સ્થિતિને લઈને તમારે કેટલાક પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જોકે રોકાણોથી ભવિષ્યમાં લાભ મળવાની શક્યતા છે. વેપારીઓને કોઈ વરિષ્ઠ વ્યક્તિ પાસેથી મૂલ્યવાન સલાહ મળી શકે છે, જે ફાયદાકારક સાબિત થશે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ સમયગાળો અનુકૂળ રહેશે; જોકે, તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે કોઈપણ પ્રકારના વિવાદથી બચવું.
મિથુન – મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સપ્તાહ સારું રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો; બ્લડ પ્રેશર અથવા બ્લડ સુગરને લગતી સમસ્યાઓ ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ ચિંતાનો વિષય બની શકે છે, કારણ કે ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે. વ્યવસાય માટે આ સપ્તાહ ખૂબ જ ઉત્તમ છે. નોકરી કરતા લોકોની બદલી (ટ્રાન્સફર) થઈ શકે છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધોને સંપૂર્ણ નિષ્ઠાથી જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશો, જોકે અમુક બાબતોને લઈને તમને થોડો તણાવ અનુભવાઈ શકે છે. દાંપત્ય સંબંધો સકારાત્મક રહેશે અને તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ક્યાંક ફરવા જવાનું પણ આયોજન કરી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સપ્તાહ ખૂબ જ સારું રહેશે અને તેઓ દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મેળવી શકે છે.
કર્ક – કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સપ્તાહ અનુકૂળ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપો; તમને કાનમાં દુખાવો કે તેનાથી સંબંધિત અન્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ સ્થિર રહેશે અને આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા લોકો નવી પદ્ધતિઓ અજમાવી શકે છે, જે લાભદાયી સાબિત થશે. નોકરી કરતા લોકોને કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ પર કામ કરવાની તક મળી શકે છે અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના તમારા સંબંધોમાં સુધારો થવાની સંભાવના છે. પ્રેમ સંબંધો માટે આ સપ્તાહ ખૂબ જ સારું છે અને તમને તમારા જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે. તમે નવી ઊર્જા અને ઉત્સાહનો અનુભવ કરશો. વૈવાહિક જીવનમાં, તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈ બાબતે મતભેદ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમયગાળો પડકારજનક બની શકે છે, કારણ કે તમને અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.
સિંહ – સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સપ્તાહ સાવચેતી રાખવા જેવું રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપો, કારણ કે ચેપ (ઇન્ફેક્શન) લાગવાનું જોખમ છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ સ્થિર રહેશે; આ સપ્તાહમાં આવકમાં વધારો થઈ શકે છે, પરંતુ ખર્ચ પણ ચિંતાનો વિષય બની શકે છે. વેપારીઓ પોતાના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરી શકે છે, જ્યારે નોકરી કરતા લોકોએ કામના સંબંધમાં મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં સાવચેતી રાખો, કારણ કે મતભેદો કે ઝઘડા થઈ શકે છે. વૈવાહિક સંબંધોમાં પણ તણાવના સંકેતો છે. શિક્ષણ માટે આ સપ્તાહ અનુકૂળ છે. મિત્રો અને સોશિયલ મીડિયાથી થોડું અંતર જાળવી રાખવું હિતાવહ રહેશે.
કન્યા – આ રાશિમાં જન્મેલા લોકો માટે નવેમ્બરનો બીજો સપ્તાહ થોડો પડકારજનક બની શકે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે; ઘૂંટણને લગતી સમસ્યાઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. વેપારીઓને સારો નફો મળી શકે છે, જ્યારે નોકરી કરતા લોકો માટે આ સમયગાળો અનુકૂળ રહી શકે છે અને પગારમાં વધારો થવાની પણ શક્યતા છે. પ્રેમ સંબંધોની દ્રષ્ટિએ આ સમયગાળો ઓછો અનુકૂળ છે; તમારા જીવનસાથી કે સાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. જોકે, વૈવાહિક સંબંધો સ્થિર અને સકારાત્મક રહેશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત કરવા માટે તમે રોકાણ કરવાનું વિચારી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સપ્તાહ થોડું વિચલિત કરનારું હોઈ શકે છે, અને તમને અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.
