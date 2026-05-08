8 મે, 2026 આજનું રાશિફળ: કર્ક રાશિના જાતકો આજે નવા વાહનનો આનંદ માણશે, જાણો અન્ય રાશિઓ વિશે
આજે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો નવા લોકો તરફ આકર્ષિત થશે.
Published : May 8, 2026 at 8:02 AM IST
મેષ - આજે, 8 મે, 2026, શુક્રવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં સાથીદારો અને ભાગીદારો સાથે મહત્વપૂર્ણ વિષયો પર ચર્ચા થશે. કોઈ પ્રોજેક્ટને સરકારી લાભ મળવાની શક્યતા છે. ઓફિસ સંબંધિત કામ માટે મુસાફરી પણ શક્ય છે. પરિવારમાં આનંદદાયક વાતાવરણ રહેશે. તમે સજાવટ અને અન્ય વ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરીને ઘરમાં સકારાત્મક ફેરફારો લાવવાનો પ્રયાસ કરશો. કામના ભારણને કારણે થાક લાગી શકે છે. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ મધ્યમ છે.
વૃષભ - આજે, 8 મે, 2026, શુક્રવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. આજે, તમને નવા કાર્ય માટે પ્રેરણા મળશે. તમારી બુદ્ધિ તમને કામ પર મોટા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં સક્ષમ બનાવશે. ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત તમારા મનને ભક્તિથી ભરી દેશે. આજે તમે લાંબી યાત્રાની યોજના બનાવી શકો છો. દૂરના સંબંધીઓ અથવા મિત્રો તરફથી તમને સારા સમાચાર મળશે. વિદેશી બાબતો સંબંધિત કાર્યમાં સફળતા મળશે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ શક્ય છે. અત્યારે રોકાણ માટે આયોજન કરવું એ સારો વિચાર નથી. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. ઘરમાં સારું વાતાવરણ રહેશે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે સારો સમય વિતાવશો.
મિથુન - આજે, 8 મે, 2026, શુક્રવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ટાળવા માટે, તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે. નવી દવાઓ અથવા સારવાર શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ નથી. ખર્ચ વધવાથી નાણાકીય મુશ્કેલીઓ થશે. પરિવાર અને સાથીદારો સાથે મતભેદ થશે. તમે માનસિક અસ્વસ્થતા અનુભવશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડશે. ભગવાનને પ્રાર્થના અને મંત્રોનો જાપ કરવાથી રાહત મળશે.
કર્ક - આજે, 8 મે, 2026, શુક્રવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. સંવેદનશીલતા અને પ્રેમથી ભરેલું તમારું મન નવા લોકો તરફ વધુ આકર્ષિત થશે. તમે વૈભવી વસ્તુઓ, કપડાં, ઘરેણાં અને વાહનો ખરીદશો. તમે સારા લગ્ન જીવનનો આનંદ માણશો. ઉદ્યોગપતિઓને વિદેશી વેપારથી ફાયદો થશે. ભાગીદારી નફાકારક સાબિત થશે. પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા મળશે. નોકરી કરનારાઓને નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે.
સિંહ - આજે, 8 મે, 2026, શુક્રવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. તમારા મનમાં શંકાના વાદળો છવાયેલા રહેશે. જોકે, ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. દૈનિક દિનચર્યાઓ થોડી ખોરવાઈ જશે. સરળ કાર્યોમાં વધુ મહેનત કરવી પડશે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળો. તમારા પરિવારને સમય આપો. આજે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની કોઈપણ વ્યૂહરચના કામ કરશે નહીં. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે.
કન્યા - આજે, 8 મે, 2026, શુક્રવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. આજે તમે કોઈ કારણસર ચિંતિત રહેશો. તમે તમારા બાળકો અને સ્વાસ્થ્ય વિશે ખાસ ચિંતિત રહેશો. તમને પેટ સંબંધિત બીમારીઓની ફરિયાદ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. કામ સમયસર પૂર્ણ થશે નહીં. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ શક્ય છે. હાલ માટે શેરબજારની પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. તમે કોઈ પ્રિયજનને મળશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા લાવવા માટે, તમારા પ્રિયજનને પણ સમય આપો.
તુલા - આજે, 8 મે, 2026, શુક્રવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. આજે તમે ખૂબ જ ભાવનાત્મક રહેશો, અને આ માનસિક બીમારીનું કારણ બની શકે છે. તમારી માતા સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારા માતાપિતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. મુસાફરી માટે સમય અનુકૂળ નથી. તમારે પરિવાર અને મિલકત સંબંધિત ચર્ચાઓમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. આજે કામ પર કામ કરવાનું મન નહીં થાય. વ્યવસાય માટે પણ સામાન્ય દિવસ છે.
વૃશ્ચિક - આજે, 8 મે, 2026, શુક્રવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. તમે આનંદ અને ખુશીનો આનંદ માણતા દિવસ પસાર કરશો. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમારું ભાગ્ય વધી શકે છે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળશો. તમારા વિરોધીઓ તેમની યોજનાઓમાં સફળ થશે નહીં, અને તમારી લોકપ્રિયતા વધશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોના તેમના ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સારા સંબંધો રહેશે.
ધનુ - આજે, 8 મે, 2026, શુક્રવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજ ટાળો. પૈસાનો બગાડ થશે. ચિંતા અને મૂંઝવણ તમને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેતા અટકાવશે. કામ પર તમને ઇચ્છિત સફળતા મળશે નહીં. દૂર રહેતા સંબંધીઓ સાથે તમારી સારી વાતચીત થશે. ઉદ્યોગપતિઓ હાલમાં તેમના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે કોઈ પગલાં લેશે નહીં. પરિવારના સભ્યો સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે, જોકે બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે.
મકર - આજે, શુક્રવાર, 8 મે, 2026, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં છે. તમારા દિવસની શરૂઆત ભગવાનના સ્મરણથી થશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવશે. તમારા ઘરેલું જીવનમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી અનુકૂળ તકો ઉભી થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમારા નોકરી અને વ્યવસાયમાં પણ પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશીનો અનુભવ કરશો. અકસ્માતોનો ભય રહેશે, તેથી વાહનો વગેરેનો ઉપયોગ સાવધાની સાથે કરો.
કુંભ - આજે, શુક્રવાર, 8 મે, 2026, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. આજે, તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થતા અનુભવશો. પરિણામે, તમે કોઈ પણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. કામ પર કામ અધૂરું રહી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે સંઘર્ષ થવાની સંભાવના છે. નાણાકીય વ્યવહારો કરતી વખતે અથવા મૂડી રોકાણ કરતી વખતે સાવચેત રહો. કોર્ટના મામલાઓને સાવધાનીપૂર્વક સંભાળો. ખર્ચ વધુ રહેશે. તમે નુકસાનમાં પણ બીજાઓને મદદ કરશો. તમારી વાણી અને ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. અકસ્માતનો ભય રહેશે.
મીન - આજે, 8 મે, 2026, શુક્રવાર, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. આજે અણધાર્યા નાણાકીય લાભની ઉચ્ચ સંભાવના છે. તમને તમારા બાળકો વિશે સારા સમાચાર મળશે. તમે બાળપણના મિત્રોને મળી શકો છો. તમે નવા મિત્રો સાથે જોડાઓ છો, જે ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક રહેશે. તમને સામાજિક કાર્યક્રમો માટે વિદેશ પ્રવાસ કરવાની તક મળશે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ થશે. સુંદર સ્થળની યાત્રાની યોજના બનાવો.