2 થી 8 નવેમ્બર સુધીનું સાપ્તાહિક રાશિફળ: નવેમ્બરનું પહેલું સપ્તાહ કઈ રાશિના જાતકોને ફળશે-કોણે રહેવું સાવધાન? વાંચો
આ અઠવાડિયું વતનીઓ માટે અનુકૂળ રહેશે. લગ્નજીવનમાં ખુશીઓ આવશે. જોકે, તણાવ અને નાની સમસ્યાઓ ચાલુ રહેશે.
Published : November 2, 2025 at 5:21 PM IST
મેષ: આ અઠવાડિયું તમારા માટે સારું રહેવાનું છે. પ્રેમમાં રહેલા લોકોને ખુશી મળશે. તેમના જીવનસાથી તેમની ખૂબ કાળજી રાખશે. બંને એકબીજા સાથે ભાવનાત્મક સમય વિતાવશે. આ અઠવાડિયે કેટલીક વૈવાહિક સમસ્યાઓ તમારા બંને માટે ચિંતાનું કારણ બનશે. આ અઠવાડિયે તમારે પૈસાની વધુ ચિંતા ન કરવી જોઈએ. તમારા ખર્ચાઓ મર્યાદિત કરો. તમે કોઈ સારા પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કરવાનું વિચારશો, અને જ્યારે તમારી આવક વધશે, ત્યારે કેટલાક ખર્ચાઓ ચિંતાનું કારણ બનશે, જે તમારા તણાવમાં વધારો કરશે. વ્યવસાયિકોને આ અઠવાડિયું પડકારજનક લાગશે.
નોકરીમાં રહેલા લોકોને આ અઠવાડિયે પ્રમોશન અને પગારમાં વધારો મળી શકે છે. જે તેમની ખુશીમાં વધારો કરશે. તમે આ અઠવાડિયે તમારા બોસને પણ ખુશ રાખશો. વિદ્યાર્થીઓ આ અઠવાડિયે તેમના અભ્યાસ પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. તેઓ સફળતા પ્રાપ્ત કરશે, પરંતુ કેટલાક કાર્યો તેમના જ્ઞાનને વિચલિત કરશે. તેથી, તમારે થોડું સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે. આ અઠવાડિયે તમારું સ્વાસ્થ્ય ચિંતાનો વિષય રહેશે, તેથી કોઈપણ બેદરકારી ટાળો. કોઈપણ સમસ્યાઓ પર ધ્યાન આપો. જો તમને નાની-મોટી સમસ્યાઓનો અનુભવ થાય છે, તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરની સલાહ લો.
વૃષભ: આ અઠવાડિયું તમારા માટે મિશ્ર રહેશે. પ્રેમમાં રહેલા લોકો આ અઠવાડિયે તેમના જીવનસાથીઓ સાથે સમય વિતાવવાનો આનંદ માણશે. તેઓ કામ વચ્ચે મળવાનો સમય કાઢશે. આનાથી તેઓ એકબીજાને વધુ સારી રીતે ઓળખવામાં મદદ મળશે. તમારા તણાવપૂર્ણ જીવનને કારણે આ અઠવાડિયે સંઘર્ષ ચાલુ રહેશે. આ સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે તમારે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે વાત કરવાની જરૂર પડી શકે છે. આ અઠવાડિયે તમારા ખર્ચમાં વધારો થશે. દેખાડાના જુસ્સાને કારણે તમે વધુ પડતો ખર્ચ કરશો. વિચાર્યા વિના પૈસા રોકાણ કરવાનું ટાળો, કારણ કે તેનાથી નુકસાન થઈ શકે છે.
આજથી તમારી કારકિર્દીમાં વધુ મહેનતની જરૂર પડશે. ત્યારે જ તમને સફળતા મળશે. આ અઠવાડિયે કોઈપણ અટકેલા સોદા પૂર્ણ થશે. તમારી યોજનાઓ ફળશે. તમારા વિરોધીઓ તમારા પર પ્રભુત્વ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. તમારે કામ પર થોડું સાવધ રહેવાની જરૂર પડશે. વિદ્યાર્થીઓ આ અઠવાડિયે ઉત્સાહથી પોતાનો અભ્યાસ કરશે. નોકરી સંબંધિત કેટલીક સ્પર્ધાઓ માટે તૈયારી કરવા માટે તેમને વધુ મહેનત કરવી પડશે. આ અઠવાડિયે તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે, કારણ કે તમારી બિનઆરોગ્યપ્રદ ખાવાની આદતો સમસ્યાઓનું કારણ બનશે.
