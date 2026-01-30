ETV Bharat / spiritual

30 જાન્યુઆરી, 2026 આજનું રાશિફળ: શુક્રવારે મકર રાશિના લોકો રોકાણમાંથી મળશે નફો અને તેમના કાર્ય પૂર્ણ થશે

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો આજે વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર સફળતાનો અનુભવ કરશે, પરંતુ કાનૂની બાબતોમાં સાવધાની રાખશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 30, 2026 at 7:01 AM IST

મેષ - શુક્રવાર, ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે નવા પ્રયાસો કરવા માટે પ્રેરિત થશો. જો કે, તમારા વિચારોમાં સ્થિરતાનો અભાવ કેટલીક બાબતોમાં મૂંઝવણ પેદા કરશે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણ રહેશે. ટૂંકી યાત્રાની શક્યતા છે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે વાતચીત કરવાનું ચાલુ રાખશો, જે ફાયદાકારક પણ રહેશે. તમારે આજે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખવો જોઈએ.

વૃષભ - શુક્રવાર, ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારે આજે સ્થિર મન જાળવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. તમારો મૂડ નબળો રહેશે. સમાધાનકારી બનવાથી તમને નુકસાન થશે નહીં. જો શક્ય હોય તો, આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળો. કલાકારો અને સલાહકારો માટે દિવસ ખૂબ જ અનુકૂળ છે. બપોર પછી કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં તમારા જીવનસાથી સાથે કેટલાક મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી સહયોગના અભાવને કારણે તમે કામ પર પણ મુશ્કેલી અનુભવી શકો છો.

મિથુન - શુક્રવાર, ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શરીર અને મનની તાજગીભરી લાગણી સાથે શરૂ થશે. તમને મિત્રો અને પરિવાર સાથે તમારું મનપસંદ ભોજન ખાવાની તક મળી શકે છે. બહાર ફરવાની યોજના બની શકે છે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. કોઈપણ નકારાત્મક લાગણીઓ ટાળો. બધી પરિસ્થિતિઓમાં તમારા મનને નિયંત્રણમાં રાખો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં આગળ વધવા માટે ઉતાવળ ન કરો. જ્યાં સુધી ખૂબ જ જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળો.

કર્ક - શુક્રવાર, ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં મતભેદ થવાની શક્યતા રહેશે, જેના કારણે માનસિક બેચેની થશે. તમે મૂંઝવણનો અનુભવ કરશો, તેથી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો મુલતવી રાખવાનું શ્રેષ્ઠ છે. કોઈની સાથે ગેરસમજ કે દલીલ થવાની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. કોર્ટના મામલાઓમાં તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. પ્રતિષ્ઠા કે પૈસા ગુમાવવાનું જોખમ છે. મોટાભાગે મૌન રહો.

સિંહ - શુક્રવાર, ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે, પરંતુ તમારું મન કોઈ બાબતમાં વ્યસ્ત રહેશે. મિત્રોને મળવાથી અને વડીલો પાસેથી આશીર્વાદ મેળવવાથી તમને સૌભાગ્ય મળશે. ઘરમાં શુભ ઘટનાઓ બનશે. ધંધામાં વૃદ્ધિ થશે. નોકરી કરનારાઓ આવકમાં વધારો જોશે. બહાર ફરવાની યોજનાઓ બનશે. તમે આજે તમારા બધા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. જોકે, તમારે નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવું જોઈએ.

કન્યા - શુક્રવાર, ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે નવી કાર્ય યોજનાઓ બનાવવામાં આવશે. ઉદ્યોગપતિઓ અને કાર્યકારી વ્યાવસાયિકો આ દિવસને ફાયદાકારક માનશે. તેમના ઉપરી અધિકારીઓના આશીર્વાદથી પ્રમોશનની તકો ખુલશે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. આજે તમે રોકાણની યોજના પણ બનાવી શકો છો. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. તમારે સત્તાવાર કામ માટે મુસાફરી કરવી પડી શકે છે.

તુલા - શુક્રવાર, ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. બુદ્ધિજીવીઓ અથવા સાહિત્ય પ્રેમીઓ સાથે મુલાકાત તમારા જ્ઞાનમાં વધારો કરશે. તમારો સમય સારો રહેશે અને તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. તમારે લાંબા અંતરની યાત્રા પર જવું પડી શકે છે. વિદેશ સંબંધિત વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે આ સારો સમય રહેશે. તમને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અથવા પ્રિયજનો તરફથી સમાચાર મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં થોડી ઉથલપાથલ રહેશે. બાળકોની સમસ્યાઓ ચિંતાનું કારણ બનશે.

વૃશ્ચિક - શુક્રવાર, ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. શાંતિથી સમય પસાર કરવો ફાયદાકારક રહેશે. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. નવા સંબંધો બનાવતા પહેલા વિચારો. વધુ પડતો ખર્ચ નાણાકીય સમસ્યાઓનું કારણ બનશે. તમારું કાર્ય સમયસર પૂર્ણ થશે નહીં. તમારી ખાવા-પીવાની આદતોનું ધ્યાન રાખો. તમે શારીરિક અને માનસિક બીમારીનો અનુભવ કરશો. યોગ, ધ્યાન અને આધ્યાત્મિકતા તમારા મનમાં શાંતિ લાવશે.

ધનુ - શુક્રવાર, ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે સુખ, આનંદ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. સારા કપડાં, મિત્રો સાથે ફરવા જવાનો સમય અને સ્વાદિષ્ટ ભોજન તમને દિવસભર ઉર્જાવાન રાખશે. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થશો અને નવા લોકોને મળવાનો ઉત્સાહ અનુભવશો. તમને જાહેર જીવનમાં પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન મળશે. તમને સારા વૈવાહિક આનંદનો પણ અનુભવ થશે. નોકરી કરનારાઓને નવું અને રસપ્રદ કામ મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે

મકર - શુક્રવાર, ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર સફળતા મળશે, પરંતુ કાનૂની બાબતોમાં સાવધાની રાખો. વ્યવસાયિક યોજનાઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. કોઈની સાથે નાણાકીય વ્યવહારો સફળ થશે. સ્થાનિક અને વિદેશમાં વ્યવસાય કરનારાઓને લાભ થશે. તમે ઘરે પરિવાર સાથે ખુશ સમય પસાર કરશો. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમે કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો.

કુંભ - શુક્રવાર, ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે તમારા બાળકો અને તમારા સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમને અપચો અને પેટમાં દુખાવો થવાની સમસ્યાઓનો અનુભવ થશે. વિચારોમાં ઝડપી પરિવર્તન માનસિક સ્થિરતા લાવશે. આજે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા તમારા હિતમાં નથી. મુસાફરી પડકારજનક રહેશે, તેથી શક્ય હોય તો તેને મુલતવી રાખવું શ્રેષ્ઠ છે. આજે તમને કામ પર કામ કરવાનું મન નહીં થાય. તમે મોટાભાગે આરામ કરવાનું પસંદ કરશો.

મીન - શુક્રવાર, ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. શારીરિક અને માનસિક ભય રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. અનિચ્છનીય ઘટનાઓ તમારા ઉત્સાહને ઓછો કરી શકે છે. તમે અનિદ્રાથી પરેશાન થશો. સંપત્તિ અને ખ્યાતિનું નુકસાન થશે. પાણીવાળી જગ્યાઓથી દૂર રહો. કાયમી મિલકત મેળવવાના તમારા પ્રયાસોમાં અવરોધ આવી શકે છે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સાંજ ખુશીથી વિતાવશો. તમે ખરીદી કરવા પણ જઈ શકો છો.

