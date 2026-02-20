20 ફેબ્રુઆરી, 2026 આજનું રાશિફળ: સિંહ રાશિ અને આ રાશિના જાતકોએ પોતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું
સિંહ રાશિના લોકોએ પોતાની ખાવા-પીવાની આદતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને બહાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. ચેપી રોગોથી બચવું જોઈએ.
મેષ - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 મીનમાં રહેશે. ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે અનુકૂળ છે. તમે સ્વસ્થ શરીર અને ખુશ મન સાથે તમારા બધા કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. પરિણામે, તમે ઉર્જાવાન અને ઉત્સાહી અનુભવશો. ભાગ્ય તમારા પર કૃપા કરશે. પરિવારના સભ્યો સાથેનો સમય આનંદદાયક રહેશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થશે. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળવાથી ઘરમાં ખુશનુમા વાતાવરણ બનશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો સંબંધ મજબૂત બનશે. પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતાથી તમે ઉત્સાહિત થશો.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 મીનમાં રહેશે. ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે આનંદથી ભરેલો છે. વ્યવસાય નફાકારક રહેશે. આવકમાં પણ વૃદ્ધિ સારી રહેશે. પરિવાર અને મિત્રો સાથેનું વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. નવા સંપર્કો અને ઓળખાણો વ્યવસાયમાં ફાયદાકારક રહેશે. ટૂંકી યાત્રાઓ આનંદદાયક રહેશે. તમારું મન આખો દિવસ આનંદ અને ઉલ્લાસથી ભરેલું રહેશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ પ્રવર્તશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મીન રાશિમાં રહેશે. તમારા માટે, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ઘર, ઓફિસ અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં અનુકૂળ વાતાવરણ તમને ખુશી આપશે. માન અને સન્માન વધશે. ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગી વર્તન તમારી પ્રગતિનો માર્ગ મોકળો કરશે. પારિવારિક જીવન આનંદથી ભરેલું રહેશે, અને તમે ઉત્તમ સાંસારિક સુખોનો અનુભવ કરશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી ખાસ ભેટ પણ મળી શકે છે. આજે સરકારી કામમાં અવરોધો દૂર થશે, જેનાથી માર્ગ સરળ બનશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સંતોષકારક રહેશે.
કર્ક - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મીન રાશિમાં રહેશે. તમારા માટે, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લેવાથી આનંદ થશે. તમારું નસીબ ચમકવાની શક્યતા છે. આજે અધૂરા રહી ગયેલા અધૂરા કામ પૂર્ણ થવાની શક્યતા છે. તમે મિત્રો સાથે પણ સારો સમય વિતાવી શકશો. તમારા વિદેશ વેપારમાં કોઈ મોટો સોદો થઈ શકે છે. તમને તમારી નોકરીમાં ફાયદો થઈ શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની પણ શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય અનુકૂળ છે. તમે તમારા પરિવાર સાથે પણ સારો સમય વિતાવશો.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મીન રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારે આજે તમારા સ્વાસ્થ્યનું વધુ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. તમારે નાણાકીય ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. તમારા આહારમાં સાવચેત રહો અને બહાર ખાવાનું ટાળો. મોસમી અથવા ચેપી બીમારીનું જોખમ છે. કામ પર મંતવ્યોના મતભેદો ઉભા થશે, તમારી આસપાસ નકારાત્મકતા પેદા થશે. આધ્યાત્મિકતા, ધ્યાન અને જપમાં રસ તમને સાચા માર્ગ પર લઈ જશે. આનાથી માનસિક તણાવ ઓછો થશે. તમારા પરિવારનો સાથ તમને ખુશીઓ આપશે.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મીન રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે અનુકૂળ છે. તમારા પ્રિયજન સાથેની તમારી નિકટતા તમને આનંદ લાવશે. તમે તમારા લગ્નજીવનમાં આત્મીયતાનો અનુભવ કરશો. તમે પ્રિયજનો સાથે સમય વિતાવવાનો આનંદ માણશો. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. ભાગીદારો સાથે અર્થપૂર્ણ વાતચીત થશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે સંયુક્ત સાહસોનું આયોજન કરી શકશો. તમે સુંદર કપડાં, ઘરેણાં અને ખોરાકનો આનંદ માણશો. તમે નવું વાહન ખરીદવાની યોજના બનાવશો. સ્વાસ્થ્ય માટે સારો સમય છે.
તુલા - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મીન રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે આનંદ માણવામાં અને મુસાફરી કરવામાં સમય પસાર કરશો. જોકે, આ સમય દરમિયાન તમારે ચેપી રોગોથી બચવા માટે પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડશે. ભવિષ્યમાં સ્વાસ્થ્ય બગડવાનું જોખમ છે. તમે સાંસારિક બાબતો પ્રત્યે થોડા ઉદાસીન રહેશો. તમારા જીવનસાથીનું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. મિત્રો સાથે મુલાકાતો એટલી આનંદપ્રદ નહીં રહે. ઉદ્યોગપતિઓએ વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે ધીરજ રાખવાની જરૂર પડશે. જાહેર અને સામાજિક જીવન ઓછી સફળતા લાવશે.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મીન રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળો. તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારા બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થશે. તમારા આત્મસન્માનને નુકસાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. જોકે, નાણાકીય આયોજન માટે સમય સારો છે. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ કે વાદવિવાદમાં ભાગ લેવાનું ટાળો. શેરબજારમાં લોભ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. કામ પર અન્ય લોકો સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ બનો. આજે અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો.
ધન - આજે, શુક્રવાર, 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મીન રાશિમાં રહેશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. માનસિક રીતે, તમારામાં ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે, જેના કારણે અશાંતિ થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ ઘરમાં તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ બનાવશે. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજો પર ખાસ ધ્યાન આપો. નાણાકીય નુકસાન થવાની સંભાવના છે. બદનામ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમને છાતીમાં દુખાવો થઈ શકે છે. જો શક્ય હોય તો, આજે આરામ કરો અને મોટાભાગે મૌન રહો.
મકર - આજે, શુક્રવાર, 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મીન રાશિમાં રહેશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે તમારી રણનીતિથી તમારા દુશ્મનોને હરાવશો. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે તૈયાર રહો. તમને સફળતા મળશે. તમારા બધા પ્રયાસો સફળ થશે. વ્યવસાયમાં નફો થશે. શેરબજારમાં રોકાણ લાભ લાવશે. મિત્રો, સંબંધીઓ અને ભાઈ-બહેનો સાથે વાતચીત થશે. માનસિક મૂંઝવણ દૂર થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે અને સફળતા પ્રાપ્ત કરશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ લાભદાયી છે.
કુંભ - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મીન રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. માનસિક મૂંઝવણને કારણે તમે કોઈ મક્કમ નિર્ણય લઈ શકશો નહીં. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ ન રાખવાથી પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. ધાર્મિક હેતુઓ માટે ખર્ચ થશે. સ્વાસ્થ્ય બગડશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય મધ્યમ છે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. આજે કોઈ નવી વ્યવસાયિક યોજના બનાવવાનું ટાળો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને રસહીન કામનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
મીન - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મીન રાશિમાં રહેશે. ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે આનંદ અને ઉત્સાહનો અનુભવ કરશો. નવું કાર્ય શરૂ કરવાથી લાભ થઈ શકે છે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકો છો. આવકના નવા સ્ત્રોત વધશે. સોંપાયેલ કાર્યોમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. વ્યવસાયમાં નફો થવાની સંભાવના છે. વિવાહિત જીવનમાં ખુશી રહેશે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. બાળકો અંગેની ચિંતાઓ દૂર થશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