મિથુન: આ અઠવાડિયું તમારા માટે મિશ્ર ફળદાયક રહેશે. પ્રેમમાં રહેલા લોકોને ખુશી મળશે. આ અઠવાડિયે કેટલીક જૂની સમસ્યાઓને કારણે વૈવાહિક સમસ્યાઓ વધશે. આ અઠવાડિયે તમે તમારા નાણાકીય બાબતોમાં ખુશ રહેશો. તેથી, તમારા ભવિષ્ય માટે રોકાણની યોજના બનાવો. મિલકતમાં રોકાણ કરવું તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમે નવું ઘર ખરીદવાનું પણ વિચારી શકો છો. આ અઠવાડિયું તમારા કારકિર્દી માટે સારું રહેશે.
તમે તમારી યોજનાઓને આગળ વધારવા માટે તમારા મનનો ઉપયોગ કરશો. માર્કેટિંગમાં રહેલા લોકોને આ અઠવાડિયે સારો ઓર્ડર મળી શકે છે. આ અઠવાડિયું કામ કરતા લોકો માટે ફાયદાકારક રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને આ અઠવાડિયે થોડો તણાવ અને ચિંતાનો અનુભવ થશે. આ અઠવાડિયે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યની અવગણના કરવાનું ટાળવું જોઈએ. કામની સાથે સાથે, યોગ અને કસરત માટે સમય કાઢો, નહીં તો ભવિષ્યમાં તમને નવી બીમારીઓનો સામનો કરવો પડશે.
કર્ક: આ અઠવાડિયું તમારા માટે સારું રહેશે. વૈવાહિક સુખ પુષ્કળ રહેશે. સાથે મળીને, તમે કોઈપણ સમસ્યા સરળતાથી ઉકેલી શકશો. તમને તમારા પરિવારના સભ્યો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. આ અઠવાડિયે તમારી આવક સારી રહેશે. તમે તમારા ઘરના નવીનીકરણ પર પણ સારી રકમ ખર્ચ કરશો. તમે કેટલાક મોંઘા ગેજેટ્સ પણ ખરીદી શકો છો, જે ફક્ત તમારા ખર્ચમાં વધારો કરશે. આ અઠવાડિયે, તમને તમારી કારકિર્દીમાં સકારાત્મક પરિણામો જોવા મળશે.
કોઈપણ અટકેલું કામ ફરી શરૂ થઈ શકે છે. તમારો વ્યવસાય પહેલા કરતા વધુ સારો રહેશે. આ અઠવાડિયે તમને પ્રમોશન મળવાની શક્યતા છે. તમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પણ જઈ શકો છો. તમારા સાથીદારો તમને સંપૂર્ણ ટેકો આપશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમની મહેનત દ્વારા સારી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરશે, પરંતુ તમારે તમારા અભ્યાસ માટે સમય ફાળવવાની જરૂર પડશે. જો તમને કોઈ નાની સમસ્યાઓનો અનુભવ થાય છે, તો તેના વિશે સાવધ રહો.
સિંહ: આ અઠવાડિયું તમારા માટે મિશ્ર ફળદાયી રહેશે. પ્રેમમાં રહેલા લોકોમાં આ અઠવાડિયે દલીલો થવાની શક્યતા છે. જૂનો પ્રેમ પણ ફરી ઉભરી શકે છે. તમારા જીવનસાથીનું વર્તન બદલાશે. આ અઠવાડિયે પરિણીત યુગલો સુખી જીવનનો અનુભવ કરશે. કોઈપણ ચાલુ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવશે. બંને ભાગીદારો એકબીજાની ખામીઓને ભૂલીને તેમના સંબંધોને સુધારવાનો પ્રયાસ કરશે. આ અઠવાડિયે તમારે તમારા નાણાકીય બાબતોમાં થોડી સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. લાંબા ગાળાના નાણાં મિલકતમાં રોકાણ કરવું શ્રેષ્ઠ છે. તમારા આવકના સ્ત્રોતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું શ્રેષ્ઠ છે. તમે કામ પર ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમારા બોસ તમારા કામથી ખુશ રહેશે.