તુલા – તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સપ્તાહ મધ્યમ રહેશે. હવામાનમાં થઈ રહેલા ફેરફારના આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા સ્વાસ્થ્યનું વિશેષ ધ્યાન રાખો; તમને કાન કે ગળાના દુખાવા જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે અને જો તમે લોન લેવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો તેમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. વેપારીઓને તેમના વ્યાવસાયિક સંપર્કોથી લાભ થશે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ સમય અનુકૂળ છે અને તેમને બઢતી (પ્રમોશન) મળવાની તકો પણ મળી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં સાવચેતી રાખો અને ધ્યાન રાખો કે તમારા દાંપત્ય જીવનમાં થોડો તણાવ ઊભો થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે; અન્યથા, તેમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
વૃશ્ચિક – નવેમ્બરનો બીજો સપ્તાહ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ છે. હવામાનમાં ફેરફારને કારણે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર અસર પડી શકે છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે અને નાણાંની કોઈ અછત રહેશે નહીં. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો પોતાના કામને લઈને ખૂબ ઉત્સાહી રહેશે અને તેમને નવા લોકોને મળવાની તક મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોએ પ્રવર્તમાન સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને વર્તવું જોઈએ. તમારા પ્રેમ સંબંધોમાં, તમારો સંબંધ એક નવા મુકામ પર પહોંચી શકે છે અથવા તેને નવી ઓળખ મળી શકે છે. વૈવાહિક સંબંધો ખાસ કરીને સકારાત્મક રહેશે, જેમાં જીવનસાથી તમને જીવનના દરેક પાસામાં સહયોગ આપશે. ટેકનિકલ અભ્યાસક્રમો કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળવાની સંભાવના છે.
ધન રાશિ – આ રાશિના જાતકો માટે આ સપ્તાહ મધ્યમ રહેશે. તમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કેટલીક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે અને ઈજા થવાનું જોખમ પણ રહેલું છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ સ્થિર રહેશે. વેપારીઓ માટે કોઈ મલ્ટીનેશનલ કંપની સાથે જોડાણ કરવું ફાયદાકારક સાબિત થશે. નોકરી કરતા લોકોની અન્ય સ્થળે બદલી થઈ શકે છે અને પગારમાં વધારો થવાની પણ શક્યતા છે. પ્રેમ સંબંધો માટે આ સમય અનુકૂળ છે; તમે તમારા સાથી સમક્ષ તમારી સાચી લાગણીઓ વ્યક્ત કરી શકો છો. દાંપત્ય જીવનમાં કોઈપણ પ્રકારનો તણાવ ઊભો ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો, પરિસ્થિતિને સંભાળવાનો પ્રયાસ કરો. વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન તેમના અભ્યાસ પર કેન્દ્રિત રહેશે.
મકર – આ સપ્તાહ તમારા માટે મધ્યમ પરિણામો લાવશે. જેઓ પ્રેમ સંબંધમાં છે, તેઓ પોતાના સંબંધોનો ભરપૂર આનંદ માણી શકશે. તમારે તમારા દાંપત્ય જીવનની સુંદરતા વધારવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેઓ નોકરી કરે છે, તેમણે પોતાની વ્યાવસાયિક જવાબદારીઓની ગંભીરતા પ્રત્યે સજાગ રહેવું જોઈએ. વેપારી વર્ગ માટે આ સપ્તાહ સારું રહેશે; તમારા વ્યવસાયિક કાર્યો આગળ વધશે અને તેમાં ગતિ આવશે. સપ્તાહના અંત સુધીમાં, આર્થિક લાભ માટે અનુકૂળ સંજોગો સર્જાશે. વિદ્યાર્થીઓની એકાગ્રતામાં સુધારો થશે અને તેઓ સારા પરિણામો પ્રાપ્ત કરશે. લાંબા સમયથી અટકેલા નાણાં કે ચૂકવણીઓ પાછી મળવાની પણ શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે અને આ સપ્તાહ મુસાફરી માટે પણ ખૂબ અનુકૂળ છે.
કુંભ – કુંભ રાશિના જાતકો માટે આવનારું અઠવાડિયું મિશ્ર ફળદાયી રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, જ્યારે આર્થિક સ્થિતિમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે; બિનજરૂરી ખર્ચાઓ ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. વેપારીઓ નવા લોકોને મળી શકે છે, જે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોએ બિનજરૂરી ગૂંચવણોથી બચવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. પ્રેમ સંબંધો માટે આ અઠવાડિયું અનુકૂળ છે; તમે તમારા જીવનસાથી કે પ્રિયજન સાથે બહાર ફરવા જવાનું પણ આયોજન કરી શકો છો. દાંપત્ય જીવનની વાત કરીએ તો, તમે પરિવાર સાથે કોઈ ચોક્કસ વિષય પર ચર્ચા કરી શકો છો અને તમારા બંને વચ્ચેનો સંબંધ મજબૂત રહેશે. જોકે, વિદ્યાર્થીઓને કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે, એવી પણ શક્યતા છે કે તમારે અભ્યાસમાં થોડો વિરામ લેવો પડે.
મીન – મીન રાશિના જાતકો માટે આવનારું અઠવાડિયું મધ્યમ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં થોડો ઘટાડો થઈ શકે છે અને વ્યસ્ત દિનચર્યાને કારણે તમે થાક અનુભવી શકો છો. આર્થિક બાબતોની વાત કરીએ તો, તમારે અનિચ્છાએ પણ અમુક ખર્ચાઓ કરવા પડી શકે છે. વેપારીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ રહેશે અને લાંબા ગાળાની યોજનાઓ લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોએ કેટલાક પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોની દ્રષ્ટિએ આ સમયગાળો સારો છે અને તમારા સંબંધો મજબૂત રહેશે. વિવાહિત જીવન પણ સારું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર પડશે.
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