8 જુલાઇ 2026નું પંચાંગ: બુધવારે શુભ કામથી અંતર જાળવો, રાહુકાળથી બચો
આજે અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો આઠમો દિવસ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવના એક સ્વરૂપ કાલભૈરવનો અધિકાર છે.
Published : July 8, 2026 at 6:55 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, બુધવાર, 8 જુલાઈ, 2026, અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો આઠમો દિવસ છે. આ દિવસની અધ્યક્ષતા કાળભૈરવ- ભગવાન શિવના અભિવ્યક્તિ - દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેમને સમયના દેવતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસ શુભ કાર્યો કરવા, નવી ચર્ચાઓ શરૂ કરવા અથવા તબીબી સારવાર શરૂ કરવા માટે અશુભ માનવામાં આવે છે.
8 જુલાઈ માટે પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: અષાઢ
- પક્ષઃ કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
- દિવસ: બુધવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
- યોગ: અતિગંડા
- નક્ષત્રઃ રેવતી
- કરણ: કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ: મીન
- સૂર્ય રાશિ: મિથુન
- સૂર્યોદય: 05:28:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:23:00 PM
- ચંદ્રોદય: 12:53 AM
- ચંદ્રાસ્ત: 01:09 PM
- રાહુ કાલ: 12:26 થી 14:10
- યમગંડ: 07:12 થી 08:57
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને રેવતી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં 16°40' થી 30° સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે, અને તેનો અધ્યક્ષ દેવતા પુષણ છે. તે એક સૌમ્ય અને સૌમ્ય સ્વભાવનું નક્ષત્ર છે. તે આધ્યાત્મિક વિકાસ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ તેમજ વ્યવસાયિક આયોજન માટે યોગ્ય છે.
આજનો અશુભ સમય
રાહુ કાળ આજે ૧૨:૨૬ થી ૧૪:૧૦ સુધી રહેશે. તેથી, આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહૂર્ત અને વર્જ્યમ સમય પણ ટાળવો જોઈએ.
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