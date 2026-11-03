3 નવેમ્બર 2026નું પંચાંગ, મંગળવારે ગ્રહ-નક્ષત્રોની ચાલ શું કહે છે? એક ક્લિકમાં જાણો
આજે કારતક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની નવમી તિથિ છે. આ તિથિ પર મૃત્યુના દેવતા યમ અને માતા દુર્ગાનું આધિપત્ય છે.
Published : November 3, 2026 at 6:50 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 3 નવેમ્બર 2026, મંગળવારે કારતક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની નવમી તિથિ છે. આ તિથિ પર મૃત્યુના દેવતા યમ અને માતા દુર્ગાનું આધિપત્ય છે. આ દિવસે કોઈ પણ પ્રકારનું શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. જોકે, વિરોધીઓ પર વિજય મેળવવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકાય છે.
3 નવેમ્બરનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત: 2083
- માસ: કારતક
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ, નવમી
- વાર: મંગળવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષની નવમી
- યોગ: શુક્લ
- નક્ષત્ર: મઘા
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર રાશિ: સિંહ
- સૂર્ય રાશિ: તુલા
- સૂર્યોદય: સવારે 06:35
- સૂર્યાસ્ત: સાંજે 05:34
- ચંદ્રોદય: 4 નવેમ્બરે સવારે 02:12
- ચંદ્રાસ્ત: બપોરે 02:11
- રાહુકાળ: 14:49થી 16:11
- યમગંડ: 10:42થી 12:04
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિ અને મઘા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્રનો વિસ્તાર સિંહ રાશિના 0થી 13:20 અંશ સુધી છે. તેના દેવતા પિતૃગણ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી કેતુ છે. આ ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવનું નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્રમાં કોઈ પણ પ્રકારનું શુભ કાર્ય, મુસાફરી કે ઉધાર લેવું-આપવું ટાળવું જોઈએ. જોકે, શત્રુઓને હરાવવાની યોજના બનાવી શકાય છે.
આજના વર્જિત સમય
આજે 14:49થી 16:11 વાગ્યા સુધી રાહુકાળ રહેશે. આ સમય દરમિયાન શુભ કાર્ય કરવાનું ટાળવું હિતાવહ છે. એ જ રીતે યમગંડ, ગુલિક, દુર્મુહૂર્ત અને વર્જ્ય સમય પણ ટાળવો જોઈએ.
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