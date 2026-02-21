21 ફેબ્રુઆરી, 2026 આજનું રાશિફળ: કન્યા રાશિના લોકોએ આજે વિવાદોથી બચવું અને નવા સાહસો શરૂ કરવાનું ટાળવું
આજે આક્રમકતા અને નકારાત્મકતા આ રાશિના લોકોને બેચેન બનાવશે. તેમના મન પર નિયંત્રણ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે.
મેષ - આજે, 21 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. તમારો દિવસ ખરાબ સ્વાસ્થ્ય અને ચિંતામાં પસાર થશે. તમને શરદી, ખાંસી અને તાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બીજાઓનું ભલું કરવાને બદલે, તમારા કામમાં વ્યસ્ત રહો. નાણાકીય વ્યવહાર ટાળો. આજે જમીન અને મિલકતનો વ્યવહાર કરવાનું ટાળો. કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. ચિંતા વધશે. વધુ નફાના લોભથી નુકસાન થઈ શકે છે. આજે વ્યવસાયમાં કંઈપણ નવું કરવાનો પ્રયાસ કરવાનું ટાળો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સામાન્ય રહેશે.
વૃષભ - આજે, 21 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ૧૧મા ભાવમાં છે. દિવસ સાવધાનીપૂર્વક વિતાવો. તમારું મન ઘણી ચિંતાઓથી ભરેલું રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે, અને આંખોમાં દુખાવો થવાની સંભાવના છે. પ્રિયજનો અને પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. આજે તમારે તમારો મોટાભાગનો સમય ધીરજથી પસાર કરવો જોઈએ. આજે તમે જે પણ કાર્ય શરૂ કરો છો તે અધૂરું રહી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ ટાળો. અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી સાવચેત રહો. સખત મહેનત પણ ઇચ્છિત પરિણામ આપી શકશે નહીં.
મિથુન - આજે, 21 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. આજે, શારીરિક અને માનસિક સુખાકારી પ્રબળ રહેશે. તમારા કામ અને વ્યવસાયમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. સાથીઓ તમને ટેકો આપશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરી શકશે. આ તમને પ્રોત્સાહિત કરશે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે, અને તમે અન્યત્ર રોકાણ કરવાની યોજના પણ બનાવી શકો છો. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. તમે સરકારી કાર્યમાં સફળ થશો. તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ સકારાત્મકતા રહેશે.
કર્ક - આજે, 21 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. તમે તમારા શરીર અને મનમાં આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારા ભાગ્યમાં સુધારો થઈ શકે છે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. તમારે ધાર્મિક કાર્ય માટે અથવા મંદિરમાં જવાની મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદદાયક ક્ષણો વિતાવી શકો છો. અચાનક નાણાકીય લાભ શક્ય છે. જો કે, કૌટુંબિક જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચવાથી પણ ખુશી મળશે. નોકરીમાં લાભ થવાની પણ શક્યતા છે. જો તમે કારકિર્દીમાં ફેરફાર કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમે આજે અરજી કરી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
સિંહ - આજે, 21 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. તમારે આજે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. તબીબી સારવાર પર પૈસા ખર્ચવાની શક્યતા છે. નકારાત્મક વિચારો તમને ગેરમાર્ગે દોરી શકે છે. તમે આજે ઓફિસમાં તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. નિયમો વિરુદ્ધ લેવામાં આવેલા પગલાં બદનામ કરી શકે છે. આધ્યાત્મિકતા તમને નોંધપાત્ર રાહત આપશે. જો કે, ધ્યાનમાં રાખો કે સમય હંમેશા સ્થિર રહે છે, તેથી સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ જાળવો. નિરાશા અને ચિંતા ફક્ત તમને નુકસાન પહોંચાડશે.
કન્યા - આજે, શનિવાર, 21 ફેબ્રુઆરી, 2026, ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. આક્રમકતા અને નકારાત્મકતા તમારા મનને અશાંત બનાવશે. તમારા મન પર નિયંત્રણ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. વ્યવસાયમાં કોઈની સાથે વિવાદ તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. તમારી ખાવાની આદતો પ્રત્યે સાવચેત રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. પરિવારમાં થોડી અશાંતિ રહેશે. ખર્ચ વધવાથી નાણાકીય મુશ્કેલીઓ થઈ શકે છે. નવા સંબંધો તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. સંબંધો વિકસાવવામાં ઉતાવળ ન કરો. આજે તમારે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરવું જોઈએ. આવક સ્થિર રહેશે.
