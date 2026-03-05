5 માર્ચ 2026નું પંચાંગ: આજના દિવસના શુભ મહૂર્ત અને રાહુકાળ વિશે જાણો
આજે ફાગણ મહિનાના વદ પક્ષની બીજની તિથિ છે. આ તિથિ નવા મકાન બાંધકામ અને તીર્થયાત્રાઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
March 5, 2026
હૈદરાબાદ: આજે 5 માર્ચ, 2026 ગુરુવાર, ફાગણ મહિનાના વદ પક્ષની બીજની તિથિ છે. આ તિથિના પ્રમુખ દેવતા વાયુ છે, જે ધરતી પર રહેલી હવાના દેવતા છે. આ તિથિ નવા મકાન બાંધકામ અને તીર્થયાત્રાઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
5મી માર્ચનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: ફાગણ
- પક્ષ: વદ બીજ
- દિવસ: ગુરુવાર
- તિથિ: બીજ
- યોગ: શૂળ
- નક્ષત્રઃ ઉત્તરા ફાલ્ગુની
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર રાશિ: કન્યા
- સૂર્ય ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્યોદય: 06:43 PM
- સૂર્યાસ્ત: 06:23 PM
- ચંદ્રોદય: 08:17 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 07:32 AM
- રાહુ કાલ: 14:00 થી 15:28
- યમગંડ: 06:43 થી 08:10
ધાર્મિક વિધિઓ અને અન્ય હેતુઓ માટે નક્ષત્રો અનુકૂળ છે
આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં 26:40 થી લઈને કન્યા રાશિમાં 10 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અર્યમ છે અને નક્ષત્ર ભગવાન સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર પ્રકૃતિનું છે. કૂવો ખોદવા, શિલાન્યાસ કરવા, ધાર્મિક વિધિઓ કરવા, વૃક્ષો વાવવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, અભ્યાસ શરૂ કરવા, દેવતાઓની સ્થાપના કરવા, મંદિરો બનાવવા અથવા કાયમી અસરની જરૂર હોય તેવી કોઈપણ અન્ય પ્રવૃત્તિ માટે આ એક અનુકૂળ નક્ષત્ર છે.
આજનો નિષેધ સમય
રાહુકાળ આજે બપોરે 14:00 થી 15:28 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમય ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
