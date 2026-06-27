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27 જૂન, 2026 આજનું રાશિફળ: વૃશ્ચિક રાશિમાં ચંદ્ર કર્ક રાશિ માટે રાહત લાવશે, ભવિષ્ય વિશે જાણો

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે તેમના નાણાકીય ભવિષ્યની યોજના બનાવવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. એકાગ્ર કાર્ય ચોક્કસપણે સફળતા તરફ દોરી જશે.

27 જૂન, 2026 આજનું રાશિફળ
27 જૂન, 2026 આજનું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 7:25 AM IST

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મેષ - આજે, શનિવાર, 27 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને આધ્યાત્મિક વિચારોમાં વધુ રસ રહેશે. તમે ખાસ કરીને ગુપ્ત વિજ્ઞાન તરફ આકર્ષિત થશો. ઊંડા ચિંતનથી દિવ્ય અનુભવો થશે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી ઘણી ગેરસમજો ટાળવામાં મદદ મળશે. તમને ધન પ્રાપ્ત થશે. છુપાયેલા શત્રુઓથી સાવધ રહો. નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. આજે તમને કામ કરવાનું મન નહીં થાય. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ એક ફાયદાકારક સમય છે.

વૃષભ - આજે, શનિવાર, 27 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા ઘરેલુ જીવનમાં ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમે પરિવાર અને નજીકના સંબંધીઓ સાથે બહાર જવાનું આયોજન કરશો. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમે વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરશો. ઉદ્યોગપતિઓને તેમના વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળશે. નોકરી કરતા લોકો માટે પણ આજનો દિવસ સારો રહેશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં રહેશે. જોકે, તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

મિથુન - આજે, શનિવાર, 27 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ આનંદ અને આનંદથી ભરેલો રહેશે. તમે મિત્રોને મળી શકો છો. તમે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમે વાહનનો આનંદ માણશો. તમને નવા કપડાં ખરીદવા અને પહેરવાની તક મળશે. આજનો દિવસ પ્રેમ માટે સારો છે. તમે મીઠાઈઓનો આનંદ માણી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને સામાજિક માન અને ખ્યાતિ મળશે. તમે ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો.

કર્ક - આજે, શનિવાર, 27 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પાંચમા ભાવમાં રહેશે. ભવિષ્ય માટે નાણાકીય યોજનાઓ બનાવવા માટે આ સારો સમય છે. એકાગ્રતાથી કામ કરવાથી ચોક્કસપણે સફળતા મળશે. કોઈની સાથે દલીલો ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે. કૌટુંબિક વાતાવરણમાં શાંતિ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અને ખુશ અનુભવશો. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયમાં તમને સાથીદારો તરફથી સારો સહયોગ મળશે. આજે તમે મિત્રો અથવા પરિવાર સાથે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો.

સિંહ - 27 જૂન, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે દરેક બાબતમાં સાવધાની રાખો. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો. કામ પર કોઈની સાથે તમારો વિવાદ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં ઉતાવળિયા પગલાં નુકસાન તરફ દોરી જશે. તમારી માતા સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. નકારાત્મકતા તમારા મનને ઘેરી શકે છે. મિલકતના દસ્તાવેજો પર કાળજીપૂર્વક સહી કરો. જળાશયોથી દૂર રહો. આજે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે.

કન્યા - 27 જૂન, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. વિચાર્યા વિના કોઈપણ કાર્ય હાથ ન લો. નોકરી કરતા લોકોએ નવા કાર્યો કરવાને બદલે જૂના બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવા જોઈએ. કોઈની સાથે ભાવનાત્મક જોડાણો વિકસિત થશે. ભાઈ-બહેનો સાથે વાતચીત થશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત થશે. તમે ગુપ્ત વિજ્ઞાન તરફ આકર્ષિત થશો અને તેમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમે તમારા વિરોધીઓ અને સ્પર્ધકોનો હિંમતભેર સામનો કરશો. આજે, તમે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનું સન્માન કરશો અને તેમની સાથે ખુશીના ક્ષણો વિતાવશો.