તુલા - આજે, 21 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. નોકરી કરનારાઓ માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. નોકરી કરનારાઓને તેમના કામમાં ખ્યાતિ અને સફળતા મળશે. તેઓ તેમના વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશે અને ઓફિસમાં સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. વ્યવસાય માટે પણ આ એક ફાયદાકારક દિવસ છે. પારિવારિક વાતાવરણ સારું રહેશે. તમને તમારા માતૃ પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. નાણાકીય આયોજન માટે આ સારો દિવસ છે. સખત મહેનત પ્રગતિ તરફ દોરી જશે. તમને તમારા બાળકો વિશે સારા સમાચાર મળશે.
વૃશ્ચિક - આજે, 21 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવધ રહેવાની જરૂર છે. તમારા બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓ તમને ચિંતા કરાવશે. આજે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. જો તમે બિનજરૂરી વિવાદોમાં ફસાયેલા છો તો બદનામી થવાની સંભાવના છે. તમારે કોઈપણ ઉતાવળમાં રોકાણના નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું જોઈએ. શક્ય હોય તો મુસાફરી કરવાનું ટાળો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. નાણાકીય વ્યવસ્થા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. જોકે, બપોર પછી તમારી પરિસ્થિતિ બદલાશે અને તમારા વિચારો સકારાત્મક બનશે.
ધન - આજે, શનિવાર, 21 ફેબ્રુઆરી, 2026, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. તમે તમારા શરીર અને મનમાં તાજગીનો અભાવ અનુભવશો. ચિંતા તમારા મન પર ભાર મૂકશે. પરિવારમાં કોઈ સાથે વિવાદ શક્ય છે. તમારી માતા અથવા મોટી બહેન સાથે સંઘર્ષ પણ શક્ય છે. તમે તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે પણ ચિંતિત રહેશો. જાહેર કાર્યક્રમોમાં મૌન રહો. અનિદ્રા અને સમયસર ખોરાક ન મળવાથી ગુસ્સો આવશે. આજે મહત્વપૂર્ણ કાર્યો ટાળો. તમારા જીવનસાથી સાથે સંકલન જાળવો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમને તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવવાની સારી તક મળી શકે છે.
મકર - આજે, શનિવાર, 21 ફેબ્રુઆરી, 2026, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. તમારા દિનચર્યામાં અનુકૂળ સંજોગો ઉદ્ભવતા તમે રાહત અનુભવશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ જૂના મતભેદો દૂર થશે, અને તમારા ઘરેલું જીવનમાં સમસ્યાઓ ઉકેલાતી જણાશે. મિલકત સંબંધિત કાર્ય સકારાત્મક પરિણામો આપશે. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ થશે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનોનો સહયોગ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળશો અને તમારા વિરોધીઓને હરાવશો. નવા કાર્ય માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે.
કુંભ - આજે, 21 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી તમને ઘણી સમસ્યાઓ ટાળવામાં મદદ મળશે. દલીલો ટાળો. બિનજરૂરી ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. તમને કામમાં મર્યાદિત સફળતા મળશે. તમને અસંતોષની લાગણી થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના શિક્ષણમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. નાણાકીય નુકસાન શક્ય છે. આજે ધીરજથી કાર્ય કરો. ઉતાવળથી નુકસાન થઈ શકે છે. જોકે, સાંજ પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે.
મીન - આજે, 21 ફેબ્રુઆરી, 2026, શનિવાર, ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં છે. તમારે તમારા ખર્ચ પર સંયમ રાખવાની જરૂર પડશે. વધુ પડતો ખર્ચ માનસિક તકલીફનું કારણ બની શકે છે. ગુસ્સામાં કે જુસ્સામાં લોકો સાથે વાત કરવાનું ટાળો. આજે મતભેદ શક્ય છે. પૈસાના વ્યવહારમાં ખાસ કાળજી રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે સંઘર્ષ થવાની શક્યતા છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. નકારાત્મક વિચારો તમને હતાશ કરી શકે છે. વ્યવસાયિક લોકોનો દિવસ સામાન્ય રહેશે. નકારાત્મક વિચારો તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે.
