15 થી 21 નવેમ્બર, 2026 માટેનું સાપ્તાહિક રાશિફળ: સૂર્ય અને મંગળનું ગોચર આ રાશિઓની વધારશે મુશ્કેલી
તમામ રાશિના લોકોએ બિનજરૂરી ખર્ચ કરવાનું ટાળવું જોઈએ; અન્યથા, તેમણે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વિગતો માટે વાંચો આખું રાશિફળ
Published : November 14, 2026 at 8:45 AM IST
મેષ – નવેમ્બરનો ત્રીજો સપ્તાહ મેષ રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમે તમારા સ્વાસ્થ્યથી સંતુષ્ટ રહેશો. જોકે, તમારે તમારી આર્થિક સ્થિતિ બાબતે સાવચેત રહેવાની જરૂર છે; બિનજરૂરી ખર્ચાઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે અને તમારે આર્થિક તંગીનો સામનો પણ કરવો પડી શકે છે. વેપારીઓને સરકારી યોજનાઓનો લાભ મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકો માટે કાર્યસ્થળ પરનું પ્રેશર પરેશાન કરી શકે છે. આ સપ્તાહ પ્રેમ સંબંધો માટે સકારાત્મક છે અને તમે તમારા જીવનસાથી કે પ્રિયજન સાથે ખુશનુમા પળો વિતાવશો. વૈવાહિક જીવનમાં સાવચેતી રાખવી, કારણ કે જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે.
વૃષભ – વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આવનારું સપ્તાહ મિશ્ર ફળદાયી રહેશે. તમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કેટલીક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે; ખાસ કરીને, પેટને લગતી તકલીફો પરેશાન કરી શકે છે. આ સપ્તાહે તમે સારી એવી આવક મેળવશો. વેપારીઓ માટે, સખત મહેનત કર્યા પછી જ નફો પ્રાપ્ત થશે. પ્રેમ સંબંધો માટે આ સમયગાળો થોડો પડકારજનક બની શકે છે, કારણ કે તમારા સાથી સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. જોકે, વૈવાહિક સંબંધોમાં સુમેળ જળવાઈ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસમાં રસ જળવાઈ રહેશે, પરંતુ પરીક્ષામાં સારા ગુણ મેળવવા માટે તેમણે સમર્પિત થઈને મહેનત કરવી પડશે.
મિથુન – મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સપ્તાહ સારું સાબિત થશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપો; તમને આંખને લગતી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ બાબતે સાવચેતી રાખો. શેરબજારમાં રોકાણ કરતા પહેલાં સારી રીતે વિચાર-વિમર્શ કરી લો. રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે કામ કરતા લોકોએ પણ ખૂબ વિચારીને જ રોકાણ કરવું જોઈએ. નોકરી કરતા લોકોને લાભ મળી શકે છે. વેપારીઓએ તેમના ક્ષેત્રના અનુભવી કે વડીલ વ્યક્તિઓની સલાહ લેવી જોઈએ; તે ફાયદાકારક રહેશે. પ્રેમ સંબંધોમાં, તમારે ગેરસમજો દૂર કરવાની જરૂર પડશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે મળીને કોઈ નવો વ્યવસાય કે કાર્ય પણ શરૂ કરી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં વ્યસ્ત રહેશે, જોકે તેમણે એકાગ્રતા વધારવા પર કામ કરવાની જરૂર પડશે.
કર્ક – કર્ક રાશિના જાતકો માટે નવેમ્બર મહિનાનો આગામી સપ્તાહ મિશ્ર ફળદાયી રહેશે. ગળામાં તકલીફને કારણે તમને થોડી અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ શકે છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ સ્થિર રહેશે, જોકે તમે કોઈ એવી વસ્તુ ખરીદી શકો છો જેમાં મોટો ખર્ચ થઈ શકે છે. વેપારીઓએ પોતાના વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટે અનુભવી વ્યક્તિઓની સલાહ લેવી જોઈએ. નોકરી કરતા લોકોના કિસ્સામાં, તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તેમના કામથી ખુશ થઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં મતભેદો ઊભા થઈ શકે છે. દાંપત્ય જીવનમાં અહંકારને બાજુ પર રાખવો હિતાવહ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સપ્તાહ ખૂબ જ સખત મહેનત માંગી લે તેવું રહેશે.