ઉદ્યોગપતિઓને નવો પ્રોજેક્ટ મળવાની શક્યતા છે. તમારા સાથીદારો સહાયક રહેશે. નવા સંપર્કો વિદેશમાં તમારા વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરશે. વિદ્યાર્થીઓ આ અઠવાડિયે થોડો તણાવ અનુભવશે. તમારે તમારા કોઈપણ કાર્યને કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર પડશે. તમને નવા અભ્યાસક્રમમાં રસ પડી શકે છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ અઠવાડિયું સારું રહેશે. આ અઠવાડિયે, તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, કારણ કે તમારી બેદરકારી સમસ્યાને વધુ ખરાબ કરી શકે છે. તમને કેટલીક બિનજરૂરી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે, તેથી બિનજરૂરી તણાવ ટાળો. તમારી સમસ્યાઓ દૂર રાખવા માટે સંતુલિત આહાર લો.
કન્યા: આ અઠવાડિયું તમારા માટે સામાન્ય રહેશે. પ્રેમમાં રહેલા લોકોએ તેમના સંબંધો માટે સમય ફાળવવાની જરૂર પડશે, કારણ કે તમારા જીવનસાથી સાથે કેટલીક ભૂલો થવાની સંભાવના છે જે અંતર તરફ દોરી શકે છે. આ અઠવાડિયે જૂના મુદ્દાઓ ઉઠાવવાનું ટાળો. આ અઠવાડિયે વૈવાહિક તણાવ પ્રવર્તશે, જે તમારા સંબંધોને અસર કરશે. તમારે બંનેએ એકબીજાને સમજવાની જરૂર છે, તો જ તમારા સંબંધો વધુ સારા બનશે. આ અઠવાડિયે તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત રહેશે, પરંતુ તમે મુસાફરી અને મનોરંજન પર સારા પૈસા ખર્ચ કરશો. તમારે કાનૂની બાબતોમાં પણ પૈસા ખર્ચવાની જરૂર પડશે.
જો તમે કોઈને વચન આપ્યું છે, તો તમે તેને પૂર્ણ કરશો. આ અઠવાડિયું વ્યવસાયમાં રહેલા લોકો માટે સારું રહેશે. તમે નવા સાહસો સાથે આગળ વધી શકો છો, પરંતુ નોકરી કરતા લોકોએ તમારી આસપાસના સંભવિત દુશ્મનોથી સાવધ રહેવું જોઈએ, કારણ કે તેઓ તેમના કામમાં અવરોધ લાવવાનો પ્રયાસ કરશે. વિદ્યાર્થીઓએ વધુ મહેનત કરવાની અને તેમનો આત્મવિશ્વાસ વધારવાની જરૂર પડશે. જો તમે નવો અભ્યાસક્રમ અપનાવવામાં રસ ધરાવો છો, તો તમે આ અઠવાડિયે તેમાં પ્રવેશ મેળવી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય પહેલા કરતાં વધુ સારું રહેશે.
તુલા: આ અઠવાડિયું તમારા માટે સમસ્યાઓથી ભરેલું રહેશે. પ્રેમમાં રહેલા લોકો બિનજરૂરી તણાવનો સામનો કરી શકે છે. તમે તમારા જીવનસાથીનો પરિચય પરિવારના સભ્યો સાથે કરાવશો, પરંતુ તેઓ નારાજ થઈ શકે છે. તમારે તમારી માતાને મનાવવાની જરૂર છે. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં ચાલી રહેલી કોઈપણ સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે તમારે સાથે મળીને કામ કરવાની જરૂર પડશે. તમારી પાસે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ વિશે ચર્ચા થઈ શકે છે. વિચાર્યા વિના કોઈ માહિતી શેર કરશો નહીં. આ અઠવાડિયે, તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે.
