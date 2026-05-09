9 મે, 2026 આજનું રાશિફળ: સિંહ રાશિના લોકોને કામમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે, ચિંતા કરશો નહીં
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો આજે માનસિક ચિંતાથી પરેશાન રહેશે. શંકા અને ઉદાસી પણ પ્રબળ રહેશે.
Published : May 9, 2026 at 7:02 AM IST
મેષ - શનિવાર, 9 મે, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે ઘર, પરિવાર અને બાળકો સંબંધિત બાબતોમાં આનંદ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમે સંબંધીઓ અને મિત્રોથી ઘેરાયેલા રહેશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંબંધો જાળવવા માટે તમારે વધુ મહેનત કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવા લોકોને મળશો, જે ફાયદાકારક રહેશે. તમને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં નફો અને પ્રતિષ્ઠા મળશે. તમને કામ પર પ્રમોશન મળશે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર તેમના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર રહેશે. વાહન અકસ્માત શક્ય છે, તેથી સાવચેત રહો. બપોર પછી કામના ભારણથી તમે થાક અનુભવશો. નાણાકીય મોરચે દિવસ સામાન્ય છે.
વૃષભ - શનિવાર, 9 મે, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. વિદેશમાં રહેતા પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથેની વાતચીત તમને આનંદ આપશે. વિદેશ સંબંધિત કાર્ય ફાયદાકારક રહેશે. તમે પ્રગતિ માટે સ્વ-પ્રેરણા સાથે તમારા સંબંધો શરૂ કરશો. તમે આજે તમારા પ્રિયજનને ખાસ ભેટ પણ આપી શકો છો. પરિવાર સાથે ધાર્મિક સ્થળ અથવા મંદિરની મુલાકાત લેવાથી આનંદ થશે. વ્યાવસાયિક મોરચે કામનો ભાર ભારે રહેશે, અને તેને પૂર્ણ કરવાથી કંટાળાજનક બનશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. ટૂંકી વ્યવસાયિક યાત્રા પણ શક્ય છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ટાળો.
મિથુન - શનિવાર, 9 મે, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. જો તમે તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવામાં નિષ્ફળ જાઓ છો, તો દલીલો મોટા ઝઘડામાં પરિણમી શકે છે. ખર્ચ વધુ રહેશે. તમને પૈસાની અછત અનુભવાઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાનને પ્રાર્થના રાહત લાવશે. પ્રેમ સંબંધો માટે આજનો દિવસ સારો છે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે વધુ મહેનત કરવી પડશે.
કર્ક - શનિવાર, 9 મે, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે ખુશીથી દિવસ પસાર કરી શકશો. તમે મનોરંજનના કાર્યો પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. વ્યવસાયમાં નફો થવાની સંભાવના છે, અને તમને ભાગીદારો તરફથી પણ લાભ થશે. ટૂંકી યાત્રા અથવા પર્યટનનું આયોજન થઈ શકે છે. તમને સામાજિક માન મળશે. પ્રેમ જીવન માટે સારો સમય. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. તમારે બહાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
સિંહ - શનિવાર, 9 મે, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. માનસિક ચિંતા તમને પરેશાન કરશે. શંકા અને ઉદાસી પણ તમારા મનમાં વ્યાપી જશે, જેનાથી આજનો દિવસ ભારે થઈ જશે. કોઈ કારણોસર દૈનિક કાર્યોમાં વિક્ષેપ પડી શકે છે. વ્યવસાયમાં સાથીદારો તરફથી તમને બહુ ઓછો અથવા બિલકુલ ટેકો મળશે નહીં. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળો. તમારી મહેનતનું પરિણામ ન મળવાને કારણે નિરાશા તમારા મનમાં રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ પણ થઈ શકે છે.
કન્યા - શનિવાર, 9 મે, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો સમય મુશ્કેલ છે. તમે તમારા બાળકો વિશે પણ ચિંતિત રહેશો. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા તમારે બે વાર વિચાર કરવો પડશે. તમે થોડી ઉદાસીનો અનુભવ કરી શકો છો. આજે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ ટાળવી ફાયદાકારક રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. બપોર પછી કામ પર તમારો સમય સારો રહેશે. તમારા સાથીદારો તમારા કામમાં તમને મદદ કરશે.
તુલા - શનિવાર, 9 મે, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક થાક અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. કાયમી સંપત્તિ સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખો. આજે કોઈપણ મુસાફરીની યોજનાઓ મુલતવી રાખવાનો પ્રયાસ કરો. પારિવારિક વાતાવરણમાં મતભેદ થઈ શકે છે. તમને સામાજિક અપમાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. દલીલો ટાળો. જો શક્ય હોય તો, તમારો મોટાભાગનો સમય મૌનથી વિતાવો.
વૃશ્ચિક - શનિવાર, 9 મે, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કાર્ય સફળતા, નાણાકીય લાભ અને વૃદ્ધિ નસીબ માટે આ સારો દિવસ છે. તમે નવા સાહસો પણ શરૂ કરી શકો છો. આજે તમારા ભાઈ-બહેનો વધુ સહયોગી અને પ્રેમાળ રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળવાથી આનંદ થશે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આ તમારા માટે ફાયદાકારક સમય છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
ધન - શનિવાર, 9 મે, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ મધ્યમ ફળદાયી સાબિત થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજણો મતભેદ તરફ દોરી જશે. તમારા વર્તનમાં દૃઢતાનો અભાવ તમને ઝડપી નિર્ણયો લેવામાં રોકશે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. નકામા ખર્ચ અને કામનો બોજ તમને ચિંતિત રાખશે. તમને એવું લાગશે કે તમે કામ પર છો. તમારા લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે તમને બીજાની મદદની જરૂર પડી શકે છે.
મકર - શનિવાર, 9 મે, 2026 ના રોજ, મકર રાશિમાં ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. ભગવાનની પ્રાર્થનાથી દિવસની શરૂઆત તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. પારિવારિક વાતાવરણ શુભ રહેશે. તમને મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી ભેટો મળશે. કામ અને વ્યવસાયમાં તમારો પ્રભાવ રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી સંતુષ્ટ રહેશે. આજે તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓનો લાભ લઈ શકશો. તમે માનસિક રીતે શાંત રહેશો. શારીરિક બીમારીઓથી રાહત મળશે. જોકે, તમારે હજુ પણ તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર રહેશે.
કુંભ - શનિવાર, 9 મે, 2026 ના રોજ, મકર રાશિમાં ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. પક્ષ લેવાનું ટાળો. નાણાકીય વ્યવહારો ટાળો. ખર્ચ વધશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ટાળો. કોઈની સાથે ગેરસમજને કારણે ઝઘડો થઈ શકે છે. તમારે તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખવાની જરૂર પડશે. કોઈનું ભલું ન કરો અને મુશ્કેલીને આમંત્રણ ન આપો. અકસ્માત થવાનું જોખમ છે. તમારે ખૂબ કાળજી રાખીને વાહનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પ્રેમ સંબંધો માટે આજનો દિવસ સરેરાશ છે.
મીન - શનિવાર, 9 મે, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક છે. તમને તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં નફો મળશે. તમને વડીલો તરફથી ખાસ આશીર્વાદ મળશે. તમને મિત્રો તરફથી સહયોગ મળશે. તમે નવા મિત્રો બનાવશો, જે તમારા ભવિષ્ય માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારે શુભ પ્રસંગોમાં હાજરી આપવાની જરૂર પડશે. તમે મિત્રો સાથે કોઈ પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમને તમારા બાળકો અને પત્ની તરફથી સારા સમાચાર મળશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ થશે.