સિંહ – સિંહ રાશિના જાતકો માટે આવનારું અઠવાડિયું ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલું રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે અને તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત રહેશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ સ્થિર રહેશે, જોકે ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે. વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા લોકો માટે તેમના વ્યવસાયમાં નવા લોકોને સામેલ કરવાની તક મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ અઠવાડિયું સખત મહેનત અને પડકારોથી ભરેલું રહેશે. તમારા પ્રેમ સંબંધોમાં થોડા ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે. તમારા દાંપત્ય જીવનમાં, તમને તમારા જીવનસાથી સાથે બહાર ફરવા જવાની તક મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ; કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી ભારે પડી શકે છે.
કન્યા – નવેમ્બર મહિનાનું ત્રીજું અઠવાડિયું કન્યા રાશિના જાતકો માટે સારું રહેશે. બદલાતા હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને થોડી સાવચેતી રાખવી. આર્થિક બાબતોની વાત કરીએ તો, આ અઠવાડિયે તમે વધારે ખર્ચ કરી શકો છો. પ્રેમ સંબંધોમાં ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે અને વૈવાહિક સંબંધોમાં પણ મતભેદો કે સંઘર્ષ થઈ શકે છે. વેપારીઓ પોતાના વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટે ભાગીદારો સાથે મળીને યોજના બનાવી શકે છે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ સમય અનુકૂળ છે; જો તમે કારકિર્દી બદલવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો તેના માટે આ યોગ્ય સમય છે. વિદ્યાર્થીઓએ જ્ઞાન મેળવવા અને અભ્યાસમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવા માટે વધારાની મહેનત કરવી પડશે.
તુલા – આ સપ્તાહ તમારા માટે મધ્યમ પરિણામો લાવશે. જેઓ પ્રેમ સંબંધમાં છે તેમના માટે આ સપ્તાહ સારું છે; તમે તમારા સંબંધને લઈને ગંભીર રહેશો અને લગ્ન વિશે પણ ચર્ચા કરી શકો છો. જેઓ વિવાહિત છે તેમના માટે પારિવારિક જીવન સામાન્ય રહેશે, જોકે જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. પરિવારમાં અશાંતિનું વાતાવરણ થઈ શકે છે. સપ્તાહની શરૂઆતમાં ખર્ચમાં વધારો થશે અને સપ્તાહના અંતમાં પરિવારના સભ્યો સાથે થોડો ઘર્ષણ કે મતભેદ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સપ્તાહ સારું રહેશે, કારણ કે તમારી મહેનત રંગ લાવશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો; બિનજરૂરી મુસાફરી માનસિક તણાવમાં વધારો કરી શકે છે. સપ્તાહના મધ્ય સુધીમાં, તમને પડકારોના ઉકેલ મળી જશે અને તમારો માનસિક તણાવ ઓછો થશે. સપ્તાહની શરૂઆત પછીના દિવસો મુસાફરી માટે અનુકૂળ છે.
વૃશ્ચિક – વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ સપ્તાહ સારું રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ તમે પહેલાં કરતાં વધુ સારું અનુભવશો, જોકે ઋતુપરિવર્તનને કારણે તમને થોડી શારીરિક અસ્વસ્થતાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આર્થિક દૃષ્ટિએ આ સપ્તાહ સારું છે; જો તમે મિલકત ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો આ યોગ્ય સમય છે. વેપાર-ધંધા સાથે જોડાયેલા લોકો માટે સ્થિતિ સકારાત્મક છે અને પ્રગતિની તકો મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોએ આ સપ્તાહ દરમિયાન સાવચેતી રાખવી જોઈએ. પ્રેમ સંબંધો માટે આ અનુકૂળ સમય છે; તમારા જીવનમાં કોઈ જૂના સાથીની ફરીથી એન્ટ્રી થઈ શકે છે. વૈવાહિક સંબંધોમાં સાવચેત રહેવું, કારણ કે નાની-નાની બાબતો પર વિવાદ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના અભ્યાસ પ્રત્યે સજાગ રહેવું જોઈએ અને ખોટી સંગતથી દૂર રહેવું જોઈએ.