આ અઠવાડિયું તમારા કારકિર્દી માટે સારું રહેશે. તમે વ્યવસાયમાં નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચશો. ભાગીદારીમાં કામ કરવું સારું રહેશે, પરંતુ તમારા જીવનસાથી તમને છેતરે તેવી શક્યતા છે. કામ પર કોઈપણ કામમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળો. જો કોઈ સમસ્યા ઊભી થાય, તો તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરો. વિદ્યાર્થીઓ આ અઠવાડિયે તેમના કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે સખત મહેનત કરશે. તમારી પાસે ચાલી રહેલી કોઈપણ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવશે. આ અઠવાડિયે તમે માથાનો દુખાવો જેવા માનસિક તણાવનો અનુભવ કરશો. તેથી, બિનજરૂરી તણાવ ટાળો. જો પરિવારના કોઈપણ સભ્ય કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા હતા, તો તે વધશે.
વૃશ્ચિક: આ અઠવાડિયે, નાની નાની બાબતો તમારા સંબંધોને નબળા પાડશે. તમારે તમારા કાર્યોમાં સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે. પરિણીત યુગલો તેમના ભાગીદારો સાથે સુમેળભર્યા સંબંધો સાથે આગળ વધશે. તમે તમારા વ્યવસાય અંગે તેમની સલાહ પણ લઈ શકો છો. જો કોઈ સમસ્યા હોય, તો તમે તેને સરળતાથી ઉકેલી શકશો. તમને તેમની સાથે બહાર જવામાં આનંદ થશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ નબળી રહેશે, તેથી તમારે સાવધાની સાથે આગળ વધવાની જરૂર પડશે. આ અઠવાડિયે તમે જે પણ નાણાકીય સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છો તે ઉકેલાઈ જશે.
તમે તમારી આવક વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર લાભ થવાની સંભાવના છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ તેમના કામથી તેમના બોસને ખુશ કરશે. તેમને ગમતું કામ મળશે, જે તેમને ખુશ કરશે. કૌટુંબિક સમસ્યાઓનું પણ નિરાકરણ આવશે. આ અઠવાડિયે, તમે તાજગી અનુભવશો. તમે અનુભવી રહ્યા છો તે કોઈપણ શારીરિક બીમારીઓ મોટાભાગે દૂર થશે. તમને નવા કામમાં રસ કેળવાઈ શકે છે. તમારે તમારા કામની સાથે તમારા સ્વાસ્થ્યને પણ પ્રાથમિકતા આપવાની જરૂર પડશે.
ધન: આ અઠવાડિયું તમારા માટે સખત મહેનતથી ભરેલું રહેશે. પ્રેમમાં રહેલા લોકોને તેમના જીવનસાથી તરફથી પુષ્કળ પ્રેમ મળશે. જોકે, કોઈ જૂના મિત્રના પાછા ફરવાની શક્યતા તેમની વચ્ચે ઘર્ષણનું કારણ બનશે. આ અઠવાડિયે વૈવાહિક જીવન પ્રેમથી ભરેલું રહેશે. તમે કુટેવને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરશો, જે તમારા જીવનસાથીને ગમશે નહીં. આનાથી તમારી વચ્ચે દલીલો થઈ શકે છે. આ અઠવાડિયે પૈસાની વધુ ચિંતા કરશો નહીં. કોઈપણ બાબતમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળો. તમારે તમારા કારકિર્દી પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે.
એવી શક્યતા છે કે તમે ભૂલ કરી શકો છો. તેથી, કોઈપણ બાબતમાં વધુ પડતા ઉત્સાહી બનવાનું ટાળો. તમારે વિચારપૂર્વક આગળ વધવાની જરૂર છે. કોઈને પણ કોઈ વચન આપવાનું ટાળો. સરકારી નોકરી માટે તૈયારી કરતા લોકોએ તેમની મહેનત ચાલુ રાખવી જોઈએ. તેઓ સારા પદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તમને પ્રમોશન મળવાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના શિક્ષકો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. કોઈ ચોક્કસ કાર્ય વિશે તમારી કોઈપણ ચિંતાઓ દૂર થતી જણાય છે.
