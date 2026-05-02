2 મે, 2026 આજનું રાશિફળ: મકર રાશિના જાતકોને પ્રમોશન મળશે, જાણો તમારી રાશિ વિશે
આજે, ચંદ્ર આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે માન અને સન્માનમાં વધારો કરશે. વ્યવસાયિક યાત્રા ફાયદાકારક સાબિત થશે.
Published : May 2, 2026 at 7:15 AM IST
મેષ - શનિવાર, 2 મે, 2026. ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. આજે તમારું લગ્નજીવન ખુશ રહેશે. ક્યાંક બહાર જવાની અથવા તમારા મનપસંદ ખોરાકનો આનંદ માણવાની તક છે. આયાત-નિકાસ સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓને લાભ થશે. ખોવાયેલી વસ્તુ પાછી મેળવવાની શક્યતા છે. તમને કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે પ્રેમનો સુખદ અનુભવ થશે. નાણાકીય લાભ અને વાહનનો આનંદ શક્ય છે. દલીલોથી દૂર રહેવું ફાયદાકારક છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સમય ફાયદાકારક છે. બાળકો વિશે ચિંતાઓ દૂર થશે.
વૃષભ - શનિવાર, 2 મે, 2026. ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. તમારે આજે તમારી વાણી અને વર્તન પર નિયંત્રણ રાખવું પડશે. કોઈની મજાક ઉડાવવાથી તમને પરેશાની થઈ શકે છે. ગેરસમજણો મૂંઝવણ વધારશે. મનોરંજન અને મોજશોખ પાછળ પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. અકસ્માતનું જોખમ છે. આવેગજન્યતા કેટલીક મુશ્કેલીઓનું કારણ બની શકે છે. આજે દરેક જગ્યાએ સતર્ક રહો. માનસિક તણાવ તમને કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી રોકશે.
મિથુન - 2 મે, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. આજે તમે તમારા બાળકો અને જીવનસાથી વિશે ચિંતિત રહેશો. દલીલો અથવા ચર્ચા દરમિયાન સાવચેત રહો. આજે તમારા શબ્દો કોઈને દુઃખ પહોંચાડી શકે છે. કોઈના શબ્દો તમારા આત્મસન્માનને પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. મિત્રો માટે ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. તમે પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓથી પીડાશો. આ સમય દરમિયાન, તમને કોઈ નવું કાર્ય કે મુસાફરી શરૂ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે, તેથી કોઈપણ ઉતાવળિયા નિર્ણયો ટાળો.
કર્ક - 2 મે, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. તમે શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતા અનુભવશો. છાતીમાં દુખાવો ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. આ તમને કામ પર લાગણીથી બચાવશે. કામ સમયસર પૂર્ણ થશે નહીં. સાથીદારો અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ અને તકરાર થવાની સંભાવના છે. જાહેર બદનામીથી તકલીફ થશે. તમને સમયસર ભોજન નહીં મળે. તમને અનિદ્રાનો ભોગ બનવું પડશે. નાણાકીય ખર્ચ અને બદનામી થવાની સંભાવના છે. વ્યવસાયમાં નુકસાન થઈ શકે છે. ઉતાવળિયા કાર્યો ટાળો.
સિંહ - 2 મે, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. કાર્ય સફળતા અને વિરોધીઓ પર વિજયનો નશો તમારા હૃદય અને મનને છલકાવી દેશે, જેનાથી તમને આનંદ થશે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે ઘરેલુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરશો. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુસાફરી કરવાની સંભાવના છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નાણાકીય લાભ અને પ્રિયજનોને મળવાથી આનંદ થશે. તમે શાંત મનથી નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. તમને અચાનક નસીબમાં વધારો થવાની તકો મળશે.
