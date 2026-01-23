ETV Bharat / spiritual

વસંત પંચમી 2026: આજે મા શારદાનો પ્રાગટ્ય દિવસ અને મહાદેવે કામદેવને આપેલા પુનર્જન્મનો પ્રસંગ એટલે વસંત પંચમી

સનાતન ધર્મ અને હિન્દુ પંચાંગ મુજબ મહા સુદ પાંચમના દિવસે વસંત પંચમીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે.

વસંત પંચમીના તહેવારનું મહત્વ
વસંત પંચમીના તહેવારનું મહત્વ (ETV Bharat Gujarat)
જુનાગઢ: વસંત પંચમીએ બાળકોને વિદ્યા અને અન્ન સંસ્કાર કરવામાં આવતા હોય છે. તેવી જ રીતે મહાદેવે કામદેવને આજના દિવસે પુનઃજન્મ આપતા રતિ અને કામદેવના પૂજનનું પણ આજે વિશેષ મહત્વ છે. વસંત પંચમીના દિવસે સમગ્ર પ્રકૃતિ જાણે કે પીળો રંગ ધારણ કરીને નવ યૌવના રૂપે જોવા મળે છે. જેની સાથે મહાદેવ અને રામાયણ સાથેના કેટલાક પ્રસંગો પણ જોડાયેલા છે.

સનાતન ધર્મ અને હિન્દુ પંચાંગ મુજબ મહા સુદ પાંચમના દિવસે વસંત પંચમીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર વસંત પંચમીના દિવસે માતા સરસ્વતીના પૂજનનું પણ વિશેષ મહત્વ છે. આજના દિવસે પ્રકૃતિ જાણે કે પીળો રંગ ધારણ કરીને નવ યૌવના નું સ્વરૂપ લઈને યુવાન લાવણ્ય સાથે જોવા મળતી હોય છે. આજના દિવસે મા સરસ્વતીનું પીળા પુષ્પોથી પૂજન કરવાની પણ એક વિશેષ પરંપરા જોવા મળે છે. વસંત પંચમીના દિવસ બાદ ધીમે ધીમે ગ્રીષ્મ ઋતુની શરૂઆત પણ થતી હોય છે.

વસંત પંચમીના તહેવારનું મહત્વ (ETV Bharat Gujarat)

ઋતુઓમાં વસંત એટલે શ્રી હરિ કૃષ્ણ
ભાગવત ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ પણ કહ્યું છે કે, ઋતુઓમાં હું વસંત છું. આજના દિવસે કોઇ પણ બાળકને પરંપરાગત શિક્ષણ અને વિદ્યા સંસ્કાર આપવા માટે શ્રેષ્ઠ દિવસ માનવામાં આવે છે. બીજી તરફ વસંત પંચમીના દિવસે નવજાત બાળકોને પ્રથમ વખત અન્ન સંસ્કાર કરવાની પણ એક વિશેષ પરંપરા જોવા મળે છે. આજના દિવસે અન્ન સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરેલું પ્રત્યેક બાળક તેના જીવનકાળમાં ખૂબ સારું આયુષ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. જંગલમાં રહેતા આદિવાસીઓ દ્વારા પ્રકૃતિના પીળા રંગને તેમનામાં સમાવી લઈને પીળા વસ્ત્રો ધારણ કરી પ્રકૃતિ સાથે નૃત્ય પણ કરતા હોય છે. આ પ્રકારની પરંપરા આજે પણ ભારતના કેટલાક આદિવાસી સમુદાયો અને જનજાતીય પરીવારો માં જોવા મળે છે.

વણજોયું મુહૂર્ત એટલે વસંત પંચમી
વસંત પંચમીને વણજોયા મુહૂર્તના દિવસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આજના દિવસે કોઈ પણ શુભ કાર્ય માટે કોઈ મુહૂર્ત જોવડાવવું પડતું નથી. પંચમીના દિવસને અતિ પવિત્ર માનવામાં આવે છે. ભારતમાં ઉત્સવોને ખૂબ જ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. જેથી આપણે ઉત્સવ પ્રિય દેશ અને જનતા માનવામાં આવે છે. ભારતમાં અનેક ઉત્સવોને લઈને આવી રહેલા વસંત પ્રજાના શરીરમાં એક નવો ઉલ્લાસ ભરી આપતી સંસ્કૃતિ તરીકે પણ સનાતન ધર્મ ગ્રંથોમાં પણ વસંત પંચમીનો અલગ રીતે ઉલ્લેખ કરાયો છે. વસંત પંચમીના દિવસે પ્રત્યેક વ્યક્તિના જીવનમાં એક નવી ઉત્સાહનું સંચાર પણ જોવા મળતો હોય છે.

સન્યાસી મહાદેવાનંદનો પ્રતિભાવ
જુનાગઢના ભવનાથ મંદિરના પૂજારી મહાદેવાનંદે વસંત પંચમીને લઈને તેમના પ્રતિભાવો આપતા જણાવ્યું હતું કે, આજના દિવસે પૃથ્વી પર મા શારદાનું પ્રાગટ્ય થયું હતું. જેના જન્મદિવસને વસંત પંચમી તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. વસંત પંચમીના પૂર્વેના દિવસોમાં સમગ્ર સૃષ્ટિ રસહીન જોવા મળતી હતી. પરંતુ મા શારદાના પ્રાગટ્ય બાદ સમગ્ર સૃષ્ટિમાં ઊર્જાનો એક નવો સંચાર થયો હતો. પૃથ્વી પર રહેતા તમામ જીવોમાં માત્ર મનુષ્ય પાસે જ જ્ઞાન છે, જે વસંત પંચમીના તહેવારનું મહત્વ સમજાવે છે. રામાયણ કાળમાં વસંત પંચમીના દિવસે ભગવાન રામને શબરીએ એઠા બોર ખવડાવ્યા હતા. તે દિવસ પણ વસંત પંચમીનો હતો. મહાદેવની તપસ્યામાં કામદેવે ખલેલ ઉભી કરતા યજ્ઞમાં ભંગ કર્યો હતો, જેથી મહાદેવે કામદેવને ભસ્મ કર્યા હતા. ત્યાર બાદ વસંત પંચમીના દિવસે કામદેવને મહાદેવે પુનઃ જન્મ આપીને રતિ સાથે તેમનું મિલન પણ કરાવ્યું હતું. જેથી વસંત પંચમીનો દિવસ રામાયણ અને શિવપુરાણ સાથે પણ જોડાયેલો છે.

સંપાદકની પસંદ

