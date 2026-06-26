26 જૂન, 2026 આજનું રાશિફળ: શુક્રવારે મિથુન રાશિ ચિંતાથી પરેશાન રહેશે, અન્ય રાશિઓની સ્થિતિ જાણો
આ રાશિના લોકો માટે આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ માટે દિવસ શુભ નથી.
Published : June 26, 2026 at 7:21 AM IST
મેષ - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 26 જૂન, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆત સારી રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, જોકે બપોર પછી કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો. કોઈની ઈર્ષ્યા ન કરો અને તમારા દુશ્મનોથી સાવધ રહો. આ સમય દરમિયાન કોઈપણ ઉતાવળિયા કાર્યો ટાળો. આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે દિવસ સારો છે. ધ્યાન અને પ્રાર્થના તમારા મનને શાંત રાખશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. આજે પૈસા ખર્ચ વધુ રહેશે.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 26 જૂન, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમને ખ્યાતિ અને વ્યવસાયમાં સફળતા મળશે. તમને તમારા સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. તમે તમારા વિરોધીઓને પાછળ છોડી શકશો. તમારો બપોર મનોરંજન પર કેન્દ્રિત રહેશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળવાથી તમે ખુશ રહેશો. તમે નવા કપડાં અને તમારા ઘરને સુંદર બનાવવા પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમને માન-સન્માન મળશે. તમે આજે મોટા રોકાણની યોજનાઓ પણ બનાવી શકશો. તમારા બાળકો સંબંધિત ચિંતાઓ દૂર થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 26 જૂન, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ માટે આ સારો દિવસ નથી. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા કરતા રહેશો. બપોરે ઘરનું વાતાવરણ શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. આજે તમે ખુશ રહેશો. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે. જોકે, તમને ખભા અથવા સાંધાના દુખાવાની ફરિયાદ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં તમને સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમને આર્થિક લાભ થશે અને કામમાં સફળતા મળશે.
કર્ક - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 26 જૂન, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ઘરમાં રહેશે. તમે હતાશાને કારણે થોડા ચિંતિત રહેશો. આ કારણે, તમે શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવશો. તમે કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. આજનો દિવસ મુસાફરી માટે અનુકૂળ નથી. તમને જમીન અને વાહન સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બપોરે તમને શાંતિ અને સુલેહ-શાંતિનો અનુભવ થશે. તમારી સાથે મિત્રો રહેશે. તમે શારીરિક રીતે તાજગી અનુભવશો. તમે આજે કંઈક વધુ પડતું વિચારી શકો છો. કામમાં અસુવિધા ટાળવા માટે, તમારા ઉપરી અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ કામ કરો.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 26 જૂન, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ઘરમાં રહેશે. આજે વ્યવસાય અથવા કામ માટે ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. તમને પૈસા મળશે. ભાગીદારીના કામથી તમને ફાયદો થશે. નવા કામ માટે સમય સારો છે. તમને નફાકારક રોકાણમાં રસ હોઈ શકે છે. બપોરે, તમે વધુ સહિષ્ણુ બનશો અને થોડા સમય માટે માનસિક હતાશાનો અનુભવ કરી શકો છો. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર પણ નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. પરિવાર અને મિલકત સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થશે.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 26 જૂન, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. આ તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં થશે. આજે તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં રહેશો. કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરશો નહીં. મોટાભાગે મૌન રહો, આનાથી દલીલો ટાળી શકાશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વાત કરતી વખતે સંયમ રાખો. તમે તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખી શકશો નહીં. બપોરે તમારો સમય સારો રહેશે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે ક્યાંક બહાર જવાની યોજના બનાવી શકો છો. ભાગ્યમાં વધારો થવાના સંકેતો છે. તમારું પ્રેમ જીવન મધુર રહેશે. જોકે, સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, સમય મધ્યમ છે.
તુલા - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 26 જૂન, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ઘરમાં રહેશે. તમારી સર્જનાત્મકતા તમને મુશ્કેલ કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે. તમારા કાર્યની પ્રશંસા કાર્યસ્થળે થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમારા વિચારો મક્કમ રહેશે. તમને નવા કાર્યો કરવા માટે પ્રેરણા મળશે. તમે નવા કપડાં, ઘરેણાં અથવા મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. બપોરે કોઈ નિર્ણય લેવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. સાથીદારો સાથે દલીલ ટાળો. તમારા અહંકારને બાજુ પર રાખો અને મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણમાં કામ કરો.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 26 જૂન, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ઘરમાં રહેશે. તમારા આક્રમક અને અનિયંત્રિત વર્તનથી તમને સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે કેટલાક વિવાદો થઈ શકે છે, તેથી સાવચેત રહો. બપોરે, તમે શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો અનુભવ કરશો. આ કારણે, તમે કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. કામ પર તમારે તમારા ઉપરી અધિકારીઓના ગુસ્સાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આજે નાણાકીય બાબતોમાં તમારે ખૂબ કાળજી રાખવી પડશે. સાંજ પછી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.
ધન - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 26 જૂન, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક છે. જીવનમાં આનંદદાયક વાતાવરણ રહેશે. કામ પર પ્રમોશન શક્ય છે. કામ પર તમારા કામની પ્રશંસા થઈ શકે છે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો. વ્યવસાયિકોને પણ ફાયદો થશે. બપોરે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કોઈપણ ખોટું કામ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદાર સાથે વાતચીતમાં સંયમ રાખો. પરિવાર સાથેનો સમય ઉત્સાહજનક રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના વિવાદો ઉકેલાશે.
મકર - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 26 જૂન, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. પરિણીત યુગલો માટે આજનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. તમારું પ્રેમ જીવન પણ સંતોષથી ભરેલું રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશ વાતાવરણ રહેશે. કામ પર પ્રમોશનની શક્યતાઓ છે. વ્યવસાય અનુકૂળ છે. તમને તમારા સહકાર્યકરો તરફથી સહયોગ મળશે. તમે બપોરે મિત્રોને મળશો. આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. આજે તમે કોઈ મોટા રોકાણ તરફ આકર્ષિત થઈ શકો છો. વ્યવસાયિકોને ફાયદો થશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે, પરંતુ બેદરકારીથી નુકસાન થઈ શકે છે.
કુંભ - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 26 જૂન, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે બૌદ્ધિક કાર્ય, નવી રચનાઓ અને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે આજે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકો છો. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં લાભની તક મળશે. નોકરી કરતા લોકોએ સાવધાની સાથે આગળ વધવું જોઈએ. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. સવારે નકારાત્મક વિચારો તમને તમારા કામથી વિચલિત કરશે. બપોરે, તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થશે અને ખૂબ ખુશીનો અનુભવ થશે. તમે આવકના નવા સ્ત્રોત શોધશો.
મીન - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 26 જૂન, 2026 ના રોજ તુલા રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને આજે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કામ પર કોઈ સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા હોઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, તમારે મોટાભાગનો સમય મૌન રહેવું પડશે અને ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. છુપાયેલા શત્રુઓથી સાવધ રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે આ સારો દિવસ છે. તમને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી સમાચાર મળશે. તમને વ્યવસાયિક ભાગીદાર તરફથી નોંધપાત્ર લાભ થશે. કોઈની સાથે દલીલો ટાળો. તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો.