13 માર્ચ, 2026 આજનું રાશિફળ: કુંભ રાશિ, આજે તમને દરેક પ્રયાસમાં લાભ થવાની સંભાવના
કુંભ રાશિ, આજે તમને દરેક પ્રયાસમાં લાભ થવાની સંભાવના છે. આજે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું ટાળો. વ્યવસાયમાં ખાસ લાભ થશે.
Published : March 13, 2026 at 6:52 AM IST
મેષ - જો તમે તમારા ગુસ્સા પર કાબુ નહીં રાખો, તો કોઈની સાથે સંઘર્ષ થવાનું જોખમ છે. તમે શારીરિક રીતે થાક અનુભવશો. માનસિક બીમારી તમને કોઈપણ કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી રોકશે. તમે કોઈ ધાર્મિક અથવા શુભ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકશો. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. કામ પર અને પરિવારમાં લોકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. નકારાત્મક વિચારો તમને નુકસાન પહોંચાડશે.
વૃષભ - ખરાબ સ્વાસ્થ્યને કારણે, કાર્યો ઝડપથી પૂર્ણ થશે નહીં. તમે નિરાશા અનુભવશો. કામનો બોજ માનસિક તણાવનું કારણ બની શકે છે. મુસાફરીમાં અવરોધ આવી શકે છે. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આ યોગ્ય સમય નથી. તમારા આહારનું ધ્યાન રાખો. માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમે યોગ અને ધ્યાનનો પ્રયાસ કરી શકો છો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે. જોકે, સાંજ પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે.
મિથુન - તમે દિવસની શરૂઆત આરામ, ખુશી અને ઉર્જા સાથે કરશો. તમે મહેમાનો અને મિત્રો સાથે પિકનિક અને સમૂહ ભોજનનું આયોજન કરશો. નવા કપડાં, ઘરેણાં અને વાહન ખરીદવાની શક્યતા છે. તમારું મન આનંદથી ભરાઈ જશે. તમે નવા લોકો પ્રત્યે આકર્ષિત થશો. તમને જાહેર જીવનમાં માન અને લોકપ્રિયતા મળશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારી લાભ લાવશે. તમે વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો.
કર્ક - આજનો દિવસ તમારા માટે ખુશી અને સફળતા લાવશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ઘરે ખુશી અને શાંતિથી દિવસ પસાર કરશો. નોકરી કરતા લોકોને ફાયદો થશે. તમે વિરોધીઓને હરાવી શકશો અને કામ પર સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો. સ્ત્રી મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. તમે તમારા ગૌણ અધિકારીઓ અને સાથીદારોનો ટેકો મેળવી શકશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના વરિષ્ઠ લોકો તરફથી માર્ગદર્શન મળશે.
સિંહ - આજે તમે શરીર અને મનથી સ્વસ્થ રહેશો. તમારી સર્જનાત્મકતાને એક નવું પરિમાણ મળશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. તમને તમારા બાળકની પ્રગતિના સમાચાર મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય ખૂબ સારો હોઈ શકે છે. તમને કોઈ સખાવતી કાર્યમાં ભાગ લેવાની તક મળી શકે છે. આધ્યાત્મિકતામાં તમારી રુચિ વધશે. આ સમય તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે.
કન્યા - આજનો સમય અનુકૂળ નથી. તમે ઘણી બાબતોને લઈને ચિંતિત રહેશો, જેના કારણે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે પણ ચિંતિત હોઈ શકો છો. કોઈપણ દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કરતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચારો. પૈસા ખર્ચ થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા માટે, તમારે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો પણ આદર કરવાની જરૂર પડશે.
તુલા - નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે દિવસ અનુકૂળ છે. સંપત્તિમાં વધારો અને નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારે પરિવાર અથવા વ્યવસાયિક હેતુ માટે બહાર જવું પડશે. ધાર્મિક યાત્રા સફળ થશે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો. તમે તમારા સોંપાયેલા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. આજનો દિવસ તમારા પ્રેમ જીવન માટે સકારાત્મક રહેશે.
વૃશ્ચિક - પરિવારમાં સંઘર્ષ ટાળવા માટે, તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. આજે તમારા વર્તનથી કોઈને દુઃખ થઈ શકે છે. તમારા વર્તનમાં સંયમ રાખો. નકારાત્મક વિચારો ટાળો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમારું મન પસ્તાવાથી ભરેલું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના શિક્ષણમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પ્રેમમાં, તમારા પ્રિયજન સાથે તમારા મતભેદો થઈ શકે છે. આજે તમને કામ પર ઘરે જેવું લાગશે નહીં.
ધન - આજે તમારું શરીર અને મન સ્વસ્થ રહેશે. તમે કોઈપણ જૂની ચિંતાઓથી મુક્ત રહેશો. તમને નાણાકીય લાભ મળશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે એક સફળ કાર્યક્રમનું આયોજન કરી શકશો. નોકરીયાત લોકો પણ સમયસર તેમનું કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશે. તમે ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા કરશો. પ્રિયજનો અને મિત્રોને મળવામાં તમને આનંદ થશે. પારિવારિક સંબંધો ગાઢ બનશે. તમારું માન અને ગૌરવ વધશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો.
મકર - આજે તમારે સાવધ રહેવાની જરૂર પડશે. તમારા વ્યવસાયિક બાબતોમાં કોઈની દખલગીરી વધશે. ખર્ચ સામાન્ય કરતાં વધુ રહેશે. તમે ધાર્મિક અને સામાજિક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો, અને ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતાઓ રહેશે. તમારા પુત્ર અને સંબંધીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. જો તમે સખત મહેનત કરશો તો જ સફળતા મળશે. તમે માનસિક ચિંતા અનુભવશો. અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી કાળજીપૂર્વક વાહન ચલાવો.
કુંભ - આજે તમને દરેક પ્રયાસમાંથી નફો મેળવવાની તક મળશે. આજે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું ટાળો. વ્યવસાય ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે. તમને સામાજિક કાર્યથી પણ ફાયદો થઈ શકે છે. તમારા બાળકો સાથે વાતચીત સારી રહેશે. આવક વધશે. મુસાફરીનું આયોજન થશે. તમે કામ પર અધૂરા કામ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમે આજે કોઈ મોટી રોકાણ યોજના બનાવી શકો છો.
મીન - વ્યાવસાયિક દ્રષ્ટિકોણથી આજનો દિવસ તમારા માટે નફાકારક છે. તમારી સફળતાને કારણે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે. તમારી નોકરીમાં પ્રમોશનની શક્યતા છે. ઉદ્યોગપતિઓને તેમના વ્યવસાયમાં નફો થશે. તેમના કાર્યક્ષેત્રનો પણ વિસ્તાર થશે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થશે. પરિવારમાં વાતાવરણ ખુશનુમા રહેશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. આજે તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાની યોજના પણ બનાવી શકો છો. સ્વાદિષ્ટ ભોજન તમને આનંદ આપશે.