કન્યા - 2 મે, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. તમે મૂંઝવણ અનુભવશો. નકારાત્મક વિચારો ચાલુ રહેશે, જેના કારણે ડર રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ કે વિવાદ શક્ય છે. બિનજરૂરી ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. કોઈની સાથે વધુ પડતી દલીલો કે ચર્ચા ટાળો. મુસાફરી શક્ય છે. આયાત-નિકાસના વ્યવસાયમાં તમને ફાયદો થઈ શકે છે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે, અને તમારા જીવનસાથી સાથેનો જૂનો વિવાદ ઉકેલાઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
તુલા - 2 મે, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિમાંથી પ્રથમ ઘરમાં છે. તમારી પ્રતિભા દર્શાવવાની સુવર્ણ તકો ચૂકશો નહીં. તમારી સર્જનાત્મક અને કલાત્મક ક્ષમતાઓમાં વધારો થશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય અકબંધ રહેશે. તમે મનોરંજન તરફ ઝુકાવ રાખશો. મિત્રો અને પરિવાર સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન, કપડાં અને વાહનનો આનંદ માણશો. કોઈ પ્રિયજનને મળવાની અને કાર્યમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. લગ્નજીવન ખાસ કરીને મધુર રહેશે.
વૃશ્ચિક - 2 મે, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિમાંથી બારમા ઘરમાં છે. તમને વિદેશમાં રહેતા પ્રિયજનો અથવા મિત્રો તરફથી સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચ થશે. વિવાહિત જીવનમાં, તમે તમારા જીવનસાથી સાથે નિકટતાના ક્ષણો વિતાવી શકશો. તમારું પ્રેમ જીવન સંતુષ્ટ રહેશે. કોર્ટ કેસોમાં સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધવું સલાહભર્યું રહેશે. ઓફિસમાં સાથીદારો તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય લાભદાયી છે.
ધન - આજે, 2 મે, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. તમને સુખદ પ્રેમ અનુભવ મળવાનું ભાગ્યશાળી રહેશે. આજનો દિવસ નાણાકીય, સામાજિક અને પારિવારિક સંબંધો માટે લાભદાયી છે. પારિવારિક જીવન આનંદથી ભરેલું રહેશે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજના શરૂ કરી શકો છો. યાત્રાનું આયોજન થશે. આવકના સ્ત્રોત વધશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે અને નફો થશે. અપરિણીત યુગલોની સગાઈ થવાની શક્યતા છે. શુભ ઘટનાઓ બનશે. સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળવાની શક્યતા છે.
મકર - આજે, 2 મે, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. વ્યવસાયમાં તમારી આવક અને માન વધશે. વ્યવસાયિક યાત્રા ફાયદાકારક સાબિત થશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમને સરકાર, મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી લાભ મળી શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે અર્થપૂર્ણ સમય વિતાવી શકશો. તમે તમારા બાળકની પ્રગતિથી સંતુષ્ટ થશો.
કુંભ - આજે, 2 મે, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. આજે તમે અસ્વસ્થ અનુભવશો, પરંતુ તમે માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમારામાં કામ પ્રત્યે ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલ ન કરવાનું ધ્યાન રાખો. વિરોધીઓ સાથે ઝઘડો કરવો યોગ્ય નથી. મનોરંજન પાછળ નોંધપાત્ર ખર્ચ થશે. મીટિંગ માટે ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે. વિદેશમાં વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે આજનો દિવસ અર્થપૂર્ણ રહેશે. પરિવાર સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.
મીન - આજે, 2 મે, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. તમારો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. મુશ્કેલ કાર્યો હાલ પૂરતા મુલતવી રાખો. આજે દરેક કાર્યમાં ઘણી માનસિક અને શારીરિક મહેનતનો સમાવેશ થશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમને વ્યવસાયમાં ઉધાર પૈસા મળી શકે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે. વધારે પડતો ખર્ચ ન કરો તેનું ધ્યાન રાખો. ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ અને આધ્યાત્મિક વિચારો તમારા મનને શાંતિ આપશે. વિદ્યાર્થીઓ સમયસર પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશે.