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29 જૂન 2026નું પંચાંગ: સોમવારે આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે અત્યંત શુભ દિવસ

આજે જ્યેષ્ઠ મહિનાની પૂર્ણિમા છે. આ પ્રસંગે દેવી લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને પાર્વતીની પૂજા કરો.

29 જૂન 2026નું પંચાંગ
29 જૂન 2026નું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 6:43 AM IST

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હૈદરાબાદ: આજે, સોમવાર, 29 જૂન, 2026, જ્યેષ્ઠ મહિનાની પૂર્ણિમા (પૂર્ણિમા) છે. આ દિવસે દેવી લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને પાર્વતીની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ દિવસ શુભકામનાઓ વ્યક્ત કરવા માટે શુભ છે અને શુભ વિધિઓ કરવા અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે.

29 જૂન માટે પંચાંગ:

  • વિક્રમ સંવત: 2082
  • મહિનો: જ્યેષ્ઠ
  • પક્ષ: પૂર્ણિમા (પૂર્ણ ચંદ્ર)
  • દિવસ: સોમવાર
  • તિથિ: પૂર્ણિમા
  • યોગ: શુક્લ
  • નક્ષત્ર: મૂલા
  • કરણઃ વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ: ધન રાશિ
  • સૂર્ય રાશિ: મિથુન
  • સૂર્યોદય: 05:24:00 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 07:24:00 PM
  • ચંદ્રોદય: 19:16
  • ચંદ્રાસ્ત: 05:14 (જૂન 30)
  • રાહુ કાલ: 07:09 થી 08:54
  • યમગંડ: 10:39 થી 12:24

આજનું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને મૂલા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનરાશિની અંદર 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેના અધિષ્ઠાયક દેવતા નૈર્તિ છે, અને તેનો શાસક ગ્રહ કેતુ છે. મૂળ નક્ષત્ર ઊંડાણ, પરિવર્તન, મૂળ સુધી પહોંચવા અને જીવનમાં નવા સત્યો શોધવાનું પ્રતીક છે. તે આત્મનિરીક્ષણને પ્રેરણા આપે છે અને ભૂતકાળના સંજોગોમાંથી શીખીને આગળ વધવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે.

અશુભ સમય આજે

આજે 07:09 થી 08:54 સુધી રાહુ કાળનો પ્રભાવ રહે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ શુભ કાર્યો કરવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.

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TODAY PANCHANG 29 JUNE 2026

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