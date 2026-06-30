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30 જૂન 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે ના કરો કોઇ શુભ કામ, સંભાળીને રહો

આજે અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ (પહેલો દિવસ) છે. આ દિવસે દેવી દુર્ગા બિરાજમાન છે.

30 જૂન 2026નું પંચાંગ
30 જૂન 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 30, 2026 at 6:51 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, મંગળવાર, 30 જૂન, 2026, અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ (પ્રથમ દિવસ) છે. આ દિવસ દેવી દુર્ગા દ્વારા સંચાલિત છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા અને તબીબી પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા માટે આ એક અનુકૂળ દિવસ છે; જોકે, અન્ય કોઈ પણ મોટા શુભ વિધિઓ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

30 જૂન માટે પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: અષાઢ
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
  • દિવસ: મંગળવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
  • યોગ: બ્રહ્મા
  • નક્ષત્રઃ પૂર્વાષાદ
  • કરણ: બાલાવ
  • ચંદ્ર રાશિ: ધનુ (ધન)
  • સૂર્ય રાશિ: મિથુન (મિથુન)
  • સૂર્યોદય: 05:25:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:24:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 20:04
  • ચંદ્રાસ્ત: કોઇ ચંદ્રાસ્ત નથી
  • રાહુ કાલ: 15:54 થી 17:39
  • યમગંડ: 10:39 થી 12:24

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને પૂર્વાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 13:20 થી 26:40 સુધી ધનુ રાશિમાં વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે, અને તેનો પ્રમુખ દેવતા વરુણ છે. 'પૂર્વાષાધા' નો અર્થ "વિજય પહેલા" થાય છે. આ નક્ષત્ર વ્યક્તિને પડકારો છતાં આગળ વધવા અને સફળતા માટે સતત પ્રયાસો કરવાની પ્રેરણા આપે છે. નવી યોજનાઓ શરૂ કરવા, વિચારો સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરવા અને આત્મવિશ્વાસ સાથે નિર્ણયો લેવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે.

અશુભ સમય

આજે રાહુ કાળ ૧૫:૫૪ થી ૧૭:૩૯ સુધી પ્રબળ રહેશે. કોઈપણ શુભ કાર્યો માટે આ સમય ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.

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TODAY PANCHANG JUNE 30 2026
TODAY PANCHANG JUNE 30 2026

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