મકર: આ અઠવાડિયું તમારા માટે સામાન્ય રહેશે. તમને તમારા જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં, તમારું વર્તન થોડું ઉગ્ર રહેશે, જેના કારણે તમારા અને તમારા જીવનસાથી વચ્ચે બિનજરૂરી તકરાર થશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સામાન્ય રહેશે. તમે આ અઠવાડિયે તમારા કેટલાક દેવા ચૂકવવાનો પણ પ્રયાસ કરશો. તમારે બિનજરૂરી પ્રોજેક્ટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું ટાળવું જોઈએ. તમારા કેટલાક દુશ્મનો તમને મુશ્કેલીમાં મૂકવાનો પ્રયાસ કરશે.
તમારે આ અઠવાડિયે તમારી કારકિર્દીમાં થોડી સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. જ્યારે તમને કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે, ત્યારે તમે ઉતાવળ કરીને ભૂલ કરી શકો છો. તમારે તમારી નોકરી પર પણ સંપૂર્ણ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. વિદ્યાર્થીઓએ આ અઠવાડિયે તેમના અભ્યાસને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ. તમારું સ્વાસ્થ્ય વધઘટ કરશે. તમારે તમારા આહાર પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ.
કુંભ: આ અઠવાડિયું સારું રહેવાનું છે. તમારે તમારા જીવનસાથીના શબ્દો પર વધુ પડતો આધાર રાખવાનું ટાળવું જોઈએ, કારણ કે તેમનો મૂડ અને વલણ તમારા બંને વચ્ચે સમસ્યાઓ વધારશે. તમારા સંબંધોમાં કોઈ બહારના વ્યક્તિના પ્રવેશથી તણાવ થવાની શક્યતા છે. આ અઠવાડિયે, તમારે તમારા જીવનસાથીના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે તે સમજવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે. જો કોઈ સમસ્યા હોય, તો બેસીને તેનું નિરાકરણ લાવો. તમે કોઈને આપેલા કોઈપણ વચનો પણ પૂરા કરશો. તમને વ્યવસાયમાં સારી સફળતા જોવા મળશે. તમારી કારકિર્દી સારી રહેશે, અને તમે પ્રગતિ કરશો.
તમારી નોકરીમાં તમે જે પણ ફેરફાર કરશો તે પણ ફાયદાકારક રહેશે. તમારા બોસ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમની મહેનતનું ફળ મળશે. તેઓ દૃઢ નિશ્ચય સાથે આગળ વધવા માટે તૈયાર રહેશે. તેઓ સરકારી સ્પર્ધાઓમાં પણ ભાગ લઈ શકે છે, જેનાથી તેમનું જ્ઞાન વધશે. તમારે કોઈ પણ બાબતમાં ઉતાવળ ન કરવી જોઈએ. આ અઠવાડિયે, તમારે તમારી દિનચર્યામાં સુધારો કરવાની જરૂર પડશે. આ સંદર્ભમાં, તમારે કામની સાથે આરામ માટે પણ સમય કાઢવો જોઈએ. તમારે બહાર જવાનું ટાળવું જોઈએ.
મીન: આ અઠવાડિયું તમારા માટે ખુશીઓથી ભરેલું રહેવાનું છે. પ્રેમમાં રહેલા લોકો એકબીજાની સંગતનો આનંદ માણવામાં વ્યસ્ત રહેશે. આ અઠવાડિયે તેમને કામ સંબંધિત કોઈ ચિંતા નહીં હોય. વૈવાહિક સમસ્યાઓ વધુ તણાવ પેદા કરશે. તમારે બોલતા પહેલા કાળજીપૂર્વક બોલવાની જરૂર પડશે. આ અઠવાડિયે તમારા ખર્ચાઓ તમને પરેશાન કરશે. તમે તમારા વ્યવસાયમાં સારું નામ કમાવશો. તમારો વ્યવસાય પહેલા કરતા સારો રહેશે.
તમને તમારા કારકિર્દીમાં નવી તકો મળવાની શક્યતા છે. તમારા કેટલાક જૂના સંપર્કો તમને આગળ લઈ જશે. નોકરી કરતા લોકોને તેમની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ કામ મળશે. પ્રમોશનની સાથે, તમારે કેટલીક તાલીમ પણ લેવાની જરૂર પડશે, જે તેમના માટે ફાયદાકારક રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ ખંતથી અભ્યાસ કરશે અને તેમનું જ્ઞાન વધશે.
