વર્ષના અંતમાં શુક્ર પોતાની ચાલ બદલશે, આ 5 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે
20 ડિસેમ્બર, 2025થી શુક્રનું ધનુ રાશિમાં ગોચર પાંચ રાશિઓને લાભ આપશે, જેમાં નાણાકીય લાભ, કારકિર્દીમાં વૃદ્ધિ, સંબંધોમાં સુધારો અને નવી તકો મળશે.
Published : December 12, 2025 at 7:28 PM IST
હૈદરાબાદ : 2025માં શુક્રનું અંતિમ ગોચર 20 ડિસેમ્બરે થવાનું છે. શુક્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને 13 જાન્યુઆરી 2026 સુધી ત્યાં રહેશે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર, આ ગોચર અનેક રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને પાંચ રાશિના જાતકોને આ સમયગાળા દરમિયાન સકારાત્મક ભાગ્ય મળવાની અપેક્ષા છે.
જેમાં નાણાકીય લાભ, કારકિર્દીની તકો અને તેમના અંગત જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો જોવા મળશે. ધનુરાશિ માટે, આ સમય નાણાકીય શક્તિ, મુસાફરીથી લાભ અને આધ્યાત્મિક વિકાસ લાવશે. લખનૌ સ્થિત જ્યોતિષી ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રા પાસેથી જાણીએ કે શુક્ર ગોચર કઈ પાંચ રાશિઓ પર સકારાત્મક અસર કરશે.
મેષ : મેષ રાશિ માટે, બીજા અને સાતમા ભાવનો સ્વામી શુક્ર નવમા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ સમયગાળો તમારા કરિયરમાં ભાગ્ય લાવશે. કામ પર સારા પરિણામો, પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓ મળવાની શક્યતા છે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે, જોકે ખર્ચમાં વધારો શક્ય છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં ધીરજ રાખવાથી તમારા સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે, અને તમારા પ્રેમ જીવનમાં કોઈ મોટી સમસ્યાઓનો સામનો કરવાની શક્યતા ઓછી છે.
કન્યા : કન્યા રાશિના જાતકો માટે, બીજા અને નવમા ભાવનો સ્વામી શુક્ર ચોથા ભાવમાં પ્રવેશ કરશે. આ સમયગાળો નાણાકીય લાભ, સંપત્તિમાં વધારો અને ઘરેલું સુખ સૂચવે છે. ઉદ્યોગપતિઓને નોંધપાત્ર લાભ મળવાની અને તેમના સ્પર્ધકો પર વિજય મેળવવાની સંભાવના છે. વૈવાહિક જીવનમાં સંવાદિતા વધશે, અને પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે.
તુલા : તુલા રાશિનો સ્વામી શુક્ર ત્રીજા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમારો આત્મવિશ્વાસ અને ઇચ્છાશક્તિ મજબૂત થશે. તમે પૈસા કમાવવાની નવી તકો શોધવામાં સફળ થશો, જેનાથી નાણાકીય સ્થિરતા આવશે. સંબંધો ગાઢ બનશે, અને તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. એકંદરે, તુલા રાશિ માટે આ પ્રગતિનો સમય રહેશે.
મકર : મકર રાશિ માટે, પાંચમા અને દસમા ભાવમાં સ્વામી શુક્ર બારમા ભાવમાં પ્રવેશ કરશે. આ સમય દરમિયાન મુસાફરી વધુ થશે, અને આધ્યાત્મિકતા તરફનો ઝુકાવ વધશે. વિદેશની તકો અથવા નોકરીની ઓફર મળવાની પ્રબળ શક્યતા છે. જોકે, વૈવાહિક સુમેળનો અભાવ હોઈ શકે છે, તેથી ધીરજ અને વાતચીત જરૂરી રહેશે.
કુંભ : કુંભ રાશિ માટે, તમારા નવમા અને ચોથા ભાવનો સ્વામી શુક્ર, અગિયારમા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ સમય આવક, પ્રમોશન અને નવી તકોના દ્વાર ખોલી શકે છે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે, અને તમે તમારી બચત વધારવામાં સફળ થશો. નાણાકીય રીતે, આ સમયગાળો અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે.
ધનુ રાશિમાં શુક્રનું આ ગોચર ઘણી રાશિઓ માટે સૌભાગ્ય, નાણાકીય લાભ અને તકો લાવે છે. શાણપણ અને ધીરજ સાથે લેવાયેલા પગલાં જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી શકે છે.