તુલા - આજે, શનિવાર, 27 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા હઠીલા વર્તન અને કાર્યને બાજુ પર રાખો. આજે તમારા શબ્દો કોઈને નારાજ કરી શકે છે. કામ પર કોઈ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. મૂંઝવણભર્યું મન તમને કોઈ મક્કમ નિર્ણય પર પહોંચતા અટકાવશે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ન લેવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમે સમયસર તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. ધીરજથી દિવસ પસાર કરો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ટાળો.

વૃશ્ચિક - આજે, શનિવાર, 27 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સારો રહેશે. બપોરે, તમે શરીર અને મનથી ખુશ રહેશો. તમને ખુશી અને આનંદ મળશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી ભેટો તમારા હૃદયમાં આનંદ લાવશે. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત સફળ થશે. તમને સારા સમાચાર મળશે. સુખદ યાત્રા થવાની સંભાવના છે. તમે ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.

ધન - આજે, શનિવાર, 27 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ થોડો મુશ્કેલીભર્યો હોઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે, જેના કારણે તમે હતાશ થઈ શકો છો. તમારા કુદરતી આક્રમકતાને નિયંત્રિત કરો. અકસ્માતોનું જોખમ છે. વાહનો અને વિદ્યુત ઉપકરણોનો ઉપયોગ સાવધાની સાથે કરો. કોર્ટ સંબંધિત બાબતોમાં તમારે સતર્ક રહેવાની જરૂર પડશે. ખર્ચમાં વધારો થવાથી નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. તમારે કામ પર કેટલાક બિન-રસપ્રદ કામ પણ કરવા પડી શકે છે.

મકર - આજે, શનિવાર, 27 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે. તમારી સગાસંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે આનંદદાયક મુલાકાતો થશે. લગ્ન ઇચ્છનારાઓને તેમનો ઇચ્છિત જીવનસાથી મળશે અને તેમની ખુશી વધશે. આ દિવસ વ્યવસાયિક દ્રષ્ટિકોણથી પણ ફાયદાકારક છે. તમે ભાગીદારીના કામમાં સંતોષ અનુભવશો. આવકમાં વધારો તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. તમે ક્યાંક રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. મિત્રો તરફથી ભેટ મળી શકે છે. નવી વસ્તુઓ ખરીદવામાં પૈસા ખર્ચ થશે. મુસાફરી કરતી વખતે સાવધાની રાખો. શક્ય હોય તો પ્રવાસ મુલતવી રાખો.

કુંભ - આજે, શનિવાર, 27 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિ સારી રહેશે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે, જે તમારા માટે આનંદદાયક રહેશે. તમને ઓફિસમાં સાથીદારો તરફથી પણ ટેકો મળશે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર તેમના લક્ષ્યો પૂર્ણ કરી શકશે અને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરી શકશે. તમને સામાજિક સન્માન મળશે અને મિત્રો અને પરિવાર સાથે સુખદ પ્રવાસનો આનંદ માણશો. તમારા દિવસનું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે.

મીન - આજે, શનિવાર, 27 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના સંબંધોમાં તણાવ ન આવે તેનું ધ્યાન રાખો. શારીરિક નબળાઈ અને માનસિક ચિંતા ચાલુ રહેશે. વિરોધીઓ સાથે દલીલો ટાળો. વૈચારિક સ્તરે નકારાત્મકતાને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરો અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવી રાખો. યાત્રા યોજનાઓ સફળ થશે. વેપારીઓ તેમના વ્યવસાયમાં અવરોધો અંગે ચિંતિત રહેશે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ હોવા છતાં, પારિવારિક જીવન ખુશ રહેશે. બેદરકારી વધુ નુકસાન તરફ દોરી શકે છે.

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