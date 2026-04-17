17 એપ્રિલ, 2026 આજનું રાશિફળ: ધન રાશિના જાતકો શુક્રવારે નાણાકીય નુકસાન અને નકારાત્મક વિચારો ટાળો

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોએ બધી બાબતોમાં સાવધ રહેવું જોઈએ. તેમની માતાના સ્વાસ્થ્યમાં ફેરફાર તમારા વિચારોને નકારાત્મક બનાવી શકે છે.

17 એપ્રિલ, 2026 આજનું રાશિફળ
17 એપ્રિલ, 2026 આજનું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 17, 2026 at 7:07 AM IST

મેષ - આજે, શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમને ટૂંકા સમયમાં વધુ નફો મેળવવાની લાલચ થઈ શકે છે. તમને એવી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ ન લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે જે નિયમો વિરુદ્ધ હોય. કાયમી મિલકત સંબંધિત કામ પણ મુલતવી રાખવું જોઈએ. તમારી માનસિક એકાગ્રતાનો અભાવ રહેશે. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. નાણાકીય વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખો. અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી ધીમે ધીમે વાહન ચલાવો. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. આજે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો.

વૃષભ - આજે, શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારા ઘર અને બાળકો સંબંધિત સારા સમાચાર મળશે. તમે જૂના અને બાળપણના મિત્રોને મળી શકો છો. તમે નવા મિત્રોને પણ મળી શકો છો. કેટલાક વ્યવસાયિક લાભ થશે. બપોર પછી સંબંધોમાં સાવધાની રાખો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. રોકાણ કરતી વખતે સાવધાની રાખો. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. આજે કાગળકામ માટે વધુ ઉત્સાહ ન બતાવો. તમે ક્યાંક બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો.

મિથુન - આજે, શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં પણ આવકમાં વધારો થવાની આશા છે. તમને તમારા પિતા અને વડીલોના આશીર્વાદથી લાભ થશે. બપોર પછી તમને મિત્રો તરફથી લાભ થઈ શકે છે. તમારે કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવી પડી શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક પરિણામોનો અનુભવ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો સમય સારો છે.

કર્ક - આજે, શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ઘરમાં રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે તમારા શબ્દો અને વર્તનમાં સાવધાની રાખો. શારીરિક અસ્વસ્થતા અને માનસિક ચિંતા રહેશે. વ્યવસાયમાં વિક્ષેપ પડી શકે છે. બપોર પછી, વ્યવસાયિક પરિસ્થિતિઓ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી સંતુષ્ટ રહેશે. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય બનશે. બપોર પછી તમારી પરિસ્થિતિમાં સકારાત્મક ફેરફાર થઈ શકે છે.

સિંહ - આજે, શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ઘરમાં રહેશે. તમારે તમારા ગુસ્સા અને વાણીમાં સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવધાની રાખવી જોઈએ. સરકાર અથવા નિયમો વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. માનસિક ચિંતા ચાલુ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. આધ્યાત્મિક કાર્યમાં રસ લેવાથી તમારું મન શાંત થઈ શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ અથવા વિરોધીઓ સાથે દલીલો ટાળો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો.

કન્યા - આજે, શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ઘરમાં રહેશે. તમે આજનો દિવસ ખુશી અને શાંતિથી વિતાવી શકો છો. તમે તમારા દિનચર્યામાં વધુ પડતા વ્યસ્ત હોઈ શકો છો. તમે તમારા મનને ખુશ રાખવા માટે મનોરંજન શોધશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. બપોર પછી, તમારું મન બેચેન રહેશે. તમે વધુ પડતા ભાવનાશીલ રહેશો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આજે વાહનો અને અન્ય વાહનોનો ઉપયોગ સાવધાનીથી કરો. ઉપરાંત, તમારા પ્રિયજનની વાતો પર ધ્યાન આપો.

તુલા - આજે, શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમારી દૈનિક આવક વધારવાના તમારા પ્રયાસો સફળ થઈ શકે છે. તમે વ્યવસાયમાં રોકાણ કરવાની યોજનાઓ પૂર્ણ કરી શકશો. યોગ્ય કારણોસર પૈસા ખર્ચ થશે. વિદેશ બાબતોથી નફો થવાની સંભાવના છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદો થઈ શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ ઉભા થશે. ભાગીદારીના કાર્યમાં આંતરિક મતભેદો ઉભા થશે, પરંતુ પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. પરિણીત યુગલોમાં રોમાંસ રહેશે.

વૃશ્ચિક - આજે, શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ માટે શુભ છે. તમે વાર્તા કે કવિતા લખવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમે આજે સામાજિક અથવા રાજકીય ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. નોકરીમાં રહેલા લોકો કંઈક સારું કરી શકશે. તમારી ખ્યાતિ વધશે. વ્યવસાયિક વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. નાણાકીય લાભ ઉત્સાહ લાવશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે.

ધન - આજે, શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે બધી બાબતોમાં સાવધાની રાખો. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યમાં ફેરફાર તમારા વિચારોને નકારાત્મક બનાવી શકે છે. આ તમને કોઈપણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી અટકાવશે. શરૂઆતમાં, તમને નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે, પરંતુ બપોર પછી, તમારું મન સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ તરફ આકર્ષિત થશે અને તમે ખુશીનો અનુભવ કરશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ શુભ છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો વધુ પ્રેમાળ બનશે.

મકર - આજે, શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મીનમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેની તમારી વાતચીત વધુ પ્રેમાળ રહેશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકશો. તમારા ભાઈઓ સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમારું માન વધશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. બપોર પછી, કોઈ આકસ્મિક અકસ્માત તમને ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. તમે તમારા માતાપિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં પ્રવેશ કરતી વખતે સાવચેત રહો. ઘર અને સ્થાવર મિલકત સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો.

કુંભ - આજે, શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા ખર્ચમાં સંયમ રાખવાની જરૂર પડશે. તમારા ક્રોધ અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી સંઘર્ષ અટકશે. નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. બપોર પછી, તમારા વિચારો સ્થિર થશે. તમે સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. વ્યવસાયમાં વધુ પડતા નફાની લાલચ ટાળો. તમે તમારા કાર્યને સમયસર પૂર્ણ કરવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરશો. જોકે, તમારે નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવું જોઈએ.

મીન - આજે, શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમે ઉત્સાહી રહેશો. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સારો સમય છે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. ધાર્મિક કાર્યોમાં ખર્ચ થશે. મુસાફરી અથવા પર્યટનની સંભાવના છે. બપોર પછી આત્મસંયમ રાખો, નહીં તો કોઈની સાથે દલીલો અથવા ઝઘડાની શક્યતા છે. નાણાકીય વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં અસંતોષ રહેશે.

