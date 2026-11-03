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3 નવેમ્બર 2026નું પંચાંગ, મંગળવારે ગ્રહ-નક્ષત્રોની ચાલ શું કહે છે? એક ક્લિકમાં જાણો

આજે કારતક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની નવમી તિથિ છે. આ તિથિ પર મૃત્યુના દેવતા યમ અને માતા દુર્ગાનું આધિપત્ય છે.

3 નવેમ્બર 2026નું પંચાંગ
3 નવેમ્બર 2026નું પંચાંગ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2026 at 6:50 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, 3 નવેમ્બર 2026, મંગળવારે કારતક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની નવમી તિથિ છે. આ તિથિ પર મૃત્યુના દેવતા યમ અને માતા દુર્ગાનું આધિપત્ય છે. આ દિવસે કોઈ પણ પ્રકારનું શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. જોકે, વિરોધીઓ પર વિજય મેળવવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકાય છે.

3 નવેમ્બરનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત: 2083
  • માસ: કારતક
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ, નવમી
  • વાર: મંગળવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષની નવમી
  • યોગ: શુક્લ
  • નક્ષત્ર: મઘા
  • કરણ: ગર
  • ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
  • સૂર્ય રાશિ: તુલા
  • સૂર્યોદય: સવારે 06:35
  • સૂર્યાસ્ત: સાંજે 05:34
  • ચંદ્રોદય: 4 નવેમ્બરે સવારે 02:12
  • ચંદ્રાસ્ત: બપોરે 02:11
  • રાહુકાળ: 14:49થી 16:11
  • યમગંડ: 10:42થી 12:04

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિ અને મઘા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્રનો વિસ્તાર સિંહ રાશિના 0થી 13:20 અંશ સુધી છે. તેના દેવતા પિતૃગણ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી કેતુ છે. આ ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવનું નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્રમાં કોઈ પણ પ્રકારનું શુભ કાર્ય, મુસાફરી કે ઉધાર લેવું-આપવું ટાળવું જોઈએ. જોકે, શત્રુઓને હરાવવાની યોજના બનાવી શકાય છે.

આજના વર્જિત સમય

આજે 14:49થી 16:11 વાગ્યા સુધી રાહુકાળ રહેશે. આ સમય દરમિયાન શુભ કાર્ય કરવાનું ટાળવું હિતાવહ છે. એ જ રીતે યમગંડ, ગુલિક, દુર્મુહૂર્ત અને વર્જ્ય સમય પણ ટાળવો જોઈએ.

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આજનું પંચાંગ
કારતક નવમી પંચાંગ

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