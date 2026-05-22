22 મે, 2026 આજનું રાશિફળ: શુક્રવારે મિથુન રાશિની આવક વધશે, તમારી રાશિની સ્થિતિ જાણો
આજે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોના કાર્ય કેટલાક વિલંબ અથવા અવરોધો પછી પૂર્ણ થશે. નાણાકીય પહેલ સફળ થશે.
Published : May 22, 2026 at 7:14 AM IST
મેષ - શુક્રવાર, 22 મે, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. સવાર કોઈપણ નવા કાર્ય શરૂ કરવા માટે અનુકૂળ રહેશે. આજે સરકારી લાભ થવાની સંભાવના છે. વ્યવસાયમાં લાભ જોવા મળશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. તમારા વિચારો ઝડપથી બદલાશે. બપોરે, તમે ખોવાયેલા અને કોઈપણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં અસમર્થ અનુભવશો. આ સમય દરમિયાન તમે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. જો શક્ય હોય તો, થોડો સમય આરામ કરો અને સાંજ પરિવાર સાથે શાંતિથી વિતાવો.
વૃષભ - શુક્રવાર, 22 મે, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત તમને આનંદ લાવશે. તમે રોકાણોનું આયોજન કરવામાં વ્યસ્ત રહેશો. બપોર પછી તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમે મિત્રો સાથે સાંજની બહાર નીકળવાની યોજના બનાવી શકો છો. જોકે, ખાવા-પીવાની આદતો પ્રત્યે બેદરકાર રહીને તમે પોતાને નુકસાન પહોંચાડી શકો છો.
મિથુન - કર્ક રાશિનો ચંદ્ર શુક્રવાર, 22 મે, 2026 ના રોજ તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. કેટલાક વિલંબ અથવા અવરોધો પછી, તમે તમારા કાર્યને યોજના મુજબ પૂર્ણ કરી શકશો. નાણાકીય વ્યવસ્થા સફળ થશે. તમે ક્યાંક રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે અભ્યાસ માટે મધ્યમ દિવસ છે. તમે પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત કરશો. વ્યવસાય અનુકૂળ રહેશે. આવક વધશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો.
કર્ક - કર્ક રાશિનો ચંદ્ર શુક્રવાર, 22 મે, 2026 ના રોજ તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ દરેક રીતે આનંદદાયક રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અને ખુશખુશાલ રહેશો. તમને પરિવાર, પ્રિયજનો અને મિત્રો તરફથી ખુશી અને આનંદ મળશે. તમને તેમની પાસેથી ભેટો મળશે. તમે તમારી મુસાફરી અને ભોજનનું સુંદર આયોજન કરશો. તમને સારા સમાચાર મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. તમે વૈવાહિક આનંદ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવશો તો આનંદ આવશે.
સિંહ - શુક્રવાર, 22 મે, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમને કોર્ટ સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારું મન લાગણીઓથી પરેશાન રહેશે, તેથી કોઈપણ અનૈતિક કાર્યોમાં ન ફસાઈ જવાનું ધ્યાન રાખો. નવા લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખાસ સાવધાની રાખો. તમારા શબ્દોથી સાવધાની રાખો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. કાનૂની બાબતોમાં વિચારપૂર્વક નિર્ણયો લો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારા પ્રિયજન શું કહે છે તેને વિશેષ મહત્વ આપો.
કન્યા - શુક્રવાર, 22 મે, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમને વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી ખ્યાતિ, માન્યતા અને નફો મળશે. નાણાકીય લાભ માટે આજનો દિવસ શુભ છે. મિત્રો તરફથી લાભ થવાના સંકેતો છે. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. વ્યવસાયિક આવક વધવાની શક્યતા છે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં તમને ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ થશે. ઓફિસના કામ માટે મુસાફરીની જરૂર પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય માટે સારો સમય છે, પરંતુ બેદરકારી તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
તુલા - શુક્રવાર, 22 મે, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે સવારે, તમે કોઈ કામમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે શારીરિક રીતે થાકેલા અને સુસ્ત અનુભવશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી નાખુશ રહેશે. તમારા બાળકો સાથે પણ મતભેદ થઈ શકે છે, પરંતુ બપોર પછી ઓફિસનું વાતાવરણ સુધરશે. ઉપરી વ્યક્તિની કૃપા તમને લાભ કરશે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં માન અને સન્માન મેળવવાની તકો મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. સાંજ પરિવાર સાથે વિતાવશે.
વૃશ્ચિક - શુક્રવાર, 22 મે, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે નોંધપાત્ર શારીરિક અને માનસિક થાક અને આળસનો અનુભવ કરશો, જેના કારણે ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. આ તમારા વ્યાવસાયિક જીવનમાં પ્રતિબિંબિત થશે. અધૂરા કાર્યો સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા પ્રત્યે નકારાત્મક વર્તન કરશે. તમારા બાળકો સાથે પણ મતભેદ થઈ શકે છે. આજે કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો મુલતવી રાખવા ફાયદાકારક રહેશે. સંઘર્ષ ટાળવા માટે, મૌન પાળો.
ધન - શુક્રવાર, 22 મે, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરવાની અને તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉધરસ અને પેટ સંબંધિત બીમારીઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. શસ્ત્રક્રિયા જેવા મોટા કામોને મુલતવી રાખો. આજે તમે ખૂબ ચિંતિત રહેશો. જૂની બીમારી અચાનક ફરી ઉભરી શકે છે. ખર્ચ વધશે. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે.
મકર - શુક્રવાર, 22 મે, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે આનંદમાં દિવસ પસાર કરશો. તમે મિત્રો સાથે ફરવાનો આનંદ માણશો. તમારું લગ્નજીવન સુખી રહેશે. તમારો વ્યવસાય વધી શકે છે, અને તમને નાણાકીય લાભ અને સન્માન મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે પ્રિયજનો સાથે પ્રવાસનો આનંદ માણશો. જોકે, તમે કામ વિશે ચિંતિત રહેશો.
કુંભ - શુક્રવાર, 22 મે, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. કાર્યમાં સફળતા માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમારું કાર્ય તમને ખ્યાતિ અને ઓળખ અપાવશે. ઘરનું વાતાવરણ સારું રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અને ઉર્જા અનુભવશો. તમારા નોકરી અને વ્યવસાયમાં તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારા માતૃશ્રીના ઘરેથી સારા સમાચાર મળશે. ખર્ચ વધશે. બીમાર વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ધ્યાન અને કસરત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો.
મીન - શુક્રવાર, 22 મે, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સારો રહેશે. કલામાં તમારી રુચિ વધશે. તમે મિત્રોને મળશો, જે તમને આનંદ આપશે. તમને મિત્રો અથવા સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળી શકે છે. ઘરમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. બપોર પછી નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. આ સમય દરમિયાન ગુસ્સો વધુ પ્રબળ બની શકે છે. તમારા મન અને વાણી પર સંયમ રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી થશો. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે.