20 માર્ચ, 2026 આજનું રાશિફળ: શુક્રવારે પૈસા ખર્ચવાથી મેષ રાશિને મુશ્કેલી થશે
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને આજે સાવધ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
Published : March 20, 2026 at 7:20 AM IST
મેષ - આજે તમે ખાસ કરીને ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક રહેશો. તમારા મનમાં અનિશ્ચિતતા તમને મક્કમ નિર્ણયો લેતા અટકાવશે. નાણાકીય વ્યવહારો અથવા પૈસાના વ્યવહાર ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે. તમે શારીરિક અને માનસિક બેચેનીનો અનુભવ કરશો. પરિણામે, કામ પર તમારું કામ અધૂરું રહી શકે છે. કોઈ કામમાં ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમને વિદેશમાં રહેતા પ્રિયજનો તરફથી સમાચાર મળશે.
વૃષભ - પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે આનંદની ક્ષણો વિતાવશો. આવક અને વ્યવસાયમાં વધારો થશે. વ્યવસાય નફાકારક રહેશે. તમે કાર્યસ્થળ પર કોઈ ઉચ્ચ અધિકારી સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. જો તમારી આજે બહાર જવાની યોજના છે, તો તેને મુલતવી રાખવાનું વિચારો. તમને તમારી પત્ની તરફથી સુખદ સમાચાર મળશે. તમે ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં રોમાંસ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આ લાભદાયી સમય છે.
મિથુન - શારીરિક અને માનસિક સુખાકારી પ્રબળ રહેશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાંથી નફો થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકો છો. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થશે. સરકારી કાર્ય પૂર્ણ થશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ સંતોષની ભાવના રહેશે.
કર્ક - આજે તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રાર્થનામાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે મંદિરમાં જઈ શકો છો અથવા ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી શકો છો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશીથી સમય વિતાવશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારું મન ચિંતાઓથી મુક્ત રહેશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ શક્ય છે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. આજે મોટાભાગનો સમય, તમારું ધ્યાન મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓ પર રહેશે. તમે મિત્રો અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે બહાર ફરવા પણ જઈ શકો છો.
સિંહ - આજે, તમારે દરેક બાબતને કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. બગડતા સ્વાસ્થ્યને કારણે અણધાર્યા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમે કોઈપણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો શક્ય છે. આ તમારા માટે ચિંતાનો સમય રહેશે. તમે હળવા મૂડમાં રહેશો. આજે નિયમો વિરુદ્ધ કંઈપણ કરવાનું ટાળો. ભગવાનનું સ્મરણ અને આધ્યાત્મિકતા તમારા મનને શાંતિ આપશે. તમે તમારા સંબંધોમાં બેજવાબદાર બની શકો છો.
કન્યા - આજનો દિવસ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે આત્મીયતાના ક્ષણોનો આનંદ માણશો. લગ્નજીવન સુમેળભર્યું રહેશે. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષિત થશો. સામાજિક અને જાહેર ક્ષેત્રે તમારું માન વધશે. ભાગીદારો સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. તમને સારું ભોજન, કપડાં, ઘરેણાં અને વાહન મળી શકે છે. નાણાકીય લાભ ચિંતાઓ દૂર કરશે.
તુલા - ઘરમાં શાંતિ અને આનંદ પ્રવર્તશે. સુખદ ઘટનાઓ બનશે. કામમાં સફળતા શક્ય બનશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જરૂરી કામમાં પૈસા ખર્ચ થશે. કામમાં સફળતા ઉત્સાહ લાવશે. તમને તમારા માતૃ પક્ષ તરફથી કેટલાક સમાચાર મળશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. તમને સાથીદારો અને ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે. તમે તમારા કોલેજ અથવા શાળાના કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો.
વૃશ્ચિક - પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ તમને ખુશ રાખશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો છે. બીમાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થતાં તમે રાહત અનુભવશો. તમે ઉર્જાવાન રહેશો અને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. કામમાં સફળતા તમારા ઉત્સાહને વધારશે. સાથીદારો તમને ટેકો આપશે. વ્યવસાયમાં હરીફો તરફથી નુકસાન થવાની સંભાવના છે, તેથી ઉતાવળમાં નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. તમને તમારા માતૃપક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે તમારી જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ કરશો.
ધન - તમે શારીરિક અને માનસિક સુસ્તીનો અનુભવ કરશો. માનસિક ભય પણ રહેશે. ઘરનું વાતાવરણ ગંભીર રહેશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. ઊંઘનો અભાવ અને સમયસર ભોજન ન મળવાથી તમે ચીડિયા થઈ શકો છો. મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ નથી. તમને કામ પર પણ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ધીરજ રાખો. ભવિષ્યમાં કોઈની સાથે વિવાદ સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.
મકર - આજે તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. તમે એક નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરશો અને તેમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. કામ પર તમારું માન વધશે. તમને વ્યવસાયમાંથી નફો થઈ શકે છે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય અકબંધ રહેશે. દિવસભર તાજગી અને ઉર્જાથી ભરપૂર રહેવાથી તમને સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં મદદ મળશે. અગાઉના રોકાણોથી ફાયદો થશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે ગાઢ સંબંધો જળવાઈ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સારી સફળતા મળશે.
કુંભ - તમને માનસિક તણાવ અને મૂંઝવણનો અનુભવ થશે. તમને નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી પડશે. જો તમે નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારે રાહ જોવી જોઈએ. જો તમે તમારી વાણી પર કાબુ રાખી શકતા નથી, તો પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થવાનું જોખમ છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ખર્ચ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડશે. તમને થાકનો અનુભવ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય મિશ્ર પરિણામો આપશે. તમને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
મીન - આજે મનની ખુશહાલી તમારામાં જાગૃતિ અને ઉર્જાનો સંચાર કરશે. નવા કાર્યો હાથ ધરવાથી સફળતા મળશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. તમારે ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપવાની જરૂર પડશે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. તમે અનિર્ણાયક રહેશો. આ સમયે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. તમે તમારા પરિવાર સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. લગ્નજીવન આનંદમય રહેશે. તમારે આજે કોઈને પૈસા કે માલ ઉધાર આપવાનું ટાળવું જોઈએ.