ધન – ધન રાશિમાં જન્મેલા લોકો માટે આ સપ્તાહ સારું રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સ્થિર રહેશે, જોકે હવામાનમાં ફેરફારને કારણે તમને થોડી અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ શકે છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ પણ મજબૂત રહેશે. કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલીઓથી બચવાનો પ્રયાસ કરો. તમારા વ્યાવસાયિક કાર્યોમાં તમારી કાર્યક્ષમતા સ્પષ્ટપણે જોવા મળશે. જેઓ નોકરી કરે છે તેમણે પોતાના કામ પર પૂરી નિષ્ઠાથી ધ્યાન આપવું જોઈએ. પ્રેમ સંબંધોની વાત કરીએ તો, તમે તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધને એક નવા સ્તર પર લઈ જવાનું વિચારી શકો છો. વૈવાહિક સંબંધોમાં પ્રેમ વધુ ગાઢ બનશે. જોકે, શિક્ષણની દૃષ્ટિએ આ સપ્તાહ પડકારજનક બની શકે છે; વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.
મકર – આ સપ્તાહ તમારા માટે સામાન્ય રીતે ફળદાયી રહેશે. જેઓ પ્રેમ સંબંધમાં છે તેમના માટે આ સપ્તાહ સારું છે; પરસ્પર સમજણ વધશે અને તમે તમારા સંબંધોને વધુ ઊંડાણપૂર્વક સમજી શકશો. વિવાહિત વ્યક્તિઓ માટે પારિવારિક જીવન મજબૂત રહેશે અને જીવનસાથીનો સહયોગ પ્રાપ્ત થશે. તમે નવા વિચારો પર વિચાર કરશો અને કંઈક અલગ કે અનોખું કરવાનો પ્રયાસ કરશો. કાર્યક્ષેત્રમાં તમને સારા પરિણામો મળશે, જોકે વધુ પડતો બનાવટી કે અપ્રમાણિક વ્યવહાર નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારી (બોસ) સાથેના સંબંધો સકારાત્મક રહેશે, જે તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. જો તમે વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા હોવ, તો તમે નવી મશીનરી સ્થાપિત કરવામાં સફળ રહેશો. તમારી આવક સ્થિર રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને પણ તેમના અભ્યાસમાં આનંદ મળશે. સપ્તાહનો મધ્ય મુસાફરી માટે અનુકૂળ છે.
કુંભ – કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ સપ્તાહ અનુકૂળ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું વિશેષ ધ્યાન રાખો; પગ અથવા નસોને લગતી સમસ્યાઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. આર્થિક દૃષ્ટિએ આ સપ્તાહ સારું જણાય છે. તમે તમારા બાળકો પાછળ અથવા ઘરની સજાવટ પાછળ મોટી રકમ ખર્ચ કરી શકો છો. વેપારીઓ તેમના કામના સંબંધમાં નવા લોકોને મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોએ તેમના ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સારા સંબંધો જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. પ્રેમ સંબંધોમાં સાવચેતી રાખવી હિતાવહ છે, કારણ કે ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે મળીને કોઈ નવો વ્યવસાય કે કાર્ય શરૂ કરી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ, જો તમે અભ્યાસમાં સફળતા મેળવવા માંગતા હો, તો તમારે વધારાની મહેનત કરવી પડશે.
મીન – મીન રાશિમાં જન્મેલા લોકો માટે, આ અઠવાડિયે થોડી સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને જો કોઈ શારીરિક તકલીફ જણાય, તો ડૉક્ટરની સલાહ લો. આર્થિક બાબતોની વાત કરીએ તો, મિલકત સંબંધિત રોકાણ માટે આ સમય અનુકૂળ છે; જોકે, વાહન ખરીદવું કે શેરબજારમાં રોકાણ કરવું નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. વેપારીઓને અચાનક લાભ મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોએ પોતાના ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સારા સંબંધો જાળવી રાખવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને સરકાર સંબંધિત કોઈપણ વિવાદથી દૂર રહેવું જોઈએ. તમારા પ્રેમ સંબંધોમાં પણ સાવચેત રહો, વધુ પડતા અહંકારી બનવાનું ટાળો. તમારા દાંપત્ય જીવનમાં સુમેળ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરો. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં તમારે ખૂબ જ સાવચેતીપૂર્વક આગળ વધવાની જરૂર પડશે